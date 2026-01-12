Hơn 90% người dùng Macbook không biết công dụng của 2 chiếc lỗ nhỏ ở cạnh bên trái máy tính

Dọc theo thân máy MacBook, đặc biệt là ở khu vực cạnh bàn phím hoặc viền màn hình, nhiều người dùng tinh ý có thể nhận ra hai lỗ tròn rất nhỏ nằm gần nhau. Chúng thường bị nhầm là lỗ thoát nhiệt, lỗ trang trí. Trên thực tế, đây lại là một trong những chi tiết quan trọng nhưng ít được chú ý nhất trên MacBook: hệ thống micro kép (dual microphones) – thành phần đóng vai trò then chốt trong trải nghiệm gọi video, ghi âm và điều khiển bằng giọng nói.

Chi tiết nhỏ, chức năng lớn

Cùng với sự ra đời của MacBook Air vào tháng 6/2013, Apple đã trang bị cho dòng sản phẩm này hệ thống micro kép (Dual Microphones). Hai lỗ nhỏ đặt cạnh nhau không phải ngẫu nhiên mà được tính toán kỹ lưỡng về vị trí, hướng thu và khoảng cách, nhằm phục vụ một mục tiêu cốt lõi: thu âm giọng nói rõ ràng, đồng thời giảm thiểu tiếng ồn môi trường.

Khác với micro đơn truyền thống chỉ thu âm theo một hướng, micro kép cho phép MacBook so sánh tín hiệu âm thanh từ hai nguồn thu khác nhau. Nhờ đó, hệ thống có thể xác định đâu là giọng nói chính của người dùng, đâu là tạp âm xung quanh như tiếng quạt, tiếng gõ bàn phím hay âm thanh ngoài đường. Quá trình này được gọi là lọc nhiễu chủ động (noise reduction), giúp nâng cao chất lượng giao tiếp.

Trong các cuộc gọi FaceTime, Zoom hay Microsoft Teams, micro kép phát huy rõ rệt lợi thế. Khi người dùng nói, hệ thống sẽ ưu tiên thu giọng nói phát ra từ hướng gần màn hình, đồng thời lọc và loại bỏ những tạp âm, tiếng ồn. Do đó giọng nói của bạn trong một cuộc trò chuyện sẽ nổi bật so với tiếng động xung quanh.

Dùng micro kép trên Macbook sao cho hiệu quả ?

Khi sử dụng micro kép trên MacBook, để khai thác tối đa hiệu quả của hệ thống thu âm này và có được trải nghiệm tốt nhất, người dùng cần lưu ý một số điểm quan trọng sau:

Trước hết, việc đảm bảo micro kép được kết nối và nhận diện chính xác là yếu tố nền tảng. Người dùng nên kiểm tra phần Cài đặt âm thanh trên MacBook, xác nhận rằng micro tích hợp đang được chọn làm thiết bị nhập âm mặc định. Điều này đặc biệt cần thiết khi máy từng kết nối với tai nghe, micro rời hoặc các thiết bị âm thanh bên ngoài, bởi hệ thống có thể tự động chuyển nguồn thu mà người dùng không để ý.

Bên cạnh đó, vị trí đặt micro khi nói cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng âm thanh. Dù micro kép trên MacBook được thiết kế để thu âm tốt trong nhiều tình huống, việc ngồi quá xa hoặc nói lệch hướng vẫn có thể khiến giọng nói bị nhỏ, thiếu rõ ràng. Vì vậy, khi họp trực tuyến, ghi âm hay livestream, người dùng nên ngồi ở khoảng cách hợp lý, hướng mặt về phía màn hình để micro thu được giọng nói trực diện, đồng thời hạn chế thu phải tạp âm không mong muốn.

Một yếu tố khác thường bị bỏ qua là mức âm lượng đầu vào của micro. Trong phần Cài đặt âm thanh, MacBook cho phép điều chỉnh độ nhạy thu của micro. Nếu mức này quá thấp, giọng nói sẽ bị nhỏ và thiếu chi tiết; ngược lại, nếu để quá cao, âm thanh có thể bị vỡ hoặc thu nhiều tiếng ồn nền. Việc điều chỉnh mức âm lượng đầu vào phù hợp sẽ giúp âm thanh cân bằng hơn, dễ nghe hơn cho người đối diện hoặc khi phát lại bản ghi.

Nhìn chung, chỉ cần chú ý đến những chi tiết tưởng chừng nhỏ này, micro kép trên MacBook hoàn toàn có thể mang lại trải nghiệm âm thanh rõ ràng, ổn định và chuyên nghiệp hơn trong hầu hết các nhu cầu sử dụng hằng ngày.

(Tổng hợp)