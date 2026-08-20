Một cổ phiếu tăng “phi mã" trước thềm họp ĐHCĐ bất thường

Phiên giao dịch 20/8, cổ phiếu TTG của CTCP Royal Healthtech TTG tăng hết biên độ lên 23.500 đồng/cổ phiếu, nối dài chuỗi tăng giá lên phiên thứ 7 liên tiếp.

Chỉ trong hơn một tuần, thị giá TTG đã tăng gần 80%, qua đó leo lên vùng cao nhất 19 tháng. Diễn biến này gây chú ý khi xuất hiện ngay trước thềm Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường của doanh nghiệp.

Theo tìm hiểu, CTCP Royal Healthtech TTG là tên gọi mới của CTCP May Thanh Trì kể từ tháng 6/2026. Doanh nghiệp có tiền thân là Xí nghiệp May xuất khẩu Thanh Trì, được thành lập từ năm 1993.

Sắp chào bán lượng cổ phiếu bằng 118% số đang lưu hành

Royal Healthtech TTG dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 4/9/2026. Trong tài liệu đã công bố, một trong những nội dung đáng chú ý nhất là phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn.

Theo kế hoạch, công ty dự kiến phát hành 4 triệu cổ phiếu với giá chào bán 30.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá này cao hơn khoảng 28% so với thị giá TTG tại phiên 20/8.

Đáng chú ý hơn, số cổ phiếu dự kiến phát hành tương đương 117,65% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp. Điều này đồng nghĩa nếu đợt chào bán hoàn tất, quy mô vốn cổ phần của TTG sẽ tăng mạnh.

Thời gian triển khai dự kiến từ quý 4/2026 đến quý 1/2027, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản xác nhận đã nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Toàn bộ lượng cổ phiếu phát hành trong đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tính từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

Dự thu 120 tỷ đồng để mua đất và đầu tư dịch vụ spa

Nếu phát hành thành công toàn bộ 4 triệu cổ phiếu với giá 30.000 đồng/cổ phiếu, Royal Healthtech TTG dự kiến thu về 120 tỷ đồng.

Trong đó, 75 tỷ đồng sẽ được sử dụng để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty.

Khoảng 45 tỷ đồng còn lại dự kiến dành cho đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và các hạng mục cần thiết tại các địa điểm kinh doanh dịch vụ spa.

Theo doanh nghiệp, mục tiêu của đợt tăng vốn là bổ sung nguồn lực nhằm mở rộng quy mô, đồng thời nâng cao năng lực hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.

Kế hoạch sử dụng vốn này cũng cho thấy định hướng kinh doanh của doanh nghiệp đang có sự thay đổi đáng kể so với xuất phát điểm là một công ty trong ngành may mặc.

Chủ tịch dự kiến mua 3 triệu cổ phiếu

Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia đợt chào bán cũng đã được Royal Healthtech TTG công bố.

Trong đó, đáng chú ý nhất là bà Phạm Thị Huy - Chủ tịch HĐQT TTG, dự kiến được phân phối 3 triệu cổ phiếu, tương đương 75% tổng lượng cổ phiếu chào bán.

Nếu hoàn tất giao dịch theo phương án dự kiến, tỷ lệ sở hữu của bà Huy tại doanh nghiệp sẽ tăng lên 51,35% vốn điều lệ, qua đó trở thành cổ đông nắm quyền chi phối.

Việc Chủ tịch HĐQT dự kiến mua phần lớn lượng cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ là một trong những nội dung đáng chú ý tại kỳ họp bất thường sắp tới, nhất là trong bối cảnh thị giá TTG đang tăng mạnh trên thị trường.

Bên cạnh phương án tăng vốn, HĐQT Royal Healthtech TTG cũng sẽ trình cổ đông xem xét việc chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Situ Yaowei, Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng thời, công ty dự kiến bầu bổ sung 1 Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2031.