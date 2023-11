Môi giới bất động sản kém hiệu quả, Đất Xanh Group (DXG) báo lãi 9 tháng "bốc hơi" 84%

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG) đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2023 với doanh thu giảm giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước, xuống 1.214 tỷ đồng. Chi phí giá vốn tăng 8% khiến lãi gộp co hẹp 13% so với cùng kỳ còn khoảng 594 tỷ đồng, biên lãi gộp giảm xuống 49% trong quý 3/2023.

Doanh thu từ hoạt động tài chính mang lại gần 8 tỷ đồng, sụt giảm gần như hoàn toàn so với con số 212 tỷ đồng thu được cùng kỳ năm 2022. Chi phí tài chính tăng 18% lên mức 152 tỷ đồng. Ngược chiều, các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm lần lượt 33% và 57%.

Kết quả, DXG lãi sau thuế 110 tỷ đồng trong quý 3 vừa qua, giảm mạnh tới 57% so với quý 3/2022.

Theo giải trình, Đất Xanh cho biết lãi sau thuế quý 3 sụt giảm chủ yếu do mức giảm lợi nhuận của mảng dịch vụ môi giới bất động sản. Sau giai đoạn khó khăn kéo dài suốt nhiều tháng của thị trường kể từ quý 4/2022, mảng hoạt động này của Tập đoàn chỉ vừa mới bắt đầu có sự hồi phục trong quý 3/2023.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của DXG đạt 2.306 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu từ môi giới bất động sản sụt giảm mạnh nhất 77% còn ghi nhận 396 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 17% cơ cấu doanh thu. Bên cạnh đó, hoạt động từ bán căn hộ và đất nền sụt giảm 30% còn 1.733 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu (75%). Ngoài ra, Đất Xanh còn ghi nhận 129 tỷ đồng từ dịch vụ quản lý, cho thuê và BĐS đầu tư.

Khấu trừ chi phí, DXG báo lãi sau thuế 9 tháng đạt gần 150 tỷ đồng, giảm 84% so với cùng kỳ năm trước. LNST công ty mẹ đạt 129 tỷ, giảm 77%.

Năm 2023, DXG lên kế hoạch kinh doanh năm 2023 với chỉ tiêu doanh thu thuần 5.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 158 tỷ đồng. Như vậy, dù mới hoàn thành 42% chỉ tiêu doanh thu, công ty đã hoàn thành tới 82% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm 30/09/2023, tổng tài sản của DXG đạt 30.499 tỷ đồng, tăng gần 180 tỷ so với đầu năm. Trong đó, các khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản là hàng tồn kho và khoản phải thu ngắn hạn, giá trị ghi nhận lần lượt đạt 14.788 tỷ đồng và 11.778 tỷ đồng. Tổng nợ vay thời điểm cuối quý 1 ghi nhận hơn 5.600 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn đạt 2.488 tỷ, còn lại là dài hạn.

Cũng theo thuyết minh BCTC, số lượng nhân sự của Đất Xanh tại thời điểm 30/9/2023 ghi nhận 2.484 người, tăng thêm 94 người so với thời điểm cuối quý 2 và giảm 1.289 người so với thời điểm đầu năm 2023. Dù đã gia tăng trở lại trong quý 3 song số lượng nhân sự vẫn ở mức thấp trong nhiều năm trở lại đây của Đất Xanh.