1 bộ phận của lợn chứa cực nhiều cholesterol: Nhiều người ra sức ăn để bồi bổ, ai ngờ "rước họa vào thân"

Trong dân gian, nhiều người có quan niệm “ăn gì bổ nấy”. Chính vì thế, muốn tăng cường sức khỏe gan, nhiều người bổ sung gan vào chế độ ăn mỗi ngày. Muốn trái tim khỏe mạnh, nhiều người chăm chỉ ăn tim các loại động vật. Và không ít người ra sức ăn óc lợn vì tin rằng đây là món bổ não, giúp tăng cường trí nhớ. Thế nhưng, họ không hề biết rằng, món ăn mà họ cho là bổ não này lại chứa một lượng rất lớn cholesterol.

Óc lợn chứa nhiều cholesterol (Ảnh minh họa).

Theo thông tin từ Viện dinh dưỡng quốc gia, trong 100g óc lợn có gần 2.200mg cholesterol. Trong khi đó, lượng cholesterol mà mỗi người nên ăn tối đa mỗi ngày là dưới 300mg, đối với những người có nguy cơ cao mắc bệnh tim là không quá 200mg. Điều đó có nghĩa là chỉ cần ăn 1 chén óc lợn 100g, bạn đã nạp vào cơ thể lượng cholesterol cao hơn 7 lần so với lượng khuyến nghị trong ngày.

Ăn quá nhiều óc lợn nguy hiểm ra sao?

Chia sẻ trên VTC News, TS.BS Nguyễn Trọng Hưng – Viện Dinh dưỡng quốc gia cho hay, so với các bộ phận khác của con lợn, phần óc thực chất không giàu dinh dưỡng hơn. Ví dụ, hàm lượng chất đạm của óc lợn chỉ bằng một nửa so với lượng chất đạm có trong gan lợn. Trong óc lợn không có vitamin A nhưng trong gan lợn, lượng chất này lại rất cao. Đồng thời, lượng sắt, phốt pho trong óc lợn cũng thấp hơn hẳn so với gan lợn.

Những điều này cho thấy, óc lợn không phải là thực phẩm bổ dưỡng như nhiều người vẫn nghĩ. Thậm chí, ăn quá nhiều óc lợn còn có thể gây hại cho cơ thể.

Ăn quá nhiều óc lợn có thể làm tăng mỡ máu (Ảnh minh họa).

Bác sĩ Hưng chia sẻ, trong quá trình thăm khám và chữa bệnh, ông đã từng gặp bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu nhưng vẫn cố ăn mỗi ngày một cái óc lợn để được khỏe mạnh, minh mẫn. Thế nhưng, minh mẫn đâu chưa thấy, mỡ máu của bệnh nhân tăng cao chót vót.

Báo Vietnamnet đưa tin về một cụ bà tại Hà Nội bị rối loạn tiền đình. Bà thường xuyên ăn óc lợn với hy vọng cải thiện tình trạng sức khỏe của mình. Tuy nhiên, càng ăn, triệu chứng đau đầu của bà càng trầm trọng. Khi đi khám, bác sĩ cho biết việc bà ăn quá nhiều một thực phẩm nhiều cholesterol như óc lợn đã khiến bà bị tăng mỡ máu, kéo theo đó là tăng huyết áp - một trong những nguyên nhân gây đau đầu.

Hoặc như một phụ huynh tại Hà Nội thường xuyên đặt mua óc lợn về nấu mỗi ngày cho con ăn với hy vọng “ăn óc bổ óc”. Tuy nhiên, đến năm 9 tuổi, bé xuất hiện một khối u nhỏ gần mắt. Sau đó, bé được chẩn đoán bị u vàng. Đây là một biểu hiện điển hình của tăng mỡ máu.

Ngoài ra, việc ăn quá nhiều óc lợn còn có thể làm tăng acid uric, tăng nguy cơ xơ vữa động mạch và các bệnh lý khác về tim mạch, thừa cân, béo phì.

Ăn óc lợn thế nào cho đúng?

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, khi bổ sung óc lợn vào thực đơn hằng ngày, cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều cần kiểm soát liều lượng hợp lý. Tốt nhất, chỉ nên ăn 1–2 lần mỗi tuần, mỗi lần không vượt quá 50g.

Đối với người cao tuổi, người có cholesterol cao hoặc mắc bệnh tim mạch, óc động vật nói chung không phải lựa chọn phù hợp do hàm lượng chất béo và cholesterol rất cao.

Ngoài ra, tuyệt đối không nên dùng óc lợn để chữa đau đầu. Việc tiêu thụ quá mức óc lợn có thể khiến lượng cholesterol trong máu tăng mạnh, kéo theo nguy cơ tăng huyết áp và làm cơn đau đầu trở nên trầm trọng hơn.

