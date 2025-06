Món ăn gây “náo loạn” Em Xinh Say Hi, đến cả Trấn Thành cũng phải ngừng dẫn chương trình để thưởng thức

Tối 7/6 vừa qua, trong chương trình Em Xinh Say Hi một sự kiện tưởng như chỉ xoay quanh âm nhạc và nhan sắc đã bất ngờ trở nên sôi động bởi một món ăn dân dã: xôi nếp cẩm nước cốt dừa. Món quà đặc biệt này do đội Đồng Dao Xinh Gái bao gồm: Miu Lê, Orange, Vũ Thảo My, Mỹ Mỹ và Quỳnh Anh Shyn chuẩn bị dành tặng riêng cho khán giả tại trường quay.

Sau phần trình diễn của mình, cả 5 cô gái đã mang món xôi lên sân khấu để "lấy lòng" khán giả trong phần bình chọn đầu tiên may mắn được thưởng thức không ai khác chính là MC Trấn Thành.

Đội Đồng Dao Xinh Gái "lấy lòng" Trấn Thành với món xôi nếp cẩm nước cốt dừa

Ngay khi nếm miếng đầu tiên, Trấn Thành không giấu được sự hài lòng. Anh mukbang ngay trên sân khấu với thái độ đầy hào hứng và không ngớt lời khen món xôi này “ngon nha”. Sự nhiệt tình của nam MC còn khiến các "Em Xinh" khác trong chương trình cũng không khỏi đói bụng khi nhìn anh ăn ngon lành.

Trấn Thành khen món xôi này ngon

Món xôi được đội Đồng Dao Xinh Gái chuẩn bị vô cùng chỉn chu: xôi nếp cẩm dẻo mềm, gói trong lá chuối, bên trên là một lớp đậu xanh tán mịn và dừa nạo. Khi ăn, chan thêm nước cốt dừa béo ngậy, vị ngọt và mặn hòa quyện tạo nên một món ăn vừa dân dã vừa hấp dẫn.

Những gói xôi mà các Em Xinh chuẩn bị

Tuy nhiên, không khí vui vẻ bỗng chững lại khi Trấn Thành ăn đến nửa gói thì bất ngờ phát hiện đậu xanh có vị chua. Đây không phải lỗi của người làm xôi, mà có thể xuất phát từ đặc thù của việc ghi hình truyền hình.

Xôi nếp cẩm nước cốt dừa

Được biết, các chương trình như Em Xinh Say Hi thường quay kéo dài hàng giờ, thậm chí có thể lên đến 24 tiếng. Trong khi đó, để chuẩn bị chu đáo và số lượng lớn xôi tặng khán giả, đội Đồng Dao Xinh Gái có thể đã phải chuẩn bị sẵn từ sớm. Đậu xanh, nếu để ở nhiệt độ phòng quá lâu, rất dễ bị lên men, đổi vị và đây có thể là nguyên nhân khiến phần đậu xanh Trấn Thành ăn có vị chua.

Dù có một chút trục trặc nhỏ, nhưng không thể phủ nhận rằng màn "dụ khán giả" bằng ẩm thực của đội Đồng Dao Xinh Gái là một điểm nhấn thú vị và cực kỳ khéo léo.