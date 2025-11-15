Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một cán bộ công an ở TP HCM bị tai nạn giao thông tử vong

15-11-2025 - 09:44 AM | Xã hội

Cán bộ Công an phường Lái Thiêu, TP HCM gặp tai nạn giao thông tử vong.

Ngày 15-11, cơ quan chức năng TP HCM đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Một cán bộ công an ở TP HCM bị tai nạn giao thông tử vong- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Bí thư Đảng ủy phường Lái Thiêu xác nhận nạn nhân là một cán bộ Công an phường Lái Thiêu, TP HCM.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn là vào chiều tối ngày 14-11, trên đường 22/12 thuộc phường Thuận Giao (trước là TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Hiện các cơ quan chức năng liên quan đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nói trên.

Theo Thanh Thảo

Người lao động

