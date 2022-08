Mối quan hệ cùng chiều giữa chất lượng cộng đồng và căn hộ thương mại

Chung cư là nơi sinh sống của hàng nghìn người. Tính chất đặc thù ấy khiến môi trường sống tại chung cư khác biệt so với sống cùng tổ dân phố, cùng phường hoặc các khu compound. Do vậy, sống tại chung cư đòi hỏi mỗi người phải tuân thủ nghiêm túc các quy định chung để đảm bảo chất lượng đời sống chung. Điều này đặc biệt quan trọng với chung cư có cả không gian mở, phục vụ kinh doanh đón khách ngoài chung cư tới sử dụng dịch vụ.



Trong bối cảnh hiện nay, khi lựa chọn một căn hộ chung cư, người mua không chỉ quan tâm đến vị trí, tiện ích, cảnh quan… mà còn cân nhắc cả yếu tố dân cư. Cộng đồng văn minh, lịch sự và hiện đại sẽ tạo ra môi trường sống tốt đẹp đồng thời giúp nuôi dưỡng các giá trị nhân văn – nền tảng quan trọng nhất cho sự phát triển bền vững, nhất là đối với quá trình hình thành nhân cách của con trẻ; đây cũng là điểm cộng thu hút khách hàng ngoại khu đến tận hưởng các dịch vụ có tại dự án.

Picity High Park - thu hút khách hàng văn minh

Picity High Park tọa lạc tại vị trí tập hợp nhiều dân cư, dễ dàng kết nối với các quận và vùng lân cận. Đảm nhận vai trò làm cầu nối, góp phần kiến tạo văn hóa nhân văn - đẳng cấp, Picity High Park cũng xem đó là một đặc quyền dành cho chủ sở hữu căn hộ thương mại tại đây. Hướng tới đời sống hiện đại, hòa đồng, thân thiện, Picity High Park cũng sẽ là nơi để cư dân được giao lưu, mở rộng mối quan hệ, tạo ra những liên kết bền vững.

Để đảm bảo thực tế diễn ra như định hướng, chủ đầu tư Picity High Park đã tỉ mỉ trong từng công đoạn triển khai. Và việc xác định chân dung khách hàng cụ thể là một trong những bước đầu để định hình cộng đồng. Picity High Park tập trung vào những khách hàng tri thức, hiểu rõ mong muốn của bản thân. Bằng các hoạt động truyền thông, giới thiệu dự án được tổ chức chỉn chu, tinh tế, Picity High Park tiếp cận đúng phân khúc khách hàng, mở đầu cho hành trình kiến tạo cộng đồng chất lượng cao. Bên cạnh đó, tầm giá cũng là một phễu lọc định vị phần nào cư dân tại Picity. Với cam kết về chất lượng đời sống, tiện ích đa dạng đảm bảo phục vụ từ những yêu cầu cơ bản đến cao cấp của khách hàng, Picity High Park cũng sở hữu một mức giá tương xứng, phù hợp với khách hàng văn minh.

Tiêu chuẩn đời sống - yếu tố quyết định chất lượng cư dân bền vững

Để nuôi dưỡng một cộng đồng tại chung cư, tất cả những yếu tố "chung" đều cần được chú tâm chăm sóc, hạn chế tối đa vấn đề có thể nảy sinh. Sự tham gia của những đơn vị triển khai chính là một trong những nhân tố góp phần đặt nền móng cho tiêu chuẩn sống. Picity High Park lấy chuẩn resort 4 sao, là sản phẩm tổng hòa sáng tạo của nhiều thương hiệu lớn. Về cảnh quan, Picity High Park được thực hiện bởi Belt Collins International (Hong Kong), về kiến trúc do Humphreys and Partners Architects (Mỹ) chịu trách nhiệm, thi công xây dựng từ Unicons (thành viên Coteccons Group) và tập đoàn xây dựng Hòa Bình, vận hành bởi Savills Việt Nam. Tất cả đơn vị tham gia dự án đều lấy con người làm trọng tâm, tập trung đầu tư cho những giá trị dành riêng cho cư dân của mình. Đây là cơ sở để các thành viên tại Picity an tâm gửi gắm đời sống riêng tư.

Picity High Park sở hữu cộng đồng văn minh.

Xác định tính bền vững là trọng tâm để tạo nên những giá trị từ riêng đến chung, chủ đầu tư Picity High Park dành tới gần 80% diện tích cho cảnh quan, mảng xanh, tiện ích, tối đa không gian phục vụ đời sống tinh thần. Tại đây, cư dân được sử dụng các tiện nghi hiện đại như: 2 trường học nội khu, 1 trường liền kề dự án, 3 hồ bơi trong đó có 1 hồ đạt chuẩn chiều dài Olympic, đường chạy bộ dài hơn 3km sân thể thao đa năng, khu vui chơi trẻ em, vườn BBQ,...



Picity High Park mong muốn có thể gieo mầm xanh đầy sức sống tại vùng còn hiếm hoi lựa chọn, định hướng cho cả thế hệ tương lai có thể thoải mái phát triển từ thể chất đến tinh thần.

Picity High Park khẳng định mang đến môi trường sống chất lượng cao cho cư dân, tạo nên những chuẩn mực nhất định để duy trì đời sống tích cực. Hiện tại, Picity High Park đã được bàn giao 3 trong 6 tháp, sở hữu một cộng đồng tinh hoa đoàn kết, là nơi sống lý tưởng tại khu Tây Bắc thành phố.

Cộng đồng văn minh nâng tầm giá trị căn hộ thương mại

Sở hữu căn hộ thương mại tại Picity High Park, chủ sở hữu nghiễm nhiên được tận hưởng toàn bộ lợi thế nổi trội mà Picity đang có: tiện nghi, dễ dàng di chuyển, môi trường sống chuẩn resort,...và cả văn hóa chung hiện đại, ý thức cao. "Hữu xạ tự nhiên hương", từ cộng đồng cốt lõi, Picity High Park cũng thu hút sự quan tâm của cư dân văn minh ngoại khu, mang đến một lượng khách hàng chất lượng cho các dịch vụ kinh doanh tại dự án.

Cộng đồng dân cư sẽ là yếu tố mang căn hộ thương mại lên một tầm cao mới.

Để nhà đầu tư có cơ hội kiểm chứng, mỗi cuối tuần tại Picity đều có sự kiện tham quan, trải nghiệm thực tế, tạo điều kiện tối đa giúp nhà đầu tư dễ dàng đưa ra quyết định. Chủ đầu tư cũng chủ động phối hợp với đơn vị vận hành, hỗ trợ hết mình để các nhà đầu tư có thể nhanh chóng thích nghi, hòa nhập với môi trường Picity, định hướng sát với nhu cầu thực tế để kinh doanh hiệu quả. Cộng đồng dân cư sẽ là yếu tố mang căn hộ thương mại lên một tầm cao mới, tạo nên sự khác biệt đồng thời là động lực để quyết định sức sống của loại hình sản phẩm này. Picity High Park tự tin mang đến cơ hội đầu tư hấp dẫn về cả lợi ích hữu hình và vô hình với những chính sách hỗ trợ hiếm có (cam kết thuê lại với lợi nhuận 15% giá trị trong 3 năm, ân hạn nợ gốc - hỗ trợ lãi suất trong 24 tháng, tặng phí 3 năm phí quản lý) và với cộng đồng tinh hoa đang ngày càng lớn mạnh.