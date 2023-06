Moody’s: Đồng USD sẽ duy trì vị trí thống trị trong những thập kỷ tới

Nguyên nhân là vì không có giải pháp thay thế khả thi nào vào lúc này, theo tổ chức đánh giá tín dụng Moody's.

Moody's nhận định, sự sụt giảm trong nhiều thập kỷ về tỷ lệ dự trữ của đồng USD trong dự trữ của ngân hàng trung ương và căng thẳng địa chính trị ngày càng sâu sắc là một trong những vấn đề có thể đe dọa sự thống trị toàn cầu của đồng bạc xanh.

Dữ liệu của IMF cho thấy, tỷ lệ dự trữ ngoại hối chính thức của đồng USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong 20 năm là 58% vào quý IV/2022, giảm từ mức khoảng 78% vào đầu thế kỷ.

"Mối nguy hiểm lớn nhất trong ngắn hạn đối với vị thế của đồng USD bắt nguồn từ nguy cơ sai lầm chính sách làm mất lòng tin của chính các nhà chức trách Mỹ, chẳng hạn như việc Mỹ không trả được nợ", báo cáo, được ban hành trước thỏa thuận về trần nợ công, cho biết.

(Ảnh: Bloomberg)

Báo cáo lưu ý rằng ngay cả khi tình trạng vỡ nợ đối với khoản nợ của Chính phủ Mỹ sẽ được bù đắp nhanh chóng, điều đó sẽ ảnh hưởng vĩnh viễn đến việc nắm giữ Kho bạc Mỹ với tư cách là tài sản phi rủi ro.

Sự phân cực lớn hơn trong môi trường chính trị của Mỹ trong thập kỷ qua đã làm suy yếu cả khả năng dự đoán và hiệu quả của việc hoạch định chính sách của nước này. Các biện pháp trừng phạt tiếp tục ngăn cản dòng chảy tự do của đồng USD trong thương mại và tài chính toàn cầu có thể khuyến khích sự đa dạng hóa tiền tệ lớn hơn.

Hôm 27/5, Nhà Trắng và đảng Cộng hòa cuối cùng đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc dỡ bỏ trần nợ trong hai năm, đồng thời cắt giảm một số chi tiêu của chính phủ trong cùng thời kỳ để tránh vỡ nợ đối với khoản nợ hàng nghìn tỷ USD của nước này. Các bên đã bế tắc trong nhiều tháng về một số vấn đề trong thỏa thuận, làm dấy lên lo ngại về sự sụp đổ của thị trường toàn cầu. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 28/5 đã hoàn tất thỏa thuận ngân sách với Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy để đình chỉ trần nợ 31,4 nghìn tỷ USD cho đến ngày 1/1/2025 và cho biết, thỏa thuận này đã sẵn sàng để chuyển sang Quốc hội bỏ phiếu.

Đồng USD đã giảm vào ngày 29/5, trượt 0,25% so với đồng Yen trong bối cảnh sức hấp dẫn "trú ẩn an toàn" của đồng USD giảm dần. Chỉ số USD, đo lường giá trị của đồng bạc xanh so với rổ các loại tiền tệ chính khác, cũng giảm nhẹ xuống khoảng 104,22.