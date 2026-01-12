Không phải thuốc, đây là 5 nhóm thực phẩm khiến cục máu đông “sợ hãi”: Nhiều gia đình Việt vẫn không biết mà ăn

Cục máu đông từ lâu được giới y khoa ví như một “quả bom nổ chậm” trong cơ thể - thủ phạm gây "đột quỵ". Trước đây, tình trạng này chủ yếu gặp ở người cao tuổi, nhưng những năm gần đây, cục máu đông ngày càng xuất hiện ở người trẻ do lối sống ít vận động, ngồi lâu, thừa cân và ăn uống thiếu lành mạnh.

Theo thống kê, khoảng 1/4 ca tử vong trên toàn thế giới có liên quan đến huyết khối. Khi cục máu đông hình thành và lớn dần, nó có thể cản trở dòng chảy của máu, khiến các cơ quan không được cung cấp đủ oxy và dưỡng chất. Nguy hiểm hơn, cục máu đông có thể bong ra, di chuyển theo dòng máu và gây tắc mạch ở những vị trí sống còn như tim, não, phổi, dẫn tới nhồi máu cơ tim, đột quỵ não hoặc thuyên tắc phổi, đe dọa tính mạng chỉ trong thời gian ngắn.

Tin tốt là bên cạnh thuốc men và theo dõi y tế, chế độ ăn uống hằng ngày đóng vai trò rất quan trọng trong việc phòng ngừa cục máu đông.

Những thực phẩm “kỵ” cục máu đông, nên ăn nhiều

Chất béo lành mạnh

Không phải mọi chất béo đều xấu. Các loại dầu giàu omega-3 như dầu hạt lanh, dầu hạt tía tô và dầu giàu omega-9 như dầu ô liu, dầu trà có tác dụng chống viêm, bảo vệ thành mạch máu, đồng thời giúp giảm cholesterol xấu và triglyceride. Nhờ đó, máu lưu thông dễ dàng hơn, hạn chế nguy cơ hình thành huyết khối.

Rau củ quả tươi

Rau xanh và trái cây giàu vitamin, khoáng chất cùng các hợp chất chống oxy hóa. Những thành phần này giúp bảo vệ lớp nội mạc mạch máu khỏi tổn thương - yếu tố then chốt trong việc ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông.

Cá béo

Cá hồi, cá thu, cá mòi, cá ngừ… là nguồn cung cấp dồi dào DHA và EPA. Các axit béo này có khả năng chống viêm, giảm kết tập tiểu cầu, từ đó làm giảm nguy cơ hình thành huyết khối trong lòng mạch.

Thực phẩm giàu β-glucan

Yến mạch, đại mạch chứa β-glucan – một dạng chất xơ hòa tan giúp giảm hấp thu cholesterol vào máu, cải thiện độ “loãng” của máu và hỗ trợ hệ tim mạch khỏe mạnh.

Nước

Uống đủ nước mỗi ngày giúp giảm độ nhớt của máu, ngăn tình trạng máu đặc – một yếu tố thuận lợi cho cục máu đông hình thành. Người trưởng thành nên duy trì khoảng 1,5–2 lít nước mỗi ngày, tùy thể trạng và mức độ vận động.

Những thực phẩm nên hạn chế để tránh tạo cục máu đông

Ăn mặn

Tiêu thụ quá nhiều muối làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, gây tổn thương thành mạch và gián tiếp thúc đẩy hình thành cục máu đông. Các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế muối dưới 5g mỗi ngày và giảm đồ muối chua, nước chấm mặn.

Chất béo bão hòa

Mỡ động vật, bơ, dầu dừa khi dùng nhiều có thể làm tăng cholesterol xấu trong máu, khiến mạch máu dễ bị xơ vữa – nền tảng cho huyết khối hình thành.

Chất béo chuyển hóa

Bánh ngọt, đồ chiên rán, thực phẩm chế biến sẵn, đồ uống pha sẵn chứa chất béo chuyển hóa làm tăng LDL và giảm HDL, từ đó gia tăng nguy cơ tim mạch và cục máu đông.

Thực phẩm giàu cholesterol

Với những người đã có rối loạn mỡ máu, cần kiểm soát lượng thực phẩm giàu cholesterol như nội tạng động vật, mỡ động vật, lòng đỏ trứng.

Không chỉ ăn uống, lối sống cũng quyết định nguy cơ huyết khối

Bên cạnh chế độ ăn hợp lý, vận động thể chất đều đặn giúp tăng lưu thông máu, giảm triglyceride và tăng cholesterol tốt. Ngoài ra, không hút thuốc lá là yếu tố cực kỳ quan trọng, bởi các chất độc trong thuốc lá gây tổn thương thành mạch và làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông.

Cục máu đông không hình thành trong một ngày, mà là kết quả của nhiều năm ăn uống và sinh hoạt thiếu khoa học. Thay đổi từ những điều nhỏ nhất, ăn đúng, uống đủ nước, vận động thường xuyên chính là cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ tim mạch và phòng tránh đột quỵ cho bản thân và gia đình.