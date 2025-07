Món đồ không thể thiếu trong ngôi nhà Việt: Sắp được lắp ở Âu, Mỹ; kỳ vọng thu về 1.000 tỷ

Trong bối cảnh mùa hè Việt Nam với nhiệt độ thường xuyên vượt ngưỡng 35°C, việc giải nhiệt, làm mát không gian sống trở thành nhu cầu cấp thiết, đặc biệt đối với các bà nội trợ luôn đau đầu tìm cách cân đối chi tiêu gia đình.

Quạt trần 6 cánh Apex APF7692 không chỉ là giải pháp làm mát hiệu quả mà còn giúp tiết kiệm điện năng, "giảm đau ví" cho nhiều gia đình; đồng thời góp phần vào lối sống xanh, bền vững.

Để làm được tất cả những việc đó, Apex APF7692 cần một "trái tim" khỏe mạnh. "Trái tim" đó có tên là động cơ BLDC Xpro tiên tiến.

Xem video trực quan:

Quạt trần 6 cánh Apex APF7692

Sản phẩm "Made in Vietnam" sở hữu công nghệ vươn tầm Âu, Mỹ

Quạt trần Apex 100% do Sunhouse sáng tạo, mang đậm dấu ấn "Made in Vietnam" – do chính đội ngũ kỹ sư Việt Nam nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và kiểm định.

Với mục tiêu thu hàng trăm tỷ đồng từ việc xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Âu, đội ngũ kỹ sư của Sunhouse đã tích hợp động cơ BLDC Xpro. Nó là gì?

Dòng quạt trần 6 cánh Sunhouse Apex APF7692. Ảnh: Sunhouse

Động cơ BLDC (Brushless DC Motor) là loại động cơ DC không chổi than, sử dụng điều khiển điện tử để thay đổi dòng điện thay vì chổi than cơ học, mang lại nhiều lợi thế về hiệu suất năng lượng và độ bền. Cụ thể:

Trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), động cơ BLDC thường được sử dụng trong các sản phẩm như quạt trần, máy giặt, tủ lạnh, máy điều hòa không khí, và các thiết bị gia dụng khác. Những sản phẩm này thường được thiết kế với mục tiêu xanh và bền vững, phù hợp với xu hướng giảm nhựa và tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam.

Đó là lý do Sunhouse sử dụng động cơ BLDC Xpro (Brushless DC Motor - Động cơ DC không chổi than) cho APF7692. Động cơ này tiêu thụ chỉ 57W ở tốc độ cao nhất - thấp hơn đáng kể so với quạt trần truyền thống sử dụng động cơ cảm ứng AC (70-90W).

Có thể làm một phép tính nhỏ: Giả sử thời gian sử dụng quạt trung bình là 15 giờ/ngày với giá điện trung bình tại Việt Nam tính đến tháng 5/2025 là 2.500 VND/kWh: - Quạt truyền thống (80W): 80W × 15h × 365 ngày = 438 kWh/năm → Tốn 1.095.000 VND/năm. - Quạt Sunhouse Apex APF7692 (57W): 57W × 15h × 365 ngày = 312.075 kWh/năm → Tốn 780.187,5 VND/năm. => Tiết kiệm: 314.812 VND/năm cho mỗi quạt.

Ảnh: Sunhouse

Tập đoàn Sunhouse đặt mục tiêu đạt doanh thu 200 tỷ đồng từ dòng quạt trần Sunhouse Apex trong năm 2025, với kế hoạch mở rộng xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng như châu Âu và châu Mỹ.

Đến năm 2030, Sunhouse kỳ vọng doanh thu từ dòng sản phẩm này sẽ cán mốc 1.000 tỷ đồng, khẳng định vị thế trong lĩnh vực FMCG và sản phẩm xanh, tiết kiệm năng lượng.