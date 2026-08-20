Sếp SSI đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu ngay trước thềm nâng hạng

CTCP Chứng khoán SSI (Mã: SSI) vừa thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ đối với ông Nguyễn Hồng Nam, Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT). Cụ thể, ông Nam đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu SSI trong khoảng thời gian từ ngày 25/8 đến ngày 22/9, với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư cá nhân.

Ông Nam sở hữu hơn 10,3 triệu cổ phiếu SSI, tương đương 0,414% vốn. Số cổ phiếu này chưa bao gồm hơn 2 triệu cổ phiếu được nhận từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo danh sách cổ đông SSI chốt ngày 18/8 vừa qua, tỷ lệ thực hiện quyền của đợt phát hành là 5:1. SSI hiện chưa thực hiện báo cáo kết quả đợt phát hành này.

Nếu giao dịch thành công, số cổ phiếu SSI do ông Nam sở hữu sẽ tăng lên hơn 15,3 triệu đơn vị, tương đương 0,614% vốn.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SSI kết phiên giao dịch ngày 20/8 ở mức 19.400 đồng/cổ phiếu, tương đương vốn hóa 58.226 tỷ đồng. Tạm tính theo thị giá này, ông Nguyễn Hồng Nam dự kiến chi gần 100 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.

Động thái của “sếp” SSI diễn ra ngay trước thềm nâng hạng. Ngày 21/8 tới đây, FTSE Russell dự kiến công bố danh mục chính thức các cổ phiếu Việt Nam được đưa vào bộ chỉ số FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS) vào ngày mai. Đến ngày 21/9, Việt Nam sẽ chính thức được FTSE Russell chuyển từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, SSI ghi nhận doanh thu 6.652 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.122 tỷ đồng, lần lượt tăng 27% và 39% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả đạt được, công ty đã thực hiện khoảng 42% kế hoạch doanh thu và 53% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.