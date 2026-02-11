Mới nhất: Bộ Tài chính đề xuất lập hóa đơn tổng cho một số ngành đặc thù như ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, ví điện tử, vận tải, thương mại điện tử

Theo nội dung dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định cho phép lập hóa đơn tổng đối với khách hàng là cá nhân không kinh doanh nhằm phù hợp với đặc thù hoạt động của các ngành có tần suất giao dịch lớn. Nội dung này đã được Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 17436/BTC-CT.

Cụ thể, trường hợp cung cấp các dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, dịch vụ chuyển tiền qua ví điện tử, dịch vụ ngừng và cấp điện trở lại của đơn vị phân phối điện, dịch vụ trông giữ xe tại các tòa nhà có hệ thống phần mềm kiểm soát, quản lý chi tiết từng giao dịch cho người mua là cá nhân không kinh doanh, thì đơn vị được lập hóa đơn tổng cuối ngày hoặc cuối tháng, căn cứ dữ liệu chi tiết tại hệ thống quản lý của đơn vị.

Đối với kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi có sử dụng phần mềm tính tiền theo quy định của Luật Đường bộ, có đầy đủ thông tin chuyến đi gồm tên đơn vị kinh doanh vận tải, biển kiểm soát phương tiện, hành trình, cự ly chuyến đi và tổng số tiền hành khách phải trả, thì cuối ngày đơn vị lập hóa đơn tổng căn cứ dữ liệu chi tiết tại hệ thống quản lý của đơn vị.

Đơn vị cung cấp dịch vụ chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu và phải cung cấp bảng tổng hợp chi tiết khi cơ quan nhà nước có yêu cầu. Trường hợp khách hàng yêu cầu hóa đơn theo từng giao dịch, đơn vị phải lập và cung cấp theo từng giao dịch.

Theo Bộ Tài chính, trước đây Nghị định số 123/2020/NĐ-CP đã quy định việc lập hóa đơn tổng đối với một số dịch vụ như chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, dịch vụ chuyển tiền qua ví điện tử và dịch vụ ngừng, cấp điện trở lại. Tuy nhiên, Nghị định số 70/2025/NĐ-CP đã bỏ quy định này, dẫn đến phát sinh vướng mắc trong thực tiễn.

Một trong các vướng mắc được nêu là số lượng hóa đơn điện tử phát sinh tăng đột biến, vượt xa năng lực thiết kế của hệ thống hóa đơn điện tử của cơ quan thuế. Hệ thống hiện được thiết kế với khả năng tiếp nhận, xử lý và lưu trữ khoảng 6,4 tỷ hóa đơn mỗi năm, trong khi số lượng hóa đơn tiếp nhận hiện nay khoảng 18 tỷ hóa đơn, gấp ba lần thiết kế ban đầu. Theo ước tính của cơ quan thuế, số lượng hóa đơn có thể đạt khoảng 60 tỷ hóa đơn mỗi năm.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, điện lực, vận tải, trông giữ xe, chiếu phim và thương mại điện tử đã có kiến nghị cho phép tiếp tục lập hóa đơn tổng cuối ngày hoặc cuối tháng đối với cá nhân không kinh doanh nhằm giảm chi phí, nhân lực và áp lực lưu trữ dữ liệu trong trường hợp khách hàng không có nhu cầu lấy hóa đơn.

Ngày 31/12/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2835/QĐ-TTg về việc ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10. Theo đó, Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ dự kiến trình Chính phủ trong tháng 4/2026 và có hiệu lực từ 1/7/2026.

Do tính cấp bách liên quan đến nguy cơ quá tải hệ thống hóa đơn điện tử, Bộ Tài chính cho biết cần thiết xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định số 70/2025/NĐ-CP theo trình tự, thủ tục rút gọn. Dự thảo đề xuất bổ sung điểm s vào khoản 4 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) với quy định cho phép lập hóa đơn tổng cuối ngày hoặc cuối tháng đối với các dịch vụ có hệ thống quản lý chi tiết giao dịch cho người mua là cá nhân không kinh doanh.

Về hiệu lực áp dụng, dự thảo nêu trường hợp các tổ chức, doanh nghiệp chưa đáp ứng điều kiện về công nghệ thông tin để lập hóa đơn, chứng từ theo Nghị định số 70/2025/NĐ-CP thì được thực hiện theo quy định tại Nghị định sửa đổi này từ thời điểm Nghị định số 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực.

Dự thảo cũng cho biết việc bổ sung quy định không làm phát sinh thủ tục hành chính mới, đồng thời góp phần đơn giản hóa các thủ tục hiện có. Việc cho phép lập hóa đơn tổng đối với cá nhân không kinh doanh nhằm giảm số lượng hóa đơn phải lập, giảm gánh nặng tuân thủ cho doanh nghiệp, tiết kiệm thời gian và chi phí trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.



