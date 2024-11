Mở rộng gấp đôi hiện tại, bất động sản tại thành phố Vinh đang tăng tốc mạnh mẽ

Mở rộng gấp đôi, từ không có biển TP Vinh giáp biển

Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 1243/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 – 2025 bắt đầu từ ngày 1/12/2024.

Theo đó, sẽ thực hiện sáp nhập toàn bộ thị xã Cửa Lò và 4 xã của huyện Nghi Lộc gồm các xã: Nghi Phong, Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái vào thành phố Vinh. Ngoài ra TP Vinh sẽ thực hiện sáp nhập 5 phường thành 2 phường và thêm mới 4 phường từ 4 xã trực thuộc thành phố lâu nay.

Theo quy hoạch, sau khi mở rộng thành phố Vinh sẽ có 166,25km2 diện tích tự nhiên- mở rộng gấp đôi so với hiện tại, dân số hơn 568.700 người với quy mô 33 đơn vị hành chính phường, xã. Trước đây, thành phố Vinh không có biển, nhưng sau khi mở rộng thành phố sẽ có biển, từ đó mở ra cơ hội phát triển mô hình du lịch đa dạng, theo định hướng thành phố sẽ tập trung phát triển không gian đô thị và phát triển hạ tầng dọc bờ biển, đồng thời tập trung chỉnh trang đô thị ở các khu vực trung tâm thành phố, các cửa ngõ Bắc, Nam.

Cho ý kiến về thành phố Vinh sau khi mở rộng, TS. Trần Đình Thiên - Thành viên Tổ tư vấn kinh tế Kinh tế của Thủ tướng  từng khẳng định cần phát triển TP. Vinh là kết nối vùng, phát triển vượt trước, là trung tâm công nghệ cao và đào tạo chất lượng cao… TP Vinh là hạt nhân - trung tâm trong liên kết, gắn kết du lịch vùng và quốc tế, đặc biệt là với nước bạn Lào, Thái Lan.

Bên cạnh việc mở rộng thành phố Vinh, nhiều dự án giao thông lớn kết nối cũng dần hình thành. Điển hình như: Đại lộ Vinh – Cửa Lò, đường Bình Minh, Quốc lộ 46, đường tỉnh 535, đường tránh ven biển,… giúp kết nối phía Đông Nghệ An đến phố biển Cửa Lò trở trục phát triển mới của thành phố Vinh mở rộng. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân đưa thị trường bất động sản ở khu vực này sôi động trong thời gian gần đây.

Những thay đổi mạnh mẽ của hạ tầng đã giúp Nghệ An liên tiếp đón nhận hàng loạt dự án của các chủ đầu tư lớn như: Ecopark, T&T Group, Vinaconex... Cùng với các thương hiệu “nội” trên là sự xuất hiện của nhiều nhà đầu tư ngoại vào triển khai các siêu dự án như: VSIP - Singapore, Tập đoàn Hemaraj - Thailand, Tập đoàn Kovinet - Korea... Sự hiện diện mạnh mẽ này sẽ thúc đẩy nguồn cung cầu các loại hình BĐS trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh những ông lớn đã tham gia thị trường, từ đầu năm 2024 đến nay, tỉnh Nghệ An liên tục phát đi các thông báo tìm nhà đầu tư cho các dự án bất động sản lớn, mới được phê duyệt đầu tư ở khu vực vùng ven trung tâm thành phố Vinh. Động thái này đã khiến cho thị trường bất động sản ở các địa phương này ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan.

Thị trường bất động sản bất ngờ sôi động trở lại

Sự bứt phá từ hạ tầng, quy hoạch cùng dòng vốn từ các ông lớn bất động sản đã thúc đẩy thị trường bất động sản Vinh sôi động trở lại, thậm chí tăng giá cục bộ ở nhiều nơi. Theo ghi nhận từ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP. Vinh, số lượng giao dịch đất đai qua Bộ phận 1 cửa thành phố đã tăng từ 220 - 240 hồ sơ/ngày so với trước đây (khoảng 180 đến 190 hồ sơ/ngày). Một số Văn phòng công chứng đông nghịt khách hàng do lượng giao dịch đất đai tăng quá cao.

Sự sôi động của thị trường còn được thể hiện rõ nhất ở các phiên đấu giá đất với hàng nghìn người tham dự. Minh chứng điển hình nhất là vào ngày 25/9 vừa qua, tại trụ sở UBND xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc đấu giá đất quy hoạch tại xóm 1, với 114 lô đất. Các lô đất có diện tích 180m2 và 220m2, giá khởi điểm 9,4 triệu/m2, 10,8 triệu/m2.

Điểm đáng lưu ý trong cuộc đấu giá đất đợt này là có tới 1.600 bộ hồ sơ đăng ký. Đây là buổi đấu giá có số lượng hồ sơ kỷ lục nhất xã và nhiều nhất huyện Nghi Lộc tính tới thời điểm này. Theo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Nghệ An, so với cùng kỳ năm trước, kết quả đấu giá thành tăng bình quân từ 30-50% so với giá khởi điểm.



Cùng với đất đấu giá, các dự án nhà ở thương mại cũng sôi động không kém. Tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, dự án Eco Central Park (rộng gần 200ha) của nhà sáng lập Ecopark cũng ghi nhận đà tăng giá mạnh so với thời điểm ra hàng cách đây hơn 1 năm.

Cụ thể, so với đầu năm 2023, đến nay giá các phân khu tăng trung bình từ 15-25%, cá biệt có những căn góc nhà phố, biệt thự tăng đến 35%. Mới đây, chủ đầu tư này tiếp tục giới thiệu ra thị trường khu nhà phố quảng trường Central Plaza với đa dạng loại hình kinh doanh đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.

Không chỉ nhà đất, thị trường chung cư cũng ghi nhận giá leo thang “chóng mặt” bất kể nhà cũ hay mới. Nếu 3-5 năm trước, người dân ít chuộng chung cư và giá trẻ trên dưới 15 triệu/m2 thì hiện giá chung cư bình dân giao động từ 20-25 triệu đồng/m2, phân khúc cao cấp tăng lên 30 - 40 triệu đồng/m2. Nhiều dự án cao cấp, chưa hoàn thiện đã được khách hàng đặt hết chỗ.

Dù đã tăng mạnh trong thời gian vừa qua nhưng thị trường bất động sản Vinh còn được dự báo sẽ tiếp tục có dấu hiệu đi lên thời điểm cuối năm sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1243 mở rộng thành phố Vinh từ ngày 1/12/2024.

Theo TS Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng trong khi giá bất động sản đang ở ngưỡng hợp lý là lực đẩy giúp thị trường bất động sản Nghệ An bứt tốc trong chu kỳ mới thị trường bất động sản.

“Nghệ An đang trong giai đoạn phát triển đột phá về hạ tầng. Đặc biệt, việc mở rộng gấp đôi thành phố Vinh cùng sự đầu tư bài bản khi kết nối đô thị Vinh - Cửa Lò đang tạo nên một vùng tăng trưởng kinh tế du lịch, công nghiệp. Hạ tầng phát triển đã kéo các nhà đầu tư lớn nhanh chân vào Nghệ An”, ông Đính cho biết.

Cũng theo ông Đính, Nghệ An được định hướng là cực tăng trưởng mới hướng về phía Nam sau Thanh Hóa khi nằm giữa khu vực đang hình thành chuỗi phát triển Công Nghiệp - Du lịch - Nông Nghiệp là Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh. Mặt khác, Nghệ An là vùng đệm giữa của Thanh Hóa - Hà Tĩnh. Trong khi Thanh Hóa đã phát triển rất mạnh vài năm trở lại đây thì hiện Hà Tĩnh cũng đang là điểm tăng trưởng nóng nhờ khu kinh tế Vũng Áng. Nghệ An là điểm nối hai cực tăng trưởng này.

“Chính vì vậy, trong thời gian tới tôi đánh giá Nghệ An sẽ bứt tốc, khi giá bất động sản còn khá thấp thì biên độ tăng giá cho nhà đầu tư sẽ còn rộng”, ông Đính khẳng định.