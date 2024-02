Mở cửa ngày Thần Tài (19/2), giá vàng SJC bất ngờ lao dốc

Cụ thể tại Vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá mua vào vàng miếng SJC giảm 400 nghìn đồng/lượng, chỉ còn 75,4 triệu đồng/lượng. Giá bán ra được giữ nguyên mức 78,4 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua – bán nới rộng lên tới 3 triệu đồng/lượng.



Tại Tập đoàn DOJI, giá vàng SJC lúc 7h30 được niêm yết ở mức 75,75-78,35 triệu đồng/lượng, giảm 200 nghìn đồng/lượng so với hôm qua. Trước đó trong ngày Chủ nhật 18/2, giá vàng miếng tại đây cũng đã giảm mạnh khoảng 400 nghìn đồng/lượng.

Tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, giá vàng SJC khi mở cửa giữ nguyên mức niêm yết cuối ngày 18/2 là 75,8078,4 triệu đồng/lượng. Trước đó, trong ngày 18/2, giá vàng tại đây cũng đã giảm mạnh 800 nghìn đồng/lượng chiều mua và 400 nghìn đồng/lượng chiều bán.

Bảo Tín Minh Châu sáng nay cũng điều chỉnh giảm giá vàng SJC xuống dưới mốc 78 triệu đồng/lượng, hiện niêm yết 75,4-77,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 24k sáng nay đi ngang hoặc tăng nhẹ so với hôm qua. Chẳng hạn như Tập đoàn DOJI niêm yết 64,2-65,65 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu áp dụng 64,6-66,0 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 200 nghìn đồng/lượng.

Từ trước đến nay, mua vàng cầu may, cầu tài lộc vào ngày Thần Tài mùng 10 tháng Giêng đã trở thành thói quen của nhiều người Việt. Nhu cầu mua vàng sau Tết Nguyên Đán do đó cũng tăng mạnh. Quan sát thấy từ ngày 15/2 đến nay, lượng khách hàng đến giao dịch tại các cửa hàng vàng bạc đá quý tăng mạnh. Nhiều người cũng có tâm lý muốn mua vàng trước ngày Thần Tài do thông thường, giá vàng sẽ bị đẩy lên rất cao vào đúng ngày mùng 10 tháng Giêng.

Tuy nhiên, đúng dịp ngày vía Thần Tài năm nay, giá vàng SJC biến động mạnh và khó đoán, không liên tục bị đẩy lên cao như những năm trước. Ngay như trong sáng hôm nay, giá vàng SJC giảm khá mạnh ở nhiều cửa hàng, đặc biệt là chủ yếu giảm ở chiều mua vào, đẩy rủi ro khá lớn cho nhà đầu tư.