Một cổ phiếu "họ" Viettel tăng trần sau khi hé lộ lợi nhuận tháng cao kỷ lục, vốn hóa đạt gần 10.000 tỷ đồng

Trong bối cảnh thị trường ảm đạm và rơi vào vùng trống thông tin, vẫn xuất hiện những cổ phiếu bứt phá mạnh. Là cổ phiếu thuộc "họ" Viettel, CTR của Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel (Viettel Construction) bất ngờ tăng bốc hết biên độ 7% trong phiên 16/11, lên mức 85.600 đồng/cp.

Tại mức giá này, CTR ghi nhận mức tăng bền vững 72% kể từ đầu năm và chỉ còn cách đỉnh lịch sử thiết lập hồi tháng 4 năm ngoái khoảng 10%. Vốn hóa thị trường tương ứng đạt 9.800 tỷ đồng, tăng hơn 4.100 tỷ so với thời điểm đầu năm 2023.

Kết quả kinh doanh tăng trưởng ổn định, liên tục phá đỉnh

Đà tăng của cổ phiếu được hỗ trợ tích cực từ kết quả kinh doanh bền vững. Thực tế, Viettel Construction được đánh giá là doanh nghiệp tăng trưởng ổn định nhất trong “họ” Viettel trên sàn chứng khoán. Kể từ khi lên sàn, công ty luôn duy trì được tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận đều đặn. Những lĩnh vực kinh doanh chính của Viettel Construction như vận hành các trạm BTS, hạ tầng viễn thông hay xây dựng tiếp tục giữ phong độ.

Bước sang năm 2023, Viettel Construction lên kế hoạch kinh doanh tham vọng với tổng doanh thu hợp nhất đạt 10.338 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 487 tỷ đồng, đều tăng 10% so với năm 2022. Nếu hoàn thành kế hoạch này, Viettel Construction sẽ phá kỷ lục lợi nhuận đạt được năm ngoái.

Theo BCTC quý 3/2023, công ty vừa ghi nhận mức lãi ròng theo quý cao kỷ lục với 141 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm trước. Sau 9 tháng, Viettel Constructions ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 8.124 tỷ và 373 tỷ đồng, tăng trưởng 19% và 17% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch, công ty đã hoàn thành 77% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Viettel Construction cũng đã công bố ước tính kết quả kinh doanh tháng 10/2023 với mức lãi trước thuế hơn 66 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 11% so với tháng 9/2022 và là mức lợi nhuận theo tháng cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Sự tham gia của những cổ đông lớn đầy “tiếng tăm”

Riêng trong giai đoạn vừa qua, CTR thu hút chú ý với sự lộ diện của một nhóm cổ đông lớn. Cụ thể, ông Đoàn Hồng Việt – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Created Future cũng đồng thời là Chủ tịch HĐQT CTCP Thế giới số (Digiworld – mã DGW) báo cáo hoàn tất mua vào 1,43 triệu cổ phiếu CTR để nâng sở hữu lên gần 2,82 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,46% vốn điều lệ của Viettel Construction.

Trong khi đó, tổ chức có liên quan với ông Việt là Created Future hiện cũng đang nắm 3 triệu cổ phiếu CTR, tương ứng tỷ lệ 2,62%. Như vậy, tổng lượng sở hữu của nhóm cổ đông liên quan đến ông Đoàn Hồng Việt tại CTR lên hơn 5,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 5,08% vốn điều lệ của Viettel Construction, chính thức trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp này.

Chia sẻ về khoản đầu tư này, Chủ tịch HĐQT DGW cho biết CTR là một công ty tốt, lợi thế độc quyền trong mảng vận hành các trạm, hạ tầng viễn thông. Trong vòng 2-3 năm tới, khi Việt Nam phát triển 5G, số lượng trạm viễn thông có thể tăng gấp 4-5 lần do bước sóng của 5G ngắn hơn 4G nên sẽ đòi hỏi số trạm nhiều hơn.

“Với triển vọng ngắn hạn, mảng kinh doanh chính tăng 4-5 lần thì DGW cũng khó bằng được CTR. Còn trong dài hạn, có nhiều cơ hội DGW có thể tận dụng được với CTR khi CTR hiện có 11 nghìn nhân viên trải khắp tỉnh, thành. Vì vậy, ngoài việc xem đây là khoản đầu tư tốt cho cá nhân, Chủ tịch DGW cũng luôn nghĩ tới sự kết nối cơ hội giữa DGW và CTR”, ông Việt chia sẻ.

Kỳ vọng hưởng lợi dài hạn nhờ câu chuyện triển khai mạng 5G

Viettel Construction được biết tới là đơn vị đảm nhiệm mảng hạ tầng viễn thông của Viettel. Do đó, công ty được kỳ vọng hưởng lợi trong bối cảnh chuyển đổi số tăng mạnh và việc bắt đầu triển khai mạng 5G tại Việt Nam. Tính đến cuối tháng 10, CTR sở hữu và cho thuê 5.944 trạm BTS, tiếp tục là công ty TowerCo lớn nhất cả nước. Doanh thu mảng TowerCo dự báo tăng trưởng 20 -30% so với cùng kỳ trong năm nay nhờ số lượng trạm thuê tăng và tỷ lệ dùng chung tăng từ 1.03 lên 1.04.

Trong một báo cáo gần đây, Agriseco Research đánh giá mảng Xây dựng viễn thông và Hạ tầng cho thuê của CTR kỳ vọng hưởng lợi nhờ nhu cầu thuê hạ tầng viễn thông và sử dụng Internet tăng khi Chính phủ đẩy mạnh triển khai mạng 5G. Tình hình triển khai 5G đang có các tín hiệu tích cực khi Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến sẽ cấp tần số thương mại 5G cuối năm 2023, dừng cấp sóng 2G từ tháng 12/2023 và các doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ được triển khai thương mại chính thức trong năm 2024. Nếu mạng 5G được triển khai vào cuối năm nay, Agriseco Research cho rằng đây sẽ là động lực đóng góp giúp cải thiện kết quả kinh doanh của CTR trong dài hạn.