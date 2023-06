Một cổ phiếu sàn UPCoM tăng giá như tên lửa

Theo giới thiệu, Công ty TNHH MTV Xây dựng Công trình Tân Cảng đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, sửa chữa công trình thủy; nạo vét cảng sông, cảng biển và cho thuê máy móc cẩu bờ tại các tỉnh Quảng Nam, Khánh Hoà, Vũng Tàu, TP HCM,… Công ty này đã thi công nhiều công trình trong và ngoài quân đội, trên đất liền cũng như hải đảo.

Theo báo cáo thường niên năm 2022, doanh thu thuần của công ty năm vừa rồi đạt 279,4 tỉ đồng, giảm 15,22% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt 9,6 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 7,6 tỉ đồng, lần lượt giảm 16,8% và 18,9% so với năm 2021. Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của XDC đạt gần 229 tỉ đồng, giảm 4% so với đầu năm.