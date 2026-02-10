Mở thêm 2–3 làn xe tại nút giao Võ Nguyên Giáp, kỳ vọng “giải tỏa” ùn tắc Tết

Theo chủ đầu tư, trong dịp Tết này, hướng Võ Nguyên Giáp – Võ Văn Kiệt, vốn là hướng có lưu lượng phương tiện lớn nhất qua nút để ra cao tốc hoặc đi QL2, sẽ được bổ sung thêm từ 2–3 làn xe rẽ phải, qua đó giúp giảm thời gian chờ đèn đỏ và hạn chế ùn ứ.