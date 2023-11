Mới lên sàn chưa lâu, Tôn Đông Á (GDA) chuẩn bị chi hơn trăm tỷ chia cổ tức cho cổ đông

Ngày 24/11 tới đây, CTCP Tôn Đông Á (mã GDA) sẽ chốt danh sách cuối cùng cổ đông nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 10% (01 cp nhận 1.000 đồng). Với 114,7 triệu cổ phiếu lưu hành, Tôn Đông Á dự kiến sẽ chi 114,7 tỷ đồng cho cổ đông trong đợt cổ tức này. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 15/12/2023.

Đây là lần đầu tiên Tôn Đông Á chia cổ tức bằng tiền sau khi lên sàn chứng khoán. Trước đó, vào ngày 7/9, cổ phiếu GDA đã chính thức lên giao dịch trên UpCOM với giá tham chiếu ngày đầu tiên 30.000 đồng/cp. Cổ phiếu này tăng mạnh phiên chào sàn nhưng sau đó đã nhanh chóng quay đầu giảm.

Cổ phiếu GDA có thời điểm rơi xuống vùng giá quanh 22.000 đồng/cp trước khi đảo chiều hồi phục từ đầu tháng 11. Cổ phiếu này kết thúc ngày 13/11 tại mức giá 25.200 đồng/cp, tăng 13% sau 2 tuần nhưng vẫn thấp hơn 16% so với mức giá chào sàn. Vốn hoá thị trường tương ứng gần 2.900 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh quý 3, Tôn Đông Á ghi nhận doanh thu thuần 4.088 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn giảm mạnh hơn giúp công ty có lãi gộp 211 tỷ đồng, khả quan hơn nhiều so với số lỗ gộp 61 tỷ đồng cùng kỳ 2022. Sau khi trừ chi phí, Tôn Đông Á lãi ròng 60 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 207 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Tôn Đông Á ghi nhận doanh thu đạt 12.814 tỷ đồng, giảm 26% nhưng lợi nhuận sau thuế lạităng 113% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức 264 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, công ty đã hoàn thành 75% kế hoạch doanh thu nhưng mới thực hiện 32% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Năm 2023, Tôn Đông Á đặt mục tiêu tổng sản lượng dự kiến 760.000 tấn, tương đương 98,7% so với thực hiện trong năm 2022. Chỉ tiêu tổng doanh thu tương ứng đạt 17.000 tỷ đồng, giảm 22% so với thực hiện năm 2022 nhưng mục tiêu lợi nhuận đạt 200 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ 276 tỷ đồng năm ngoái.