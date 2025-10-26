Tại Diễn đàn Kinh doanh 2026 với chủ đề "Không gian tăng trưởng mới: Cơ hội và chiến lược" diễn ra ở Hà Nội mới đây, PGS.TS Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế tiết lộ, ông chỉ đầu tư vào vàng hoặc bất động sản. Theo ông, đây là những tài sản bền vững về giá trị. Trước đó, ông cho biết đầu tư bất động sản mang lại lợi nhuận rất tốt, nhất là khi nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn và lựa chọn được sản phẩm phù hợp.

Đối với vàng, ông tin tưởng vào kênh đầu tư này vì tính an toàn và khả năng giữ giá trị trong dài hạn. Ông cho biết, trong suốt 15 năm qua, giá vàng đã trải qua nhiều chu kỳ biến động sâu. "Thời điểm năm 2009, giá vàng khoảng 24 triệu đồng/lượng; đến giai đoạn 2014 – 2015, vàng giảm tới 30%," ông nói.

Ông Ngô Trí Long nhìn nhận bạc cũng là một loại tiền tệ, kim loại quý. "Vàng và bạc như cặp song sinh," ông ví von, cho rằng diễn biến giá bạc thường đi theo giá vàng. "Đây là kênh đầu tư mới. Vì vậy cần thời gian để tìm hiểu thông tin trước khi đầu tư, chứ không nên đầu tư bừa bãi," ông Long nói, đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư nên chọn nơi uy tín để mua bán, phải kiên nhẫn và chấp nhận việc giá bạc biến động rất mạnh, đặc biệt không nên vay tiền để đi đầu tư bạc.

Còn ông Huỳnh Minh Tuấn, Nhà sáng lập FIDT kiêm Phó Chủ tịch Chứng khoán APG chia sẻ, về quan điểm quản lý và phân bổ tài sản của FIDT, thì vàng và bạc đã được đưa vào danh mục các kim loại quý và được đầu tư với tỷ trọng từ 5–10%.

Trên thực tế, từ xưa đến nay, bạc vẫn là một loại trang sức, mặc dù so với vàng ít được ưu tiên hơn vì chưa phổ biến và ít thương hiệu tham gia. Sắp tới, bạc có thể sẽ nhích dần lên trong bối cảnh nguồn cung vàng hạn hẹp.

Nhìn rộng ra trên thế giới, trong chu kỳ Tổng thống Donald Trump, giá vàng và bạc biến thiên đồng pha, do đó việc sử dụng bạc như một dạng tài sản phòng thủ và tích lũy hoàn toàn có thể.

Ông Huỳnh Minh Tuấn cũng dự báo xu hướng phân bổ tài sản trong giai đoạn tới sẽ đa kênh hơn, với sự tăng tỷ trọng đầu tư vào các lớp tài sản mới.

Theo ông, bất động sản vẫn duy trì tỷ trọng cao trong cơ cấu tài sản của người dân Việt Nam do tâm lý sở hữu, nhu cầu ở thật, tốc độ đô thị hóa, phát triển hạ tầng và dòng vốn FDI.

Dữ liệu của FIDT cho thấy kênh bất động sản đang chiếm khoảng 60% cơ cấu tài sản của người dân Việt Nam và dự kiến vẫn duy trì tỷ lệ cao (khoảng 50%) vào năm 2030.

Đồng thời, vàng cũng được dự báo sẽ tiếp tục là kênh được ưu tiên đầu tư, do đây vốn là lớp tài sản truyền thống, chống lạm phát tốt, thanh khoản cao và là nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh biến động toàn cầu.

Theo ước tính của FIDT, nhóm vàng – bạc – kim loại quý vẫn chiếm khoảng 5% cơ cấu tài sản của người dân Việt Nam giai đoạn 2025–2030.

Kênh cổ phiếu cũng được dự kiến phân bổ nhiều hơn (từ 15% năm 2025 lên 20% vào năm 2030) khi mức độ phổ cập tăng, lợi nhuận hấp dẫn và thanh khoản cao.

Tương tự, trái phiếu được đánh giá sẽ thu hút hơn nhờ mức lợi suất vượt trội so với lãi tiết kiệm, niềm tin của nhà đầu tư dần phục hồi (tăng từ 5% năm 2025 lên 10% vào năm 2030).

Ngoài ra, các lớp tài sản số như crypto, token có thể được phân bổ nhiều hơn (khoảng 5% vào năm 2030) nhờ sự phổ cập và hiệu suất đầu tư cao.

Ngược lại, tiền gửi tiết kiệm – vốn đang chiếm tỷ trọng lớn – có thể giảm từ 15% năm 2025 xuống 10% năm 2030, khi người dân chuyển sang các kênh đầu tư khác trong bối cảnh lãi suất thấp và lạm phát cao.

Cũng chia sẻ tại diễn đàn này, TS. Võ Trí Thành, chuyên gia kinh tế, tiết lộ quan điểm đầu tư của mình. Theo ông, tính thanh khoản tốt nhất là tiền mặt, đến vàng và chứng khoán, còn thấp nhất là bất động sản.

Ông cho rằng, vàng giống chứng khoán ở chỗ có thể "nhảy nhót", nhưng sóng ít hơn. "Và thực tế, các nhà đầu cơ thích có sóng nên mới có cá mập tạo sóng," ông nói. Vị chuyên gia này cũng thừa nhận, vàng là kênh đầu tư có giá trị lưu trữ, là của để dành nên vẫn là kênh đầu tư phù hợp với nhiều người Việt.