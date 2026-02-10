Mở thêm 2–3 làn xe tại nút giao Võ Nguyên Giáp, kỳ vọng “giải tỏa” ùn tắc Tết
Dù dự án có tiến độ hoàn thành trong quý I/2026, song trước sức ép ùn tắc giao thông, đặc biệt vào dịp cuối năm tại cửa ngõ ra vào Hà Nội, chủ đầu tư và các đơn vị thi công đang ngày đêm thảm nhựa, đặt mục tiêu hoàn thành mở rộng phần đường tại nút giao Võ Nguyên Giáp (QL2) với cao tốc Nội Bài – Lào Cai trước Tết.
Do lưu lượng phương tiện lớn, nhất là chiều từ Bắc Thăng Long đi Võ Nguyên Giáp – QL2 và cao tốc Nội Bài – Lào Cai, nên nút giao Võ Nguyên Giáp – QL2 với cao tốc Nội Bài – Lào Cai thường xuyên xảy ra ùn tắc.
Vào các dịp cuối tuần hoặc lễ, Tết, xe từ nội thành Hà Nội đi sân bay và cao tốc Nội Bài – Lào Cai thường xếp hàng dài, chờ đèn đỏ kéo dài hàng km để qua nút giao.
Trước thực tế này, UBND TP Hà Nội đã giao Sở Xây dựng làm chủ đầu tư; đơn vị đại diện là Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thực hiện dự án cải tạo, mở rộng nút giao theo tính chất công trình khẩn cấp.
Theo tiến độ được giao, dự án sẽ hoàn thành trong quý I/2026. Tuy nhiên, trước sức ép giao thông, đặc biệt trong dịp Tết năm nay, chủ đầu tư và các nhà thầu đang ngày đêm thi công, phấn đấu hoàn thành việc mở rộng lòng đường qua nút giao trước Tết.
Hiện nay làn đường từ đường Võ Văn Kiệt, Võ Nguyên Giáp đi cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã được xén, mở rộng thêm 2 - 3 làn xe.
Đến sáng 10/2, các đơn vị thi công đã thảm nhựa nhiều đoạn đường mở rộng.
Đại diện chủ đầu tư cho biết, trong ngày hôm nay, làn đường từ hướng Võ Văn Kiệt, Võ Nguyên Giáp qua nút giao rẽ phải ra cao tốc Nội Bài – Lào Cai, sau khi được mở rộng thêm 2–3 làn xe, sẽ cơ bản hoàn thành thi công.
Theo chủ đầu tư, trong dịp Tết này, hướng Võ Nguyên Giáp – Võ Văn Kiệt, vốn là hướng có lưu lượng phương tiện lớn nhất qua nút để ra cao tốc hoặc đi QL2, sẽ được bổ sung thêm từ 2–3 làn xe rẽ phải, qua đó giúp giảm thời gian chờ đèn đỏ và hạn chế ùn ứ.
