Không nên đặt thức ăn vào giữa lò vi sóng! Một dược sĩ tiết lộ nguyên tắc này, khiến cư dân mạng kinh ngạc: 20 năm sử dụng sai cách

Một dược sĩ tại Đài Loan (Trung Quốc) mới đây đã chỉ ra rằng, với lò vi sóng dạng đĩa xoay , việc đặt thức ăn ngay chính giữa như thói quen của đa số người dùng có thể khiến hiệu quả làm nóng giảm đi đáng kể.

Dược sĩ Hà Tuấn Vũ đã đăng tải một đoạn video trên YouTube để giải thích nguyên lý hoạt động của lò vi sóng. Theo ông, với loại lò vi sóng phổ biến trong gia đình, bộ phận phát sóng vi ba thường nằm ở bên hông , không phải ở trung tâm. Vì vậy, để thức ăn được làm nóng đều hơn, vị trí đúng là đặt gần mép đĩa xoay , để khi xoay tròn, các phần của thực phẩm lần lượt tiếp xúc với vùng năng lượng mạnh nhất.

Ngược lại, với loại lò vi sóng không có đĩa xoay , thường thấy tại các cửa hàng tiện lợi, sóng vi ba được phát từ phía dưới, nên đặt thức ăn ở chính giữa mới là cách làm đúng.

Bên cạnh việc sửa một thói quen dùng lò vi sóng sai suốt nhiều năm, dược sĩ Hà Tuấn Vũ cũng tranh thủ đính chính quan niệm “lò vi sóng gây ung thư” mà nhiều người lớn tuổi vẫn lo ngại. Ông cho biết, lò vi sóng sử dụng bức xạ điện từ không ion hóa , cơ chế là làm các phân tử nước trong thực phẩm rung động để sinh nhiệt, hoàn toàn không phải tia X hay tia gamma nên không gây ung thư . Thậm chí, so với các phương pháp nấu ở nhiệt độ cao như chiên, rán hay xào, dùng lò vi sóng còn giúp giữ lại dinh dưỡng tốt hơn , thậm chí được đánh giá là lành mạnh hơn cả luộc nước.

Thông tin này nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều người thừa nhận “vỡ ra kiến thức mới”, cho rằng cuối cùng cũng hiểu vì sao thức ăn thường nóng không đều, bên ngoài nóng nhưng bên trong vẫn lạnh. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng việc đặt bát đĩa sát mép đĩa xoay khá bất tiện, dễ va vào thành lò hoặc gây cảm giác không an toàn.

Trước đó, fanpage chuyên về đồ gia dụng tại Đài Loan (Trung Quốc) cũng từng chia sẻ nguyên lý tương tự: với lò vi sóng có đĩa xoay, nên đặt thực phẩm ở rìa để tận dụng tốt hơn nguồn phát sóng một chiều; còn với lò vi sóng không xoay, dù nhiệt phân bố đều hơn, người dùng vẫn nên tạm dừng giữa chừng để đảo hoặc trộn thức ăn nhằm đảm bảo làm nóng đồng đều.

Về vấn đề an toàn, Hiệp hội Ung thư Mỹ và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khẳng định, lò vi sóng không làm thực phẩm nhiễm phóng xạ, không thay đổi cấu trúc hóa học của đồ ăn. Ngược lại, nhờ thời gian nấu ngắn và ít nước, phương pháp này còn giúp giữ lại nhiều vitamin và khoáng chất hơn so với cách nấu truyền thống .

Một thói quen nhỏ tưởng chừng vô hại, nhưng hóa ra lại ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng suốt hàng chục năm và không ít người chỉ đến bây giờ mới biết mình đã “dùng sai” lò vi sóng từ trước tới nay.

