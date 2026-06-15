Mở tài khoản ngân hàng BIDV trực tuyến, xác thực qua VNeID ngay trên điện thoại

Trước đây, để mở tài khoản ngân hàng trực tuyến, nhiều khách hàng cần sử dụng điện thoại có tính năng NFC để quét căn cước công dân gắn chip hoặc thực hiện các bước xác thực bổ sung. Điều này phần nào tạo ra rào cản đối với một bộ phận người dùng chưa sở hữu thiết bị tương thích.

Nhằm đơn giản hóa trải nghiệm và ứng dụng nền tảng định danh điện tử quốc gia, BIDV đã triển khai tính năng xác thực khách hàng thông qua ứng dụng VNeID trên BIDV SmartBanking. Với giải pháp này, người dùng có thể mở tài khoản trực tuyến ngay trên điện thoại chỉ trong vài phút mà không cần phải sử dụng căn cước công dân bản cứng hay đến trực tiếp quầy giao dịch.

Theo đại diện BIDV, việc kết nối với hệ thống VNeID cho phép ngân hàng tiếp nhận và đối chiếu thông tin định danh điện tử của khách hàng từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Điều này giúp quá trình xác thực được thực hiện nhanh chóng, đồng thời nâng cao độ chính xác và an toàn trong nhận diện khách hàng.

Để sử dụng tính năng này, khách hàng chỉ cần có tài khoản VNeID mức độ 2 và cài đặt ứng dụng BIDV SmartBanking. Trong quá trình đăng ký, người dùng lựa chọn phương thức xác thực qua VNeID, đăng nhập ứng dụng định danh điện tử và đồng ý chia sẻ thông tin theo hướng dẫn.

Việc tích hợp VNeID không chỉ giúp rút ngắn thời gian mở tài khoản mà còn góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng số tới nhiều nhóm khách hàng hơn, đặc biệt là những người không sử dụng điện thoại hỗ trợ NFC hoặc không muốn thực hiện các thao tác quét căn cước theo phương thức truyền thống.

Sau khi hoàn tất đăng ký, khách hàng có thể sử dụng ngay các tiện ích trên BIDV SmartBanking như chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, gửi tiết kiệm trực tuyến, đầu tư, quản lý tài chính cá nhân và nhiều dịch vụ ngân hàng số khác. Toàn bộ quá trình được thực hiện trên môi trường số, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao trải nghiệm giao dịch.

Trong bối cảnh Chính phủ đang thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và phát triển hệ sinh thái định danh điện tử, việc các ngân hàng kết nối với VNeID được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm đơn giản hóa thủ tục, gia tăng tính thuận tiện cho người dùng và góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Với tính năng xác thực qua VNeID, BIDV tiếp tục mở rộng hệ sinh thái ngân hàng số theo hướng thuận tiện, an toàn và dễ tiếp cận hơn, giúp khách hàng có thể bắt đầu hành trình tài chính số chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại.

Chi tiết Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài CSKH BIDV 24/7: 1900 9247 để được hỗ trợ.

Video hướng dẫn mở tài khoản BIDV trực tuyến xác thực qua VNeID trên ứng dụng BIDV SmartBanking.

https://www.youtube.com/watch?v=cvZgt4h3mlo