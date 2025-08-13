Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một bộ phận của cá rất bẩn, có thể chứa độc tố nhưng là món "khoái khẩu" của nhiều người

13-08-2025 - 12:30 PM

Bộ phận này của cá là nơi tích tụ nhiều tạp chất, có nguy cơ cao chứa ký sinh trùng, trứng giun sán hoặc giun xoắn, kim loại nặng.

Cá vốn là một thực phẩm rất quen thuộc trên mâm cơm của người Việt. Không chỉ phần thịt, rất nhiều bộ phận khác của cá cũng được người dân tận dụng, lấy làm thức ăn và thậm chí coi là “đặc sản”. Ruột cá là một trong số đó. Thế nhưng, nhiều người không hề biết món ăn khoái khẩu này của mình có thể tiềm ẩn vô vàn mối nguy hiểm tới sức khỏe.  

Những mối nguy hiểm tiềm ẩn khi ăn ruột cá

Một bộ phận của cá rất bẩn, có thể chứa độc tố nhưng là món "khoái khẩu" của nhiều người- Ảnh 1.

Rất nhiều người thích ăn ruột cá (Ảnh minh họa).

Theo thông tin trên VnExpress, cá là loài ăn tạp, mọi loại thức ăn sau khi đi qua miệng cá sẽ được giữ lại trong ruột. Đây là nơi tích tụ nhiều tạp chất, cặn bã và có nguy cơ cao chứa ký sinh trùng, trứng sán, trứng giun, thậm chí giun xoắn. Trong môi trường nuôi ô nhiễm, ruột cá còn có thể chứa kim loại nặng hoặc độc tố nguy hiểm cho sức khỏe, đặc biệt là trẻ nhỏ, người cao tuổi và người suy giảm miễn dịch.

Trả lời phỏng vấn trên VnExpress, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết, ruột cá là bộ phận bẩn nhất của con cá và không tốt cho hệ tiêu hóa. Vị chuyên gia này nói thêm, nhiều vùng miền ở nước ta có thói quen ăn ruột cá lóc, nhâm nhi cùng rượu. Tuy nhiên, nếu chế biến không kỹ, nguy cơ ngộ độc và mắc bệnh đường ruột khi ăn ruột cá lóc là rất cao.

Trên thực tế, nước ta đã ghi nhận không ít những trường hợp phải nhập viện cấp cứu do ngộ độc khi ăn ruột cá. Ví dụ, vào năm 2017, một gia đình gồm 6 người ở Thừa Thiên Huế đã phải nhập viện cấp cứu do buồn nôn, tiêu chảy, khó thở sau khi ăn ruột cá chình biển um măng, báo Công lý thông tin. Nguyên nhân gây ngộ độc được cho là do ruột cá chình không được bảo quản đúng cách và không được làm sạch kỹ. Các bác sĩ cho biết cũng không loại trừ nguyên nhân ruột cá chình có chứa kim loại nặng hoặc các chất độc khác từ môi trường sống.

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo, nếu người dân vẫn muốn ăn ruột cá, để giảm thiểu rủi ro cần:

  • Làm sạch kỹ: Rửa nhiều lần với nước muối loãng để loại bỏ nhớt, cặn bẩn và tạp chất.
  • Chế biến chín hoàn toàn: Nhiệt độ cao sẽ tiêu diệt phần lớn ký sinh trùng và vi khuẩn.
  • Chọn nguồn cá an toàn: Ưu tiên cá đánh bắt hoặc nuôi trong môi trường nước sạch, tránh cá từ khu vực ô nhiễm.

Không chỉ ruột cá, một số bộ phận nội tạng khác của cá cũng tiềm ẩn nguy hiểm. Mật cá là một ví dụ. Theo các bác sĩ của Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), mật cá có thể gây độc vì trong thành phần của chúng có chứa nhiều độc chất, trong đó có cyprinol sulfat (một loại acid mật). Nếu uống mật cá có thể gây ngộ độc nặng, dẫn đến suy gan, suy thận, thậm chí tử vong.

Cyprinol sulfat chỉ có trong mật, gan, tụy của cá nước ngọt, hoàn toàn không tồn tại ở thịt cá và không xuất hiện ở cá biển. Độc tố này bền với nhiệt, nên mật cá dù nấu chín vẫn có thể gây ngộ độc nghiêm trọng. Do đó, để đảm bảo an toàn, người dân cần tuyệt đối không ăn những bộ phận của cá có thể chứa độc tố này. 

4 bộ phận của con cá dễ chứa đầy độc tố, đáng tiếc nhiều người không biết nên vẫn vô tư ăn

Theo Lam Chi

Đời sống & pháp luật

