Moody's nâng triển vọng xếp hạng tín nhiệm của Sacombank từ “ổn định” lên “tích cực”

Ngân hàng Sacombank cho biết, Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's vừa công bố điều chỉnh triển vọng xếp hạng tín nhiệm của Sacombank từ “ổn định” thành “tích cực”.

Sự điều chỉnh lần này phản ánh nhận định của Moody’s về năng lực tín dụng liên tục được cải thiện nhờ xử lý nợ xấu và tài sản tồn đọng của Sacombank. Cũng theo đó, chất lượng tài sản (Asset Risk) của Sacombank được nâng 1 bậc từ caa1 lên b3.

Ngoài ra, Moody’s cũng đánh giá Sacombank có tỷ lệ phụ thuộc vào nguồn vốn liên ngân hàng nhỏ nhất trong các ngân hàng được hãng xếp hạng. Moody’s cũng đã tái xác nhận xếp hạng tiền gửi dài hạn và nhà phát hành của Sacombank ở bậc B3 nhờ những nỗ lực thực hiện chiến lược tái cơ cấu của ngân hàng. Tổ chức này cũng đưa ra những dự đoán tích cực về khả năng tăng hạng của Sacombank trong 12-18 tháng tới.

Kết thúc quý 1/2023, lợi nhuận trước dự phòng theo Đề án tái cơ cấu của Sacombank đạt hơn 3.400 tỷ đồng, sau khi trích lập dự phòng rủi ro và phân bổ chi phí theo Đề án, lợi nhuận trước thuế đạt 2.383 tỷ đồng, tăng 49,9% so cùng kỳ năm trước.

Tổng tài sản đạt 596.694 tỷ đồng, tăng 0,8% so với đầu năm; tổng huy động vốn đạt 529.500 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm; tổng dư nợ tín dụng đạt 448.531 tỷ đồng, tăng 2,2% so với đầu năm; tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức 1,11%.

Trong sáng ngày 25/4/2023, Sacombank đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 với sự thống nhất thông qua các tờ trình của cổ đông đạt tỷ lệ cao trên 97%.

Tại Đại hội, ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Sacombank khẳng định định hướng chiến lược trong năm 2023 của Sacombank là Tăng tốc chuyển đổi số - Xây dựng hệ sinh thái kinh doanh. Ngân hàng đồng thời không ngừng gia tăng quy mô và hiệu quả hoạt động của các đơn vị trên toàn hệ thống, đảm bảo hoạt động an toàn hiệu quả. Quan trọng hơn hết, Sacombank sẽ tập trung giảm tỷ lệ nợ xấu nội bảng sâu xuống dưới 2%; hoàn thành Đề án tái cơ cấu sau sáp nhập, thực hiện các thủ tục để chia cổ tức cho cổ đông dựa trên nguồn lợi nhuận giữ lại nhằm gia tăng năng lực tài chính, đưa Sacombank trở lại vị thế là Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam.