Đúng 1 ngày nữa FTSE công bố thông tin quan trọng, CTCK gọi tên 28 cổ phiếu có thể hút hàng tỷ USD

Sự kiện được kỳ vọng nhất trong tuần tới là việc FTSE Russell công bố danh mục cổ phiếu chính thức cho bộ chỉ số FTSE Global Equity Index Series (GEIS), dự kiến vào rạng sáng ngày 21/8. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho quá trình Việt Nam được chuyển đổi từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi hạng hai, với thời điểm bắt đầu có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán BSC đã ước tính quy mô dòng vốn có thể phân bổ vào thị trường Việt Nam trong quá trình chuyển đổi. Để xác định quy mô tài sản của các quỹ tham chiếu FTSE GEIS, BSC tập trung vào 7 bộ chỉ số chính gồm FTSE Global All Cap Index, FTSE Global All Cap ex US Index, FTSE Emerging Markets All Cap, FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index, FTSE All-World Index, FTSE All-World ex-US Index và FTSE Emerging Index.

Theo kịch bản của BSC, dòng tiền liên quan đến quá trình chuyển đổi có thể được phân bổ vào 28 cổ phiếu qua 4 đợt. Tổng giá trị ước tính khoảng 1,32 tỷ USD, tương ứng khoảng 132 triệu USD trong đợt đầu, 265 triệu USD ở đợt thứ hai và khoảng 464 triệu USD cho mỗi đợt thứ ba và thứ tư.

VIC được dự báo là cổ phiếu thu hút dòng tiền lớn nhất, với tổng giá trị ước tính khoảng 459,4 triệu USD. Xếp sau là VHM với gần 169 triệu USD và HPG với khoảng 78,8 triệu USD. Một số cổ phiếu khác có giá trị dòng vốn dự kiến đáng chú ý gồm VPB, MSN, VCB, SSI, VNM, VIX và MWG.

Bên cạnh các cổ phiếu đã nằm trong danh mục, BSC dự kiến VPB, MCH, VPL, VCK, TCX, MSB, HCM có thể được bổ sung vào các bộ chỉ số thuộc FTSE GEIS. Ngoài ra, HDB, SSB, TPB và BSR đang có các tiêu chí về tỷ lệ sở hữu nước ngoài còn lại, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng và trọng số đầu tư ở sát ngưỡng yêu cầu của FTSE. Trong khi đó, FRT, VPX và PVS đang ở sát ngưỡng vốn hóa của phân khúc Small Cap, theo số liệu công bố gần nhất.

Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là dự báo. Danh sách công bố ngày 21/08 mới là cơ sở xác định chính thức những doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia các chỉ số của FTSE.

BSC cũng lưu ý quá trình chuyển đổi có thể tạo ra sự dịch chuyển dòng vốn giữa các quỹ ETF. Các quỹ tham chiếu thị trường cận biên có thể chịu áp lực bán ra, trong khi dòng vốn mới được kỳ vọng quay trở lại khi quá trình chuyển đổi chính thức bắt đầu.

Một thay đổi đáng chú ý khác đến từ việc FTSE Russell cập nhật quy tắc đối với FTSE Vietnam Index Series vào ngày 2/7/2026. Theo đó, FTSE Vietnam 30 Index được đưa vào hệ thống FTSE Vietnam Index Series, qua đó loại bỏ rủi ro ETF Fubon phải thanh lý toàn bộ vị thế trong giai đoạn chuyển đổi như lo ngại trước đó.

Tuy nhiên, FTSE Vietnam 30 Index sẽ thuộc thành phần của chỉ số FTSE Vietnam All-Share FOL-adjusted, với số lượng tối đa 30 cổ phiếu và giới hạn tỷ trọng 10% đối với mỗi mã. Tính đến ngày 18/8/2026, tỷ trọng VIC và VHM trong danh mục ETF Fubon lần lượt ở mức 18,5% và 13,5%. Theo BSC, điều này có thể tạo áp lực điều chỉnh tỷ trọng đối với hai cổ phiếu trong kỳ rà soát định kỳ tháng 9/2026 để đưa tỷ trọng về mức giới hạn theo quy định.

Trong bối cảnh đó, BSC đánh giá dòng vốn đầu tư vào Việt Nam có thể diễn biến tích cực hơn trong nửa cuối năm 2026, với hai kịch bản chính. Ở kịch bản tích cực, dòng tiền có thể tìm kiếm cơ hội tại các thị trường khác, trong khi Việt Nam được hỗ trợ bởi các yếu tố như rủi ro toàn cầu hạ nhiệt, dòng vốn đa dạng hóa, chính sách vĩ mô hỗ trợ tăng trưởng và định giá hấp dẫn.

Ở kịch bản cơ sở, xu hướng đầu tư vào các chủ đề lớn như AI và bán dẫn tiếp diễn, song áp lực bán từ các quỹ theo dõi FTSE Frontier Index được kỳ vọng giảm dần. Đồng thời, dòng tiền đón đầu quá trình nâng hạng có thể bắt đầu tìm đến thị trường Việt Nam, tạo thêm động lực cho dòng vốn ngoại trong thời gian tới.