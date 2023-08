MODALE hợp tác Masterise Homes đem đến nội thất chất lượng 5 sao

MODALE - Nhà phân phối nội thất cao cấp châu Âu



Là thương hiệu phân phối nội thất cao cấp châu Âu với những nhãn hiệu hàng đầu thế giới, MODALE hiện phân phối 2 dòng sản phẩm chính: Nội thất hàng hiệu (Fashion Branded Furniture) và Nội thất cao cấp (Premium Brand Furniture).

Với Nội thất hàng hiệu, đây là dòng nội thất được thiết kế từ những nhà mốt thời trang lừng danh gồm có: ELIE SAAB Maison và Dolce & Gabbana Casa. Đối với dòng nội thất cao cấp, MODALE mang đến Việt Nam hơn 35 thương hiệu sang trọng, tinh tế từ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý, … cùng các quốc gia châu Âu khác với các thương hiệu nổi bật như: Casamania & Horm, Désirée, Laskasas, …

Lựa chọn hàng ngàn sản phẩm từ 2 dòng nội thất sang trọng, tinh tế, MODALE hứa hẹn mang đến một thế giới nội thất đầy thẩm mỹ tại Flagship Showroom trong thời gian sắp tới.

Đặc biệt, MODALE còn là một trong số ít những đơn vị tiên phong tại Việt Nam vừa phân phối, thiết kế, lắp đặt nội thất 100% từ châu Âu với mục tiêu mang đến cho gia chủ một không gian sống đầy phong cách và mang đậm dấu ấn cá nhân với tiêu chuẩn hoàn thiện đạt đến mức hoàn hảo.

Đặc biệt hơn, MODALE còn đem lại một giải pháp tài chính toàn diện giúp cư dân thuận tiện hơn trong việc sở hữu những món nội thất hàng hiệu từ châu Âu ngay tại Việt Nam.

Vào tháng 7 vừa qua, MODALE đã có Flagship Showroom đầu tiên tọa lạc tại The Global City - Trung tâm mới của TP.HCM và ngày 11/08/2023 vừa qua, nhà phân phối nội thất cao cấp châu Âu đã tiến thêm một bước dài trong hành trình chinh phục thị trường Việt Nam khi đặt bút kí kết hợp tác chiến lược với Masterise Homes - nhà phát triển bất động sản hàng hiệu lớn bậc nhất Việt Nam.

Hợp tác 5 sao mang đến nội thất chất lượng cho cộng đồng tinh hoa

Ông Sean Lam - Tổng giám đốc - Đại diện MODALE và ông Linton Borthwick - Giám đốc khối dịch vụ khách hàng - Đại diện Masterise Homes đã có một buổi ký kết chiến lược ghi dấu sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa 2 thương hiệu với mục tiêu chung mang đến những giá trị hàng hiệu, chuẩn 5 sao cho cộng đồng cư dân Masterise Homes. Tại buổi ký kết, ông Sean Lam đã chia sẻ "Với sự xuất hiện của MODALE, những gia chủ có gu thưởng lãm nghệ thuật, thời trang tại Masterise Homes có thể dễ dàng đặt mua nội thất của những bậc thầy thiết kế hàng đầu thế giới. 100% sản phẩm do MODALE phân phối đều được thực hiện tại châu Âu".

Không gian trưng bày nội thất cao cấp của Dolce&Gabanna Casa tại showroom MODALE. Nguồn: MODALE

Trong phạm vi hợp tác chiến lược, MODALE vinh dự cung cấp cho cộng đồng cư dân của các dự án do Masterise Homes phát triển những dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế. Với đội ngũ sáng tạo và thi công đến từ châu Âu, MODALE tham gia tư vấn, giám sát toàn bộ quá trình đồng thời kiểm duyệt và đảm bảo chất lượng đạt đến độ hoàn hảo tuyệt đối.



Với ưu điểm thấu hiểu toàn bộ bản vẽ căn hộ cùng thời gian bàn giao các dự án từ Masterise Homes, MODALE mang đến gói dịch vụ tư vấn, thiết kế và hoàn thiện nội thất trong thời gian tối ưu cùng nhiều ưu điểm vượt trội. Đặc biệt, các cư dân từ Masterise Homes sẽ nhận được những đặc quyền chi phí từ MODALE như miễn phí vận chuyển 100% cho tất cả các dự án do Masterise Homes phát triển cùng nhiều ưu đãi đáng giá khác.

Ông Linton Borthwick - Đại diện Masterise Homes cho biết: "Sự hợp tác giữa MODALE và Masterise Homes khẳng định một lần nữa cam kết của chúng tôi - mang đến chất lượng dịch vụ đẳng cấp quốc tế, giúp tối ưu trải nghiệm cho khách hàng khi tìm được một đối tác tư vấn, thiết kế, hoàn thiện chuyên nghiệp, chất lượng từ châu Âu đồng thời nâng cao giá trị cho sản phẩm bất động sản khách hàng sở hữu - giúp gia chủ sở hữu căn hộ duy mỹ, hoàn hảo, tạo nên giá trị gia tăng bền vững theo thời gian".

MODALE - Nhà phân phối nội thất cao cấp châu Âu với phương châm "Bringing great designs, from around the world to around the corner" hiện đã có Flagship Showroom đầu tiên ở Việt Nam tọa lạc tại - The Global City, đường Đỗ Xuân Hợp, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (Hotline: 090 892 93 98). MODALE phân phối các thương hiệu nội thất cao cấp, hàng hiệu, 100% được thiết kế và chế tác tại châu Âu như ELIE SAAB Maison, Dolce & Gabbana Casa, Casamania & Horm, Domkapa, Laskasas, … Quý gia chủ có thể lựa chọn những sản phẩm do MODALE phân phối tại website https://modale.com/