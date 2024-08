Mở bán quỹ căn đẹp nhất tại tòa Lotus 2 - tổ hợp Lotus Star Bắc Giang

Từ triển vọng thị trường "mới nổi" Bắc Giang

Bắc Giang đang vươn mình trở thành "miền đất hứa" giàu tiềm năng khi là khu vực hút vốn FDI lớn, diện tích khu công nghiệp tăng mạnh, tốc độ tăng dân số nhanh top đầu cả nước. Với mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030, Bắc Giang hiện tập trung thực hiện quy hoạch 29 khu công nghiệp, 63 cụm công nghiệp cùng hàng loạt dự án được quy hoạch mới trong tương lai, kéo theo đông đảo chuyên gia trong và ngoài nước, quản lý cấp cao và người lao động đến làm việc.

Nương theo làn sóng FDI, các khu công nghiệp tại Bắc Giang liên tục mở rộng quy mô, tuyển mới hàng trăm ngàn lao động, trong đó có nhiều giám đốc điều hành, quản lý, chuyên gia và lao động kỹ thuật cao trong và ngoài nước. Đây là tệp khách có nhu cầu thuê nhà trong thời gian dài và sẵn sàng bỏ ra mức phí từ 800 - 1.500 USD mỗi tháng để thuê những căn hộ cao cấp đầy đủ tiện ích.

Thị trường căn hộ Bắc Giang trở nên hấp dẫn và ghi nhận sự quan tâm lớn (Nguồn ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang)

Trong khi đó, số lượng dự án chung cư tại TP. Bắc Giang chỉ đếm trên đầu ngón tay, các tòa nhà có chất lượng xây dựng cao và tiện ích đồng bộ chưa nhiều. Do đó, dư địa phát triển của phân khúc căn hộ cho chuyên gia tại Bắc Giang còn rất lớn, dự báo nở rộ trong vòng 3 - 5 năm tới khi tỉnh Bắc Giang đặt ra kỳ vọng tới năm 2030 sẽ có hơn 1.200.000 người lao động cùng gần 30.000 nhân sự người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh, cao gấp 3 lần hiện nay. Chưa kể, bộ mặt đô thị phát triển và cư dân hiện đại năng động ngày càng yêu thích sinh sống tại các căn hộ tầng cao cũng khiến nhu cầu sở hữu căn hộ tại TP Bắc Giang tăng mạnh.



Trong bối cảnh đó, tòa căn hộ cao cấp Lotus 2 - thuộc tổ hợp Lotus Star Bắc Giang (Tòa nhà CT1A thuộc Dự án Nhà chung cư thương mại tại Khu dân cu cạnh đường Xương Giang, thành phố Bắc Giang) với những thế mạnh về vị trí, pháp lý, tiến độ xây dựng sắp bàn giao và tiềm năng tăng giá trở thành "của hiếm" giải cơn khát đầu tư đang tăng mạnh trong khu vực. Là sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp hơn các chung cư đã hiện hữu trên thị trường, giới chuyên gia đánh giá tòa căn hộ Lotus 2 sẽ đem lại tỷ suất sinh lời từ việc cho thuê lên tới 12-13%/năm cùng tiềm năng tăng giá lớn.

Tới "món hời" đầu tư hot nhất nửa cuối năm 2024 với bộ giá trị "vàng"

Tọa lạc tại chân cầu vượt Xương Giang, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tòa Lotus 2 – thuộc Tổ hợp Lotus Star Bắc Giang nằm trong khu vực có quy hoạch hệ thống giao thông đồng bộ và hiện đại bậc nhất thành phố giúp cư dân dễ dàng di chuyển đến các khu vực trọng điểm như bệnh viện đa khoa, bến xe, sân bóng, quảng trường, đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang…

Tòa Lotus 2 với vị trí đẹp 3 mặt giáp đường lớn (Nguồn ảnh: TTB Group)

Tòa căn hộ cao cấp Lotus 2 được chủ đầu tư TTB Group định vị là một trong những công trình trọng điểm nhất, là một mảnh ghép quan trọng kiến tạo nên diện mạo đô thị "thủ phủ công nghiệp" Bắc Giang với sự đầu tư bài bản từ thiết kế đến cảnh quan, tiện ích, kiến trúc. Cụ thể, dự án được thiết kế theo phong cách Singapore hiện đại, tối giản và tối ưu công năng từ tòa nhà vào đến căn hộ. Đón đầu xu hướng sống xanh - sống bền vững, chủ đầu tư đã dành tới 65% quỹ đất cho không gian cây xanh và mặt nước với các tiện ích như vườn điêu khắc, vườn treo, vườn tĩnh, đồi cỏ…



Không chỉ có vậy, kiến trúc Singapore được khéo léo đưa vào từng đường nét của căn hộ thông qua lối thiết kế không gian thoáng mở, cửa kính và logia lớn đem đến tầm view mở, thiết kế layout thông minh tận dụng tối đa ánh sáng mặt trời từ logia cho cả phòng ngủ và phòng khách. Trong đó điểm nhấn nổi bật nhất chính là ban công lớn lên tới 14m2 tại căn hộ Lotus 2 – nơi gia chủ có thể linh hoạt biến tấu nên những "không gian xanh" độc đáo. Về diện tích và công năng sử dụng, dự án cũng được thiết kế tối ưu từ 54,4 – 89,3m2 cho các loại hình 2 phòng ngủ - 2 WC, 2 phòng ngủ + 1 - 2WC phù hợp cho đa dạng đối tượng khách hàng.

Căn hộ mẫu tại tòa Lotus 2 (Nguồn ảnh: Đất Xanh Miền Bắc)

Đáp ứng đầy đủ điều kiện để trở thành nơi an cư lý tưởng trong khi lại sở hữu mức giá được đánh giá là "vừa miếng" đi kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn từ chủ đầu tư, căn hộ Lotus 2 trở thành cơ hội đầu tư bất động sản dòng tiền có tỷ suất sinh lời vượt trội. Cụ thể, nguồn cung chuyên gia, quản lý,...làm việc tại các khu công nghiệp được đánh giá là tương đối dồi dào, khả năng chi trả cao và dự báo sẽ còn tăng mạnh về số lượng trong thời gian gần. Nhìn từ "người láng giềng" Bắc Ninh đã phát triển và đi vào khai thác mạnh mẽ trong những năm qua, có thể thấy thị trường căn hộ cho thuê tại các tỉnh công nghiệp giáp Thủ đô hoàn toàn có thể đem lại tỷ suất sinh lời gấp 2, 3 lần so với thị trường Hà Nội do giá cho thuê tương đương trong khi giá mua căn hộ chỉ bằng phân nửa.



Đặc biệt, dự án đang được chủ đầu tư gấp rút đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện và dự kiến sẽ bàn giao đến tay chủ nhân vào tháng 1 năm 2025. Khu căn hộ với quỹ căn đẹp nhất được mở bán đã sẵn sàng trở thành "điểm sáng" dẫn đầu thị trường bất động sản TP. Bắc Giang nói riêng và phân khúc chung cư cao cấp tại các tỉnh công nghiệp phía Bắc nói chung trong nửa cuối năm 2024.

