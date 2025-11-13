Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một cô gái sinh năm 2002 đã phải báo công an sau khi thực hiện chuyển khoản 100 triệu đồng

13-11-2025 - 14:59 PM | Smart Money

Ảnh minh họa

Theo Công an thành phố Hà Nội, mới đây một cô gái trẻ đã bị lừa đảo gần 100 triệu đồng khi đặt khách sạn trên mạng.

Theo đó, ngày 03/11/2025, Công an phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội tiếp nhận tin trình báo của chị L (SN 2002; trú tại Hà Nội) về việc chị bị lừa gần 100 triệu khi đặt khách sạn trên mạng.

Do có nhu cầu đặt phòng nghỉ khách sạn để đi chơi, chị đã lên mạng xã hội tìm kiếm một facebook này có tên và giao diện giống một khách sạn chị muốn đặt. Sau khi nhắn tin thoả thuận xong giá thuê phòng, đối tượng tự nhận là nhân viên khách sạn yêu cầu chị đặt cọc trước tiền phòng.

Chị L đã nhiều lần chuyển tiền nhưng đối tượng vẫn báo không đúng và tiếp tục chị yêu cầu chuyển thêm mới được hoàn trả tiền cọc. Phát hiện mình bị lừa, chị đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Tổng số tiền chị bị lừa là gần 100 triệu đồng.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân:

- Cảnh giác với các trang mạng quảng cáo giảm giá tour du lịch, phòng nghỉ khách sạn bất thường so với giá chung của thị trường.

- Nên lựa chọn những công ty du lịch lữ hành có đủ tư cách pháp nhân hoặc các web đặt phòng, khách sạn uy tín hoặc hotline của khách sạn.

- Không giao dịch với những cá nhân không rõ ràng về thông tin danh tính, địa chỉ.

- Kiểm tra kỹ thông tin về khách sạn, lấy số điện thoại của khách sạn gọi xác minh trước khi chuyển tiền cọc.

Theo Cổng TTĐT Công an thành phố Hà Nội

Linh San

An ninh tiền tệ

