Món quà 20/10 bất ngờ cho người phụ nữ bạn yêu thương - Dongfeng Box

11-10-2025 - 21:00 PM | Sống

Trong thời đại mà phụ nữ không chỉ cần được yêu thương, mà còn muốn chủ động, tự tin và tận hưởng cuộc sống hiện đại, một món quà đặc biệt – chiếc xe điện thông minh Dongfeng Box – đang trở thành biểu tượng mới của sự quan tâm tinh tế.

Chiếc xe mang "tâm hồn" phái đẹp

Với thiết kế nhỏ gọn, thanh lịch, Dongfeng Box được ví như "chiếc túi xách có bánh xe" – vừa xinh xắn, vừa tiện nghi, phù hợp với phong cách sống năng động của phụ nữ thành thị.

Từ những buổi sáng đưa con đi học, đến những chiều dạo phố hay tối cà phê cùng bạn bè – chiếc Box đồng hành cùng nàng trên mọi hành trình, êm ái và đầy phong cách.

Món quà 20/10 bất ngờ cho người phụ nữ bạn yêu thương - Dongfeng Box- Ảnh 1.

Dongfeng BOX với bảng màu thời trang, xinh xắn như một "chiếc túi có bánh xe" dành riêng cho chị em

Xe có nhiều phiên bản màu sắc thời trang như trắng ngọc trai, hồng pastel, xanh mint, xám titan, đen ánh kim, giúp mỗi cô gái có thể lựa chọn màu sắc phản chiếu cá tính riêng.

Không gian nội thất – nơi sự tinh tế gặp gỡ công nghệ

Khoang lái Dongfeng Box là một "phòng nhỏ di động" được thiết kế tinh tế với những chi tiết khiến phụ nữ mê mẩn:

Hộp đựng trang điểm riêng biệt, tích hợp gương và đèn chiếu sáng nhẹ, giúp nàng luôn rạng rỡ trước mọi buổi hẹn.

Ghế bọc da mềm mại, tone màu sáng, mang lại cảm giác nhẹ nhàng và sang trọng.

Màn hình cảm ứng trung tâm, hỗ trợ kết nối không dây, định vị thông minh và điều khiển bằng giọng nói.

Khoang chứa đồ rộng rãi, đủ cho túi xách, giày, áo khoác hay những món đồ nhỏ nàng yêu thích.

Món quà 20/10 bất ngờ cho người phụ nữ bạn yêu thương - Dongfeng Box- Ảnh 2.

Chiếc xe đo ni đóng giày cho phụ nữ với thiết kế tinh tế từ những chi tiết nhỏ nhất

Mọi chi tiết đều được thiết kế với triết lý "Comfort for Her – Comfort for Life" – tiện nghi, tinh tế và giàu cảm xúc.

Nhỏ gọn, mạnh mẽ, an toàn tuyệt đối

Dongfeng Box vận hành hoàn toàn bằng điện – không xăng, không khói, không tiếng ồn, thân thiện với môi trường và cực kỳ tiết kiệm.
Chỉ với một lần sạc, xe có thể đi tới 330–430 km, phù hợp cho cả tuần di chuyển trong đô thị.

Món quà 20/10 bất ngờ cho người phụ nữ bạn yêu thương - Dongfeng Box- Ảnh 3.

Vận hành an toàn, di chuyển dễ dàng, Dongfeng BOX là trợ thủ đắc lực và người bạn đồng hành đáng tin cậy cho phái đẹp

Các tính năng an toàn như camera 360°, phanh ABS, ADAS, cảm biến va chạm, hỗ trợ đỗ xe và túi khí toàn diện giúp người lái – đặc biệt là phụ nữ – luôn cảm thấy an tâm trên mọi cung đường.

Món quà của tình yêu hiện đại

Ngày 20/10 năm nay, thay vì bó hoa hay món đồ xa xỉ, hãy để Dongfeng Box trở thành món quà của sự quan tâm sâu sắc:

"Anh muốn em tự do đi đến nơi em muốn, an toàn-khí chất và luôn xinh đẹp trên mọi hành trình."

Carvivu – đơn vị phân phối độc quyền Dongfeng tại Việt Nam – đang triển khai chương trình quà tặng đặc biệt 20/10 gồm: miễn phí lắp đặt sạc tại nhà; tặng gói chăm sóc nội thất và bảo dưỡng xe 1 năm; chụp ảnh kỷ niệm "Her Box Moment" tại showroom; và miễn phí sạc pin nhanh tại các showroom Dongfeng.

Dongfeng Box – Vì cô ấy xứng đáng với điều tốt đẹp nhất

Một chiếc xe không chỉ là phương tiện, mà là một cách để nói "Anh yêu em, anh tin tưởng em, và anh muốn đồng hành cùng em".

Hãy để Dongfeng Box thay bạn nói lời yêu theo cách tinh tế và hiện đại nhất.

Xem chi tiết tại: www.dongfengcar.vn

Trải nghiệm xe tại hệ thống showroom Carvivu trên toàn quốc.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

