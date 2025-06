Món ăn Hà Nội 'làm mưa làm gió' trên truyền thông quốc tế: Đặc sản Việt đang chinh phục thế giới

Từ một món đặc sản gia truyền tại phố Chả Cá, chả cá Lã Vọng đã trở thành biểu tượng ẩm thực của Hà Nội và được truyền thông quốc tế ca ngợi. Chả cá Lã Vọng đã xuất hiện trên CNN, New York Times, trong sách “1.000 nơi nên đến trước khi chết” và thực đơn nhà hàng Mỹ - Âu.

Ra đời từ năm 1871, món chả cá Lã Vọng do gia tộc họ Đoàn sáng tạo đã nhanh chóng chinh phục người dân Hà thành bởi hương vị mới lạ. Từ một quán ăn gia đình trên phố Chả Cá, món ăn này đã trở thành biểu tượng ẩm thực Hà Nội, được truyền qua năm thế hệ và nổi danh trong nước lẫn quốc tế.

Chả cá Lã Vọng được chế biến từ cá lăng – loại cá da trơn, thịt chắc, ít xương – tẩm ướp nghệ, riềng, tiêu rồi nướng sơ. Khi ăn, cá được đảo trên chảo nóng với mỡ, hành, thì là, ăn kèm bún, rau sống, lạc rang, chấm mắm tôm pha chanh ớt hoặc nước mắm chua ngọt. Hương vị đậm đà kết hợp hài hòa giữa cá nướng, thì là, hành lá và lạc rang đã chinh phục thực khách từ Việt Nam đến quốc tế.

Món ăn này đã được vinh danh trong nhiều ấn phẩm và nền tảng truyền thông quốc tế như lọt vào danh sách "1.000 places to see before you die" (năm 2003), CNN gọi là món "phải thử khi đến Hà Nội" ( năm 2016), Taste Atlas đánh giá là đặc sản tiêu biểu của Hà Nội, The Sydney Morning Herald (Úc) bình luận "Không thể rời miền Bắc mà chưa ăn chả cá" (năm 2024).

Sức hấp dẫn toàn cầu của chả cá Lã Vọng còn thể hiện qua việc nhiều đầu bếp nổi tiếng đã đến Hà Nội học công thức rồi đưa món ăn vào thực đơn tại Mỹ và châu Âu.

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

Các chuyên gia ẩm thực cho rằng ẩm thực Hà Nội cũng đạt được các tiêu chí về danh tiếng, nguồn gốc, lựa chọn nguyên liệu, phương thức chế biến, cách thưởng thức và không gian thưởng thức. Do đó, những nét đặc trưng nổi bật của văn hóa ẩm thực Hà Nội không chỉ là điểm nhấn quan trọng trong hành trình phát triển, mà còn mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế.

Chả cá Lã Vọng ngày nay không chỉ là món ăn đãi khách quý – từ xóm làng xưa đến bạn bè quốc tế – mà còn là đại diện tiêu biểu cho vị thế ẩm thực Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Việc sản xuất chả cá từ cá lăng, loài cá da trơn chủ lực của Việt Nam, kết hợp chế biến sâu sẽ nâng cao giá trị, đồng thời góp phần ổn định sinh kế cho nông dân, giảm áp lực lên thủy sản tự nhiên và hướng tới mực tiêu phát triển bền vững.