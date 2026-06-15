Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mở tài khoản ngân hàng BIDV trực tuyến, xác thực qua VNeID ngay trên điện thoại

| | Smart Money

Xu hướng định danh điện tử đang mở ra một giai đoạn mới cho dịch vụ tài chính số tại Việt Nam, khi ngày càng nhiều người dùng mong muốn thực hiện các giao dịch ngân hàng trực tuyến một cách nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo tính an toàn và chính xác. Mới đây, ngân hàng BIDV đã ra mắt tính năng mở tài khoản ngân hàng trực tuyến xác thực qua VNeID trên BIDV SmartBanking.

Trước đây, để mở tài khoản ngân hàng trực tuyến, nhiều khách hàng cần sử dụng điện thoại có tính năng NFC để quét căn cước công dân gắn chip hoặc thực hiện các bước xác thực bổ sung. Điều này phần nào tạo ra rào cản đối với một bộ phận người dùng chưa sở hữu thiết bị tương thích.

Nhằm đơn giản hóa trải nghiệm và ứng dụng nền tảng định danh điện tử quốc gia, BIDV đã triển khai tính năng xác thực khách hàng thông qua ứng dụng VNeID trên BIDV SmartBanking. Với giải pháp này, người dùng có thể mở tài khoản trực tuyến ngay trên điện thoại chỉ trong vài phút mà không cần phải sử dụng căn cước công dân bản cứng hay đến trực tiếp quầy giao dịch.

Theo đại diện BIDV, việc kết nối với hệ thống VNeID cho phép ngân hàng tiếp nhận và đối chiếu thông tin định danh điện tử của khách hàng từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Điều này giúp quá trình xác thực được thực hiện nhanh chóng, đồng thời nâng cao độ chính xác và an toàn trong nhận diện khách hàng.

Để sử dụng tính năng này, khách hàng chỉ cần có tài khoản VNeID mức độ 2 và cài đặt ứng dụng BIDV SmartBanking. Trong quá trình đăng ký, người dùng lựa chọn phương thức xác thực qua VNeID, đăng nhập ứng dụng định danh điện tử và đồng ý chia sẻ thông tin theo hướng dẫn.

Việc tích hợp VNeID không chỉ giúp rút ngắn thời gian mở tài khoản mà còn góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng số tới nhiều nhóm khách hàng hơn, đặc biệt là những người không sử dụng điện thoại hỗ trợ NFC hoặc không muốn thực hiện các thao tác quét căn cước theo phương thức truyền thống.

Sau khi hoàn tất đăng ký, khách hàng có thể sử dụng ngay các tiện ích trên BIDV SmartBanking như chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, gửi tiết kiệm trực tuyến, đầu tư, quản lý tài chính cá nhân và nhiều dịch vụ ngân hàng số khác. Toàn bộ quá trình được thực hiện trên môi trường số, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao trải nghiệm giao dịch.

Trong bối cảnh Chính phủ đang thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và phát triển hệ sinh thái định danh điện tử, việc các ngân hàng kết nối với VNeID được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm đơn giản hóa thủ tục, gia tăng tính thuận tiện cho người dùng và góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Với tính năng xác thực qua VNeID, BIDV tiếp tục mở rộng hệ sinh thái ngân hàng số theo hướng thuận tiện, an toàn và dễ tiếp cận hơn, giúp khách hàng có thể bắt đầu hành trình tài chính số chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại.

Chi tiết Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài CSKH BIDV 24/7: 1900 9247 để được hỗ trợ.

Video hướng dẫn mở tài khoản BIDV trực tuyến xác thực qua VNeID trên ứng dụng BIDV SmartBanking.

https://www.youtube.com/watch?v=cvZgt4h3mlo

Kim Ngân

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Agribank phát thông báo quan trọng ngày 15/6

Agribank phát thông báo quan trọng ngày 15/6 Nổi bật

Từ hôm nay, người dùng Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank,… sẽ không thể chuyển khoản/nạp rút tiền nếu thuộc trường hợp này

Từ hôm nay, người dùng Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank,… sẽ không thể chuyển khoản/nạp rút tiền nếu thuộc trường hợp này Nổi bật

Thị trường tiền số hôm nay, 15-6: Bitcoin bất ngờ tăng vọt, điều gì đang xảy ra?

Thị trường tiền số hôm nay, 15-6: Bitcoin bất ngờ tăng vọt, điều gì đang xảy ra?

21:00 , 15/06/2026
Vì sao nhiều người mua vàng nhưng không bao giờ chốt lời?

Vì sao nhiều người mua vàng nhưng không bao giờ chốt lời?

20:10 , 15/06/2026
Đảo chiều, giá vàng tiếp tục đi lên: Nhiều người lãi đậm trong cảm giác ngỡ ngàng

Đảo chiều, giá vàng tiếp tục đi lên: Nhiều người lãi đậm trong cảm giác ngỡ ngàng

18:19 , 15/06/2026
Cơ quan Thuế yêu cầu Agribank, BIDV, MB, VPBank, LPBank,... phong tỏa các tài khoản ngân hàng sau

Cơ quan Thuế yêu cầu Agribank, BIDV, MB, VPBank, LPBank,... phong tỏa các tài khoản ngân hàng sau

17:20 , 15/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên