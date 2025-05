3 món ăn từ loại rau giúp gan khỏe, bảo vệ tim: Rất rẻ lại mệnh danh là "viên hồng ngọc" trong các loại rau

Khi thời tiết mùa hè bước vào những ngày cuối tháng 5 càng nóng thì các loại rau theo mùa cũng xuất hiện nhiều hơn. Một trong số loại rau tiêu biểu của mùa hè là rau dền đỏ. Chúng thu hút trong các sạp rau ở chợ bởi màu sắc đỏ tươi. Thông thường, khi nhìn thấy rau dền, chúng ta hay nghĩ đến món luộc chấm cùng tôm chua, hoặc xào tỏi hay nấu canh. Dù nấu bằng bất cứ phương pháp nào thì chắc chắn có lúc nào đó bạn đã từng bị thu hút bởi thứ nước màu đỏ tiết ra từ loại rau này và thấy kỳ lạ.

Thực chất, rau dền đỏ có màu đỏ là do trong lá và thân có chứa lượng sắc tố anthocyanins cao. Ngoài ra nó cũng là loại rau rất giàu các chất dinh dưỡng có lợi khác như vitamin A, vitamin K, vitamin B6, chất xơ, kali, canxi,... Không chỉ được yêu thích ở Việt Nam, rau dền đỏ còn được người Trung Quốc vô cùng ưa thích và được ví von như "viên hồng ngọc" trong các loại rau bởi những lợi ích sức khỏe mà nó đem lại. Nhờ giàu hàm lượng kali mà rau dền đỏ có thể hỗ trợ điều hòa huyết áp và ngăn ngừa bệnh tim mạch hiệu quả. Bên cạnh đó rau dền đỏ chứa nhiều chất chống oxy hóa như beta-carotene, vitamin A, vitamin C, vitamin E và các hợp chất phenolic. Các chất này giúp bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra, từ đó giúp gan khỏe mạnh hơn.

Ngoài ra, rau dền đỏ cũng chứa hàm lượng sắt, vitamin K, vitamin C phong phú. Các chất này có tác dụng thúc đẩy cơ thể tăng sản xuất hồng cầu, tăng nồng độ hemoglobin hạn chế nguy cơ thiếu máu. Do đó nó còn được mệnh danh là loại rau bổ máu...

Dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn 3 cách chế biến món ngon từ rau dền đỏ, khác hoàn toàn với những cách trước đây bạn từng nấu. Chúng ta hãy cùng xem nhé.

1. Rau dền đỏ trộn sốt nước tương

Nguyên liệu làm món rau dền đỏ trộn sốt nước tương

350g rau dền đỏ, lượng dầu ăn vừa phải, 1 thìa canh dầu hào, 2 thìa canh vừng trắng rang, 3-5 tép tỏi, 2 thìa canh nước tương, 2 quả trứng gà, 1 quả ớt.

Cách làm món rau dền đỏ trộn sốt nước tương

Bước 1: Rau dền bạn nhặt bỏ gốc già, cùng lá úa. Sau đó đem rửa thật sạch, để ráo nước. Tiếp theo bạn đun sôi nước trong nồi rồi thả rau dền đỏ vào chần trong khoảng 3 phút. Sau đó vớt rau dền ra, thả vào âu nước lạnh để hạ nhiệt giúp rau giữ được độ giòn và không bị thâm. Sau đó vớt rau dền ra, nắm nhẹ để loại bỏ nước rồi cho vào đĩa.

Bước 2: Đập trứng gà tách riêng lòng đỏ và lấy lòng trắng. Cho tỏi băm vào một bát nhỏ cùng vừng trắng đã rang. Sau đó bạn cho nước tương cùng dầu hào vào, khuấy đều để được phần nước sốt.

Bước 3: Đặt chảo lên bếp, cho một chút dầu ăn vào rồi đun nóng. Sau đó bạn đổ lòng trắng trứng vào chiên trên lửa nhỏ cho đến khi chín và đạt được độ phồng nhất định. Lấy lòng trắng trứng gà ra, cho vào giữa đĩa rau dền. Sau đó bạn rưới đều nước sốt vào, rắc ớt xắt miếng nhỏ lên là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món rau dền đỏ trộn sốt nước tương

Rau dền đỏ trộn sốt nước tương là một món ăn rất đơn giản nhưng đặc biệt tươi mát và ngon miệng. Vào thời tiết mùa hè nóng nực, một món trộn nhanh gọn từ rau dền đỏ vừa giúp bạn không mất nhiều thời gian đứng bếp lại có tác dụng thanh nhiệt, bổ sung canxi, ổn định huyết áp và tốt cho gan. Để làm món ăn này bạn có thể lựa chọn loại nước tương tươi ít muối để nêm nếm các món ăn nấu tại nhà và làm cho chúng có hương vị thơm ngon.

2. Cơm chiên rau dền đỏ

Nguyên liệu làm món cơm chiên rau dền đỏ

2 bát cơm nguội (nếu không có cơm nguội hãy cho cơm vào trong tủ lạnh để hạt cơm se lại), 15g củ cải muối (hoặc dưa cải bẹ muối), 100g thịt nạc, 2 quả trứng gà, 50g rau dền đỏ, một chút gia vị, bột nêm, chút bột tiêu, lượng vừa phải tỏi và hành củ băm nhỏ, dầu ăn.

Cách làm món cơm chiên rau dền đỏ

Bước 1: Nhặt bỏ gốc già, lá úa rồi rửa sạch rau dền, để thật ráo nước. Sau đó thái nhỏ rau dền. Thịt nạc đem thái thành dạng hạt lựu nhỏ, cho vào bát, thêm bột tiêu, chút gia vị, bột nêm vào trộn đều rồi ướp trong khoảng 10 phút. Sau đó đập trứng vào bát, đánh tan đều. Tiếp theo đặt chảo lên bếp, đun nóng cùng lượng dầu ăn vừa phải. Sau đó bạn thêm tỏi và hành băm vào phi đến khi dậy mùi thơm. Tiếp đó bạn cho thịt heo vào xào đến khi chuyển màu.

Bước 2: Tiếp đó bạn cho rau dền thái nhỏ vào xào vài lần, cho đến khi chín khoảng 70%. Đổ hỗn hợp rau dền và thịt băm ra đĩa, để riêng.

Bước 3: Cho thêm chút dầu ăn vào chảo, đổ trứng vào khuấy đều cho đến khi chín thì trút cơm vào. Chiên cho đến khi hạt cơm se, tách rời nhau thì nêm gia vị vừa ăn, củ cải (hoặc dưa cải bẹ muối thái nhỏ). Sau đó tiếp tục đảo cho đến khi thấm gia vị. Cuối cùng bạn trút phần rau dền và thịt đã xào vào, đảo đều cùng cơm thêm vài phút, tắt bếp rồi lấy cơm ra bát, thưởng thức.

Thành phẩm món cơm chiên rau dền

Món cơm chiên rau dền với tỉ lệ rau, cơm, thịt, trứng cân đối nên ăn rất ngon. Cơm chiên có màu hơi đỏ ngả tím và có mùi vị rất thơm ngon, lạ miệng.

3. Bánh trứng rau dền đỏ

Nguyên liệu làm món bánh trứng rau dền đỏ

2 quả trứng gà, 30g cà rốt bào sợi nhỏ, 50g lá rau dền đỏ, 60g bột mì, 3g muối, 1 thìa canh dầu hào, lượng nước vừa phải, lượng dầu mè thích hợp.

Cách làm bánh trứng rau dền đỏ

Bước 1: Cho cà rốt đã bào sợi vào bát tô, đập trứng vào rồi thêm chút muối. Dùng đũa trộn nhẹ nhàng để trứng và cà rốt hòa quyện. Sau đó bạn thêm bột mì vào, trộn đều.

Bước 2: Rau dền sau khi rửa sạch, để ráo thì thái nhỏ. Tiếp đó bạn cho rau dền đã thái vào bát bột vừa trộn, thêm chút nước. Trộn đều hỗn hợp bột và rau dền đỏ. Sau đó thêm dầu hào và tiếp tục trộn đều rồi để hỗn hợp bột nghỉ trong 2 phút.

Bước 3: Đun nóng chảo rồi cho lượng dầu mè thích hợp vào. Khi dầu nóng khoảng 70% thì đổ lượng vừa phải nguyên liệu bột bánh trứng rau dền đỏ vào. Chiên ở lửa vừa trong khoảng 5 giây; sau đó chuyển lửa nhỏ và chiên từ từ. Sau khi lớp bột bánh bên dưới đã chín vàng thì lật lại và chiên mặt kia. Chiên cho đến khi cả 2 mặt bánh có màu vàng nâu nhạt là bánh chín. Lần lượt làm cho đến khi hết nguyên liệu. Lấy bánh trứng rau dền đỏ ra, để nguội rồi cắt thành từng miếng và thưởng thức.

Thành phẩm món bánh trứng rau dền đỏ

Bánh trứng rau dền đỏ là món ăn được chế biến cực kỳ đơn giản, chỉ cần nhìn qua là bạn biết cách. Bánh sau khi hoàn thành có độ mềm mịn vừa phải, thơm béo từ trứng và rau dền tươi mát, giàu dinh dưỡng.