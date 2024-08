Mở cánh cửa “an cư” cho người thu nhập thấp

Dự án đã được UBND TP Hải Phòng chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định 1028/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 và Sở Xây dựng cấp phép theo văn bản số 09/GPXD ngày 28/2/2024, do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng PG (Công ty PG) làm Chủ đầu tư, chính thức khởi công vào ngày 20/3/2024.

Đây là mảnh ghép quan trọng trong việc Công ty PG hoàn thiện bức tranh Khu đô thị xanh văn minh, hiện đại, đáp ứng nhu cầu an sinh xã hội của người dân, đặc biệt là những đối tượng đang sinh sống tại các chung cư cũ đã xuống cấp trên địa bàn và cư dân nội thành chưa có nhà ở.

Giải tỏa "cơn khát" NƠXH của cộng đồng

PG Aura An Đồng tọa lạc tại trung tâm Khu đô thị PG An Đồng, cách trung tâm TP. Hải Phòng chưa đến 10 phút di chuyển, trong vòng bán kính 2km dễ dàng kết nối với các tiện ích ngoại khu như: chợ dân sinh, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học và các khu vui chơi giải trí.

Đây là vị trí đắc địa, sẵn hạ tầng giao thông hoàn chỉnh, thuận tiện kết nối với mạng lưới đường bộ, đường sắt và đường hàng không quốc gia. Đặc biệt, PG Aura An Đồng nằm gần các trục giao thông huyết mạch của TP Hải Phòng như: QL5A, QL10, đường 351, đường 208 và cao tốc Hà Nội – Hải Phòng...

Mỗi căn hộ đều sở hữu không gian mở ngập tràn ánh sáng và không khí tự nhiên.

Dự án có tổng diện tích sàn xây dựng 72.037m2, với chiều cao 23 tầng (trong đó có 2 tầng đế) sẽ cung cấp cho thị trường 775 căn hộ. PG Aura An Đồng mang đến cho khách hàng sự lựa chọn đa dạng về loại hình căn hộ, diện tích từ 50,4m2 đến 77m2 phù hợp cho gia đình từ một đến đa thế hệ, với thiết kế thông minh, đáp ứng chất lượng sống ngày càng cao của người dân thành phố.

Ưu điểm của căn hộ PG Aura An Đồng là sở hữu tầm nhìn thoáng đãng với không gian mở ngập tràn ánh sáng, không khí tự nhiên, thiết kế không góc chết nhờ mặt bằng không cột và có từ một đến hai loggia tạo nên sự thoải mái, rộng rãi, đồng thời tiết kiệm năng lượng sử dụng. Mỗi căn hộ đều được trang bị nội thất hiện đại từ trần, tường, sàn nhà, thiết bị vệ sinh, phòng tắm… nhằm mang đến không gian tiện nghi cho chủ sở hữu.

Đáp ứng đa dạng nhu cầu ở cho các đối tượng

Ông Trần Mạnh Tú - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng PG cho biết, PG Aura An Đồng hướng tới mục tiêu xây dựng một khu đô thị hiện đại, sầm uất tại An Dương, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng đất và hạ tầng đồng bộ cũng như dịch vụ tiện ích nhằm phục vụ đời sống người dân.

Dự án PG Aura An Đồng là một phần của Khu đô thị PG An Đồng đã hiện hữu và nhộn nhịp cư dân sinh sống. Dự án này cũng nhằm đóng góp vào quỹ NƠXH thành phố, nhất là trong thời điểm An Dương đang trên đà phát triển và đô thị hóa. Giá bán tuy còn chờ cơ quan chức năng phê duyệt nhưng dự kiến sẽ rất phù hợp với đối tượng người lao động có mức thu nhập trung bình.

Mặt bằng Dự án nhìn từ trên cao

Hiện tại, Dự án đang triển khai phần móng và cuối tháng 8/2024 sẽ hoàn thành đổ móng như kế hoạch. Dự kiến, phần việc này sẽ được nghiệm thu vào tháng 9/2024, là cơ sở để Chủ đầu tư đệ trình cơ quan chức năng phê duyệt điều kiện mở bán ngay trong tháng 9 tới.



Để khách hàng dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu thông tin Dự án PG Aura An Đồng, văn phòng bán hàng cùng căn hộ mẫu đã được Chủ đầu tư xây dựng ngay trên nền đất thuộc trụ sở chính của Công ty PG tại lô CC1 Khu đô thi PG An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng và đã bắt đầu đón khách đến thăm quan Dự án từ giữa tháng 8/2024.

Văn phòng bán hàng và căn hộ mẫu đã sẵn sàng mở cửa đón khách từ giữa tháng 8/2024.

Về phía đội ngũ nhà thầu đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đảm bảo tuyệt đối về thẩm mỹ, kỹ thuật, đúng chất lượng, đúng thời hạn bàn giao căn hộ dự kiến trong quý 4/2025. Đặc biệt, các chính sách mới của Luật Nhà ở 2023, có hiệu lực từ 01/8/2024 sẽ giúp người dân dễ dàng hơn trong việc mua NƠXH.

Mang trong mình khát vọng xây dựng một khu đô thị văn minh, hiện đại giữa lòng thành phố Cảng, Dự án chung cư PG Aura An Đồng nói riêng và Khu đô thị PG An Đồng nói chung đang khẳng định sứ mệnh và tầm nhìn của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng PG. Bằng việc hình thành nên Khu đô thị hiện đại phía Tây thành phố, Công ty PG đang nỗ lực đóng góp vào quá trình đô thị hóa, đưa huyện An Dương lên quận vào năm 2025.

Thông tin dự án: Khu chung cư cho người có thu nhập thấp tại xã An Đồng, huyện An Dương.