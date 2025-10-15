Một cổ phiếu bất động sản “bốc đầu” kịch trần 3 phiên liên tiếp

Trong bối cảnh VN-Index "quay đầu" điều chỉnh về cuối phiên 14/10, cổ phiếu CRV của CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV vẫn gây chú ý với nhà đầu tư. Doanh nghiệp này mới chào sàn HoSE từ ngày 10/10, và sau 3 phiên giao dịch, cổ phiếu này đã thiết lập chuỗi tăng trần liên tiếp.﻿

Đóng cửa, thị giá CRV tăng kịch trần lên mốc 35.650 đồng/cp, vốn hóa thị trường xấp xỉ 24.000 tỷ đồng, vượt mặt nhiều tên tuổi trong ngành bất động sản như DIC Corp, Đất Xanh, Nam Long, Tập đoàn CEO,....

So với mức giá 26.000 đồng khi mới lên sàn, cổ phiếu CRV đã bật tăng gần 40% giá trị chỉ sau 3 phiên giao dịch.

Theo tìm hiểu, CRV được thành lập năm 2006 với vốn điều lệ vỏn vẹn 5 tỷ đồng. Nhưng sau gần hai thập kỷ mở rộng và tăng vốn liên tiếp, đến đầu 2022 vốn điều lệ của CRV đã lên 6.724 tỷ đồng, đưa công ty trở thành một trong những mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái Tài chính Hoàng Huy (TCH).

Ngày 18/6, CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HoSE: HHS) chính thức sở hữu 51% cổ phần của CRV, qua đó nắm quyền kiểm soát công ty này.

Bất động sản CRV được biết đến với loạt dự án lớn tại Hải Phòng, trong đó Hoàng Huy New City – II tại Thủy Nguyên rộng 49,4 ha với tổng vốn hơn 15.000 tỷ đồng; Hoàng Huy Commerce tại Kênh Dương – Vĩnh Niệm với vốn 3.706 tỷ đồng, Hoàng Huy Grand Tower ở Sở Dầu với vốn 1.486,5 tỷ đồng đã đưa vào sử dụng hàng nghìn căn hộ.

Chủ tịch HĐQT của CRV là ông Đỗ Hữu Hạ. Ông Hạ hiện cũng đang nắm giữ chức vụ lãnh đạo cao nhất tại TCH và HHS. Ông Đỗ Hữu Hạ sinh ngày 6/11/1955 tại Thủy Nguyên, Hải Phòng. Vị doanh nhân đến từ "đất cảng" này hiện đang sở hữu khối tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng khi trực tiếp nắm giữ hơn 262 triệu cổ phiếu TCH.﻿

Về kế hoạch kinh doanh, CRV đặt mục tiêu doanh thu 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.600 tỷ trong năm 2025, tăng lần lượt 82% và 250% so với năm trước. Sang năm 2026, chỉ tiêu tiếp tục nâng lên doanh thu 5.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế 2.000 tỷ đồng. Nếu hoàn thành, đây sẽ là giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất trong lịch sử Bất động sản CRV.

Trước khi niêm yết, vào tháng 7/2025, Đại hội đồng cổ đông CRV đã thông qua phương án phát hành thêm 16,81 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 40:1, với giá chào bán 26.000 đồng/cổ phiếu. Nếu đợt phát hành thành công, công ty dự kiến huy động được 437 tỷ đồng, toàn bộ số vốn này sẽ được sử dụng để đầu tư vào dự án Hoàng Huy New City – II tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Bên cạnh CRV, làn sóng IPO và niêm yết các cổ phiếu mới được kỳ vọng sẽ bùng nổ trong thời gian tới. Sắp tới đây, Chứng khoán TCBS dự kiến chào sàn HoSE vào ngày 21/10 với mức định giá 110.000 tỷ đồng, đánh dấu một ‘bom tấn’ IPO lớn nhất ngành chứng khoán và hứa hẹn tiếp tục thu hút dòng vốn ngoại, tạo sức hút mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam.﻿