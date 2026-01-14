4 thực phẩm lên men quen thuộc giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn, Việt Nam có tất cả

Theo các chuyên trang y khoa như Healthline và WebMD, thực phẩm lên men có thể giúp bổ sung lợi khuẩn, hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột, từ đó cải thiện tiêu hóa và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Đáng chú ý, nhiều loại thực phẩm lên men quen thuộc, dễ tìm, giá không đắt, thậm chí có mặt trong đời sống người Việt từ lâu, lại mang giá trị sinh học không hề nhỏ.

Sữa chua: “nguồn lợi khuẩn” quen mặt nhưng không nên xem nhẹ

Sữa chua được xem là thực phẩm lên men phổ biến nhất. Theo Healthline, sữa chua được tạo ra nhờ quá trình lên men sữa bằng vi khuẩn Lactobacillus và Bifidobacterium, giúp bổ sung lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa lactose và giảm các triệu chứng đầy hơi, tiêu chảy.

WebMD cho biết, việc ăn sữa chua thường xuyên có thể giúp cải thiện nhu động ruột, đặc biệt có lợi với người hay táo bón hoặc rối loạn tiêu hóa do dùng kháng sinh. Ngoài ra, sữa chua còn cung cấp canxi, protein và vitamin B, góp phần hỗ trợ sức khỏe xương và hệ miễn dịch.

Lưu ý, nên ưu tiên sữa chua không đường hoặc ít đường để tránh làm mất cân bằng hệ vi sinh do nạp quá nhiều đường tinh luyện.

Kim chi: “đặc sản lên men” giàu lợi khuẩn và chất xơ

Kim chi không chỉ là món ăn truyền thống của Hàn Quốc mà cũng rất phổ biến tại Việt Nam. Theo Healthline, kim chi là thực phẩm lên men từ rau cải, tỏi, gừng, ớt, giàu vi khuẩn lactic có lợi cho hệ tiêu hóa.

Nghiên cứu được trích dẫn trên Healthline cho thấy, kim chi có thể giúp tăng số lượng lợi khuẩn trong ruột, cải thiện chức năng hàng rào ruột và hỗ trợ giảm viêm. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ cao trong kim chi cũng giúp thúc đẩy nhu động ruột, hạn chế táo bón.

Tuy nhiên, kim chi thường chứa lượng muối khá cao, vì vậy người bị cao huyết áp hoặc bệnh dạ dày nên ăn với lượng vừa phải.

Miso: gia vị lên men giàu enzyme và vi sinh có lợi

Miso là tương đậu nành lên men, được sử dụng phổ biến trong ẩm thực Nhật Bản và hiện cũng dễ tìm tại Việt Nam. Theo WebMD, miso chứa nhiều vi khuẩn có lợi, enzyme tiêu hóa và các hợp chất sinh học giúp cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ sức khỏe đường ruột.

Healthline cho biết, quá trình lên men đậu nành giúp giảm các hợp chất khó tiêu, đồng thời tạo ra lợi khuẩn có thể hỗ trợ hệ miễn dịch. Một số nghiên cứu quan sát còn cho thấy việc tiêu thụ miso thường xuyên có liên quan đến nguy cơ thấp hơn của một số rối loạn tiêu hóa.

Dù vậy, miso cũng giàu natri, vì thế không nên dùng quá nhiều, đặc biệt với người cần kiểm soát muối.

Bia: thực phẩm lên men cần dùng có chừng mực

Ít ai nghĩ bia cũng là một thực phẩm lên men. Theo Healthline, bia được tạo ra từ quá trình lên men ngũ cốc với men bia, chứa polyphenol và một lượng nhỏ vitamin nhóm B có lợi cho quá trình chuyển hóa và tiêu hóa.

Một số nghiên cứu được Healthline và Medical News Today dẫn lại cho thấy, tiêu thụ bia ở mức độ vừa phải có thể góp phần làm tăng sự đa dạng của hệ vi sinh đường ruột. Men bia và các hợp chất từ ngũ cốc lên men có thể hỗ trợ hoạt động của vi khuẩn có lợi trong ruột.

Tuy nhiên, các chuyên gia đều nhấn mạnh lợi ích này chỉ xuất hiện khi dùng ở mức rất vừa phải. WebMD cảnh báo rằng uống quá nhiều bia hoặc đồ uống có cồn sẽ gây hại cho gan, dạ dày và làm rối loạn hệ vi sinh đường ruột.

Lên men là tốt, nhưng “liều lượng” vẫn là chìa khóa

Healthline nhấn mạnh rằng thực phẩm lên men có thể mang lại lợi ích rõ rệt cho tiêu hóa, nhưng hiệu quả phụ thuộc vào cách sử dụng và liều lượng. Sữa chua, kim chi, miso hay bia đều có mặt tại Việt Nam và dễ tiếp cận, song cần được tiêu thụ hợp lý, kết hợp với chế độ ăn giàu chất xơ, uống đủ nước và vận động thường xuyên.

Thay vì tìm kiếm những giải pháp đắt đỏ, việc tận dụng đúng cách các thực phẩm lên men quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày có thể là một bước đơn giản nhưng hiệu quả để nuôi dưỡng hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn.

(Tổng hợp)