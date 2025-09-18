Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

18-09-2025 - 19:30 PM

MMA Lion Championship 2025: VantageXP đồng hành cùng sự kiện thể thao - giải trí đỉnh cao

Giải thi đấu MMA Lion Championship 2025 với sự tài trợ độc quyền của VantageXP là nơi vinh danh tinh thần thượng võ, minh chứng cho xu hướng kết hợp thể thao và giải trí đẳng cấp quốc tế.

Cuối tuần qua, bầu không khí tại Hà Nội trở nên sôi động hơn bao giờ hết với sự kiện MMA Lion Championship 2025, giải đấu võ tổng hợp hàng đầu Việt Nam, được tài trợ bởi VantageXP - nhà tài trợ Vàng. Đây không chỉ là cuộc so tài gay cấn của những võ sĩ xuất sắc nhất, mà còn là một lễ hội trải nghiệm độc đáo, thu hút sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, KOL nổi tiếng và giới yêu thể thao.

Ngay từ sảnh chính, khách mời đã ấn tượng với không gian hiện đại, tràn ngập sắc màu thương hiệu VantageXP. Sự kiện năm nay đặc biệt gây chú ý khi quy tụ dàn khách mời đình đám như Trương Thế Vinh, Diệp Lâm Anh và Tùng Min, mang đến bầu không khí vừa sang trọng vừa trẻ trung. Khán giả có cơ hội chụp ảnh kỷ niệm cùng các KOL yêu thích trong khu vực photobooth được thiết kế riêng, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ bên cạnh những gương mặt nổi bật của làng giải trí.

Một trong những hoạt động được mong chờ nhất là thử thách "Cú đấm nhanh giành thưởng 100 triệu đồng". Tại khu vực trải nghiệm, khách mời được đeo găng và thử sức cùng máy đo lực chuyên dụng, ghi nhận tốc độ và sức mạnh của cú đấm. Bầu không khí trở nên bùng nổ khi Trương Thế Vinh và Tùng Min cùng tham gia thử thách, tạo nên màn so tài vui nhộn nhưng không kém phần quyết liệt. Giải thưởng giá trị 100 triệu đồng cho cú đấm nhanh, mạnh nhất đã khiến người chơi hào hứng, cổ vũ nhiệt tình, mang lại tiếng cười và sự phấn khích cho khán giả.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động giải trí, MMA Lion Championship 2025 còn mang đến những trận đấu đỉnh cao, nơi các võ sĩ chuyên nghiệp phô diễn kỹ thuật, sức mạnh và tinh thần thi đấu quả cảm. Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, những màn đấu gay cấn đã khiến khán giả không thể rời mắt, khẳng định vị thế ngày càng lớn của MMA trong lòng người hâm mộ Việt Nam.

MMA Lion Championship 2025: VantageXP đồng hành cùng sự kiện thể thao - giải trí đỉnh cao- Ảnh 1.

Kết Thúc trận so tài kịch tính với chiến thắng thuyết phục của võ sĩ Minh Phát ( Nguồn: Vantage XP)

VantageXP – nhà tài trợ chính của sự kiện – tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng những trải nghiệm "tiến không thể mua được". Đại diện thương hiệu cho biết: "Chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng không chỉ là cơ hội theo dõi các trận đấu MMA đỉnh cao, mà còn là những trải nghiệm khác biệt, nơi họ có thể giao lưu với thần tượng và tận hưởng bầu không khí thể thao chuyên nghiệp đầy sôi động."

Sự kiện lần này cũng đánh dấu bước phát triển mới trong nỗ lực kết nối cộng đồng khách hàng cao cấp của VantageXP với những giá trị giải trí – thể thao toàn cầu. Ngoài các trận đấu chính, nhiều hoạt động bên lề như giao lưu với KOL, khu vực trải nghiệm thể thao, check-in thương hiệu… đã góp phần tạo nên một ngày hội đa sắc màu, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người tham dự.

MMA Lion Championship 2025: VantageXP đồng hành cùng sự kiện thể thao - giải trí đỉnh cao- Ảnh 2.

Sự góp mặt của dàn KOLs trong giải đấu MMA được tổ chức ngày 13/09 tại nhà thi đấu Tây Hồ ( Nguồn : VantageXP)

MMA Lion Championship 2025 tại Hà Nội không chỉ là nơi vinh danh tinh thần thượng võ, mà còn là minh chứng cho xu hướng kết hợp thể thao và giải trí đẳng cấp quốc tế. Với sự đồng hành của VantageXP, sự kiện năm nay đã mang đến cho khán giả và khách hàng một bữa tiệc cảm xúc, nơi sức mạnh, tốc độ và sự hào hứng hòa quyện, khép lại bằng những kỷ niệm đáng nhớ và cảm hứng tích cực về một lối sống năng động, hiện đại.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

