"Mợ Hai" đang hot nhất màn ảnh Việt: Nổi tiếng sau 1 đêm nhờ Sơn Tùng , từng hẹn hò cầu thủ Tiến Linh

Những ngày qua, bộ phim truyền hình Nợ Đời Vay Trả trở thành đề tài được khán giả bàn luận trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Trong đó, nhân vật Ngọc Trâm - hay còn được gọi là "Mợ Hai" do Huỳnh Hồng Loan đảm nhận là một trong những gương mặt nhận được nhiều sự chú ý nhất. Trong phim, Ngọc Trâm là cô gái mồ côi được gia đình Hương Quản nhận nuôi trước khi trở thành con dâu của một gia đình giàu có. Những biến cố, mâu thuẫn và lựa chọn của nhân vật này liên tục đẩy câu chuyện lên cao trào, khiến khán giả theo dõi sát sao từng tập phát sóng.

Huỳnh Hồng Loan gây ấn tượng khi góp mặt trong Nợ Đời Vay Trả đang phát sóng trên THVL

Huỳnh Hồng Loan được "đẩy thuyền" với bạn diễn Trường Thịnh

Sức hút của vai diễn cũng kéo theo sự quan tâm dành cho cuộc sống ngoài đời của Huỳnh Hồng Loan. Huỳnh Hồng Loan sinh năm 1994 tại Bình Dương. Trước khi bén duyên với diễn xuất, cô từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và gây chú ý khi giành giải Gương mặt đẹp tại cuộc thi Ngôi sao thời trang 2013. Sau đó, người đẹp tiếp tục ghi dấu ấn với danh hiệu Á khôi tại cuộc thi Hoa khôi Áo dài.

Dù xuất phát điểm là người mẫu, Huỳnh Hồng Loan lại được công chúng biết đến nhiều hơn thông qua các sản phẩm âm nhạc và phim ảnh. Cô từng góp mặt trong hàng loạt dự án như Tiệm Ăn Dì Ghẻ, Mạc Gia Ký, Cung Đường Tội Lỗi, Tình Khúc Bạch Dương, Mắt Nai, Ác Thú Vô Hình, Sứ Mệnh Trái Tim, Gái Xinh Nổi Loạn, Người Nối Nghiệp...

Ngọc Loan sở hữu visual xinh xắn, từng tham gia các cuộc thi nhan sắc

Huỳnh Hồng Loan theo đuổi đam mê diễn xuất, cô thử sức với đủ vai diễn

Tuy nhiên, cột mốc giúp tên tuổi Huỳnh Hồng Loan phủ sóng rộng rãi chính là khi cô xuất hiện trong MV Âm Thầm Bên Em của Sơn Tùng M-TP vào năm 2015. Sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, nụ cười ngọt ngào cùng hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính, Huỳnh Hồng Loan nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả. Không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình, cô còn được đánh giá cao nhờ khả năng thể hiện cảm xúc tự nhiên trong những phân đoạn tâm lý.

Chỉ một đêm sau khi MV lên sóng, hình ảnh cùng những thông tin của Hồng Loan nhanh chóng phủ sóng ở nhiều mặt báo. Sau đó, cái tên Huỳnh Hồng Loan xuất hiện dày đặc trên các diễn đàn giải trí. Nữ diễn viên cũng gắn liền với danh xưng "bạn gái màn ảnh của Sơn Tùng M-TP" suốt một thời gian dài.

Huỳnh Hồng Loan nổi tiếng sau khi được chọn làm "bạn gái Sơn Tùng" trong Âm Thầm Bên Em

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, chuyện tình cảm của Huỳnh Hồng Loan cũng nhiều lần nhận được sự quan tâm từ công chúng. Nữ diễn viên từng chia sẻ về một số mối tình trong quá khứ, trong đó chuyện tình với cầu thủ Nguyễn Tiến Linh là mối quan hệ gây chú ý nhất. Theo tiết lộ của Huỳnh Hồng Loan, Tiến Linh đã biết và có thiện cảm với cô từ thời điểm xem MV Âm Thầm Bên Em. Sau đó, nam cầu thủ chủ động kết bạn và làm quen qua mạng xã hội. Dù hơn Tiến Linh 3 tuổi, cả hai vẫn được khán giả nhận xét là đẹp đôi. Thời điểm đó, chuyện tình của cặp đôi nhận được sự ủng hộ từ gia đình hai bên cũng như người hâm mộ.

Tuy nhiên, mối quan hệ này chỉ kéo dài khoảng 3 tháng trước khi cả hai quyết định dừng lại. Sau chia tay, Huỳnh Hồng Loan và Tiến Linh cho biết họ chỉ mới trong giai đoạn tìm hiểu và lựa chọn kết thúc khi nhận thấy không phù hợp. Cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, không xảy ra mâu thuẫn như nhiều đồn đoán.

Huỳnh Hồng Loan có thời gian hẹn hò cầu thủ Tiến Linh

Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc và sự nghiệp, Huỳnh Hồng Loan còn được biết đến với cuộc sống khá sung túc. Năm 2020, nữ diễn viên gây chú ý khi mua căn hộ cao cấp tại TP.HCM và tiếp tục đầu tư thêm gần 1 tỷ đồng để hoàn thiện nội thất theo sở thích cá nhân. Căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại với không gian rộng rãi và tầm nhìn thoáng đãng.

Bên cạnh bất động sản, Huỳnh Hồng Loan còn sở hữu xe sang Mercedes cùng nhiều món đồ thời trang đến từ các thương hiệu cao cấp. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc du lịch, nghỉ dưỡng tại nhiều địa điểm trong và ngoài nước.

Ở tuổi 31, Huỳnh Hồng Loan vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn nhưng khá kín tiếng về đời tư. Trong khi nhân vật "Mợ Hai" Ngọc Trâm đang nhận được nhiều sự quan tâm trên màn ảnh, nữ diễn viên ngoài đời lại lựa chọn cuộc sống nhẹ nhàng, tập trung cho công việc và tận hưởng những thành quả sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Nữ diễn viên có cuộc sống sang chảnh, giàu có

Nữ diễn viên sở hữu đồ hiệu, xe sang và thường xuyên đi du lịch