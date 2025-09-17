Một “chiếc bẫy” rình rập khi VN-Index trên đỉnh, chuyên gia chỉ cách “né”

Đó là "bẫy FOMO" – nỗi sợ bị bỏ lỡ. Khi thị trường hưng phấn, nhà đầu tư thường bị cuốn theo xu hướng thị trường. FOMO có thể biểu hiện qua đua mua cổ phiếu khi giá tăng mạnh và đua bán cổ phiếu khi giá giảm — hai hành động tuy ngược chiều nhưng đều bắt nguồn từ nỗi sợ bị bỏ lại phía sau hoặc bị thiệt hại.

Trong bối cảnh VN-Index đã đến ngưỡng cản quan trọng và có thể điều chỉnh bất kỳ lúc nào, ông Trần Hoàng Sơn - Giám đốc Chiến lược thị trường Chứng khoán VPBank (VPBankS) cho rằng nhiều nhà đầu tư rất dễ gặp “bẫy” trên.

Để tránh bẫy kỹ thuật này, ông Sơn cho rằng nên trang bị thêm kiến thức về phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật để lựa chọn thời điểm mua với xác suất tốt nhất trong chu kỳ giá lên vẫn đang mạnh mẽ như hiện nay. Trong pha thị trường tăng trưởng, chuyên gia cho rằng nhà đầu tư có thể dễ dàng tránh bẫy FOMO bằng cách lọc cổ phiếu cơ bản.

Đầu tiên, chọn lọc về tăng trưởng lợi nhuận ổn định, nhà đầu tư nên lọc ra những mã có tăng trưởng EPS từ 15 – 20% trở lên so với cùng kỳ năm ngoái, ROE phải tối thiểu trên 15%. Nợ/vốn chủ sở hữu nên ở mức dưới 1 lần, đảm bảo tìm ra cổ phiếu có vay nợ ít, hoạt động hiệu quả.

Về định giá, nhà đầu tư cần tìm những doanh nghiệp có P/E dưới 15 lần (ngang với VN-Index). Ưu tiên những nhóm ngành hưởng lợi từ chính sách tiền tệ, vĩ mô, đầu tư công … để chọn lọc và giải ngân.

Để chọn điểm mua theo phân tích kỹ thuật, có một số tiêu chí có thể tham khảo. Đầu tiên, cổ phiếu cần có nền giá tốt: giá điều chỉnh đi ngang tích lũy nhưng phải nằm trên những đường MA ngắn, trung và dài hạn (MA 20, 50 và 100). Nằm càng cao, tín hiệu tích lũy càng cho thấy cổ phiếu khỏe. Khi thị trường điều chỉnh 5% thì cổ phiếu khỏe sẽ điều chỉnh ít hơn hoặc ngang bằng thị trường.

Đối với những cổ phiếu có beta cao, vận động mạnh mẽ hơn VN-Index thì khi chỉ số tăng 1%, cổ phiếu có thể tăng 2%; còn khi Index giảm 5%, cổ phiếu có thể mất 15 – 20%. Bởi vậy, yếu tố nền giá tốt rất quan trọng trong giai đoạn chọn hàng hiện nay.

Để xác định động lực, nhà đầu tư nên chú ý đến cổ phiếu có RSI nghiêng về pha tích lũy, ở mức 40 – 60 điểm. Đồng thời, nên chọn những cổ phiếu có mô hình giá như đáy cao dần đều hoặc đi ngang xây nền.

Nhà đầu tư có thể chờ tín hiệu bứt phá, với thanh khoản cao, trên 150% trung bình, giá có thể tăng từ 3 – 5% từ nền giá. Các chỉ báo như Bollinger Band thu hẹp, giá cắt lên MACD hoặc ADX mà DI+ lớn hơn DI- … là những tín hiệu động lực rất tốt để lọc cổ phiếu theo phân tích kỹ thuật.