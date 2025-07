Mở rộng đoạn cao tốc Tp.HCM - Long Thành

Mới đây, Văn phòng Chính phủ có thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà về triển khai dự án mở rộng cao tốc Tp.HCM - Long Thành.

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính và VEC về việc thực hiện dự án theo thủ tục đối với dự án khẩn cấp để kịp triển khai khởi công vào ngày 19/8/2025.

Dự án mở rộng cao tốc Tp.HCM - Long Thành từ vành đai 2 Tp.HCM đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 21 km, trong đó đoạn vành đai 2 - vành đai 3 được mở rộng lên 8 làn xe theo quy hoạch; đoạn từ vành đai 3 đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu lên 10 làn xe. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 16.386 tỉ đồng, thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 đến năm 2027.

Mở rộng đoạn cao tốc TPHCM - Long Thành lên 8-10 làn xe, kết nối sân bay Long Thành, sẽ rút ngắn thời gian, giảm chi phí vận tải, người dân lưu thông thuận lợi từ Tp.HCM đến sân bay Long Thành và ngược lại.

Hiện nay, sân bay Long Thành sắp hoàn thành, nhưng những tuyến đường kết nối từ Tp.HCM đến sân bay vẫn còn đang dang dở. Để đảm bảo thời gian di chuyển, hành khách yên tâm đặt vé bay và khai thác hiệu quả khai thác sân bay Long Thành thì việc đầu tư các tuyến hạ tầng kết nối Tp.HCM đến sân bay Long Thành là cấp thiết. Khi các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt kết nối từ trung tâm Tp.HCM đến sân bay Long Thành thuận lợi sẽ rút ngắn và ổn định được thời gian di chuyển cho người dân.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, dự án cao tốc Tp.HCM – Long Thành phải khẩn cấp đầu tư, dự kiến chỉ hoàn thành sau 2 năm thi công và chắc chắn phải làm bằng được. Bộ Tài chính và VEC được giao làm rõ sự cấp thiết của dự án này và thời gian xây dựng; cam kết hoàn thành đúng tiến độ, giá thành tiết kiệm hơn so với các gói thầu tương tự.

Theo VEC, việc áp dụng hình thức công trình xây dựng khẩn cấp và các cơ chế đặc thù sẽ đem lại nhiều thuận lợi, rút ngắn tiến độ so với thủ tục thông thường. Dự án có thể được phê duyệt vào ngày 24/7; lựa chọn nhà thầu thi công vào ngày 13/8, khởi công ngày 19/8, cơ bản hoàn thành trong năm 2026.

Nếu triển khai theo thủ tục thông thường, dự án có thể khởi công vào ngày 1/11, cơ bản hoàn thành vào tháng 12/2026, cầu Long Thành đưa vào sử dụng tháng 6/2027. Tiến độ này bị chậm so với thời gian hoàn thành sân bay quốc tế Long Thành vào năm 2026.

8 năm trước, cao tốc Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây dài 55 km do VEC đầu tư với quy mô 4 làn xe. Tuyến đường giúp kết nối giao thông, kinh tế giữa Tp.HCM với vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Tuy nhiên, những năm gần đây, lưu lượng phương tiện tăng cao khiến cao tốc quá tải, đoạn từ nút giao An Phú (Tp.HCM) đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Đồng Nai) vượt 25% so với năng lực thiết kế. Đến năm 2026, sân bay Long Thành khai thác, dự án sẽ không thể đáp ứng nếu không được mở rộng.