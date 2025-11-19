Một cổ phiếu trên sàn HoSE "tím lịm", thị giá tăng bằng lần chỉ sau nửa năm

Một trong những “sắc tím” hiếm hoi trên HoSE phiên 18/11 là cổ phiếu ANV của CTCP Nam Việt (Navico) . Kết phiên, ANV tăng trần lên 30.800 đồng/cp, với dòng tiền đổ vào đột biến và hơn 6,6 triệu đơn vị được sang tay. Tính từ vùng đáy cách đây khoảng 7 tháng, thị giá ANV đã tăng tới 2,5 lần, một mức phục hồi đầy ấn tượng.

Trước đó, hồi đầu tháng 4, ANV từng lao dốc mạnh với chuỗi 4 phiên giảm sàn liên tiếp sau “cú sốc thuế quan”. Tuy nhiên, cổ phiếu đã nhanh chóng bật lại mạnh mẽ.

Thậm chí vào giai đoạn đó, ông Doãn Tới – Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT Nam Việt – đã trực tiếp “ra tay” cứu giá khi đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu ANV từ 11/4 đến 10/5/2025 nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu. Trong tâm thư gửi cổ đông, ông Doãn Tới gọi đây là hành động “xuất trận” để hỗ trợ cổ phiếu, đồng thời khẳng định nếu thị trường vẫn giảm, ông sẽ tiếp tục mua cho đến khi ANV không thể giảm thêm.

Động lực phía sau nhịp tăng giá này đến từ bức tranh kết quả kinh doanh đầy khởi sắc của Nam Việt.

Quý 3/2025, Navico ghi nhận doanh thu thuần hơn 2.000 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận gộp của công ty đạt 487 tỷ đồng, tăng 282% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đã tăng gần gấp đôi, từ 12,87% trong quý 3/2024 lên mức 24,37% trong quý 3/2025.

Lợi nhuận trước thuế trong quý 3 đạt 343 tỷ đồng, tăng trưởng hơn gấp 9 lần, tương đương 826% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Navico đạt 4.833 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 748 tỷ đồng, gấp gần 18 lần cùng kỳ.

Giải trình về nguyên nhân lợi nhuận tăng cao, ﻿Navico cho biết, kinh tế thị trường tích cực đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Động lực tăng trưởng mới từ cá rô phi

Theo báo cáo từ Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS), mảng cá rô phi có tiềm năng lợi nhuận cao hơn cá tra nhờ chi phí nuôi thấp hơn và giá FOB xuất sang Mỹ có thể đạt tới 5 USD/kg (so với 2,5-3,4 USD/kg của cá tra).

Từ góc độ thị trường, Mỹ là quốc gia tiêu thụ thành phẩm cá rô phi lớn nhất. Việc mức thuế hiệu lực 55% tại Mỹ lên cá rô phi Trung Quốc (72% sản lượng cá rô phi nhập khẩu vào Mỹ năm 2024 đến từ Trung Quốc) đã tạo ra khoảng trống nguồn cung mà ANV có lợi thế để lấp đầy.

ANV định hướng duy trì tỷ trọng doanh thu cá tra – cá rô phi ở mức 7:3 hoặc 6:4, trong đó cá tra vẫn là mảng chủ lực, nhưng động lực tăng trưởng chính sẽ đến từ cá rô phi.

Để đáp ứng nhu cầu, ANV đang chuyển đổi vùng nuôi rộng 600ha tại Bình Phú - vùng nuôi lớn nhất của công ty - sang cá rô phi, trong đó 70% diện tích ao đã được chuyển đổi. Công ty cũng có kế hoạch nâng công suất chế biến lên 1.000 tấn/ngày.

Lợi thế cạnh tranh của ANV đến từ khả năng tự chủ nguyên liệu. Chi phí nuôi cá rô phi của ANV chỉ ở mức 23.000-24.000 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với giá nguyên liệu thị trường 28.000-29.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá bán tại Mỹ lên tới 4,02 USD/kg (tương đương khoảng 104.500 đồng/kg), giúp biên lợi nhuận được cải thiện rõ rệt.

Chứng khoán Phú Hưng cũng cho biết ANV không ngừng mở rộng thị trường. Bên cạnh việc ký kết đơn hàng với các nhà bán lẻ lớn tại Mỹ như Walmart, Costco, Kroger, Meiji. Ngày 5/7/2025, ANV đã ký kết thỏa thuận hợp tác với AV09 Comercio Exporter Ltda - một trong những doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm lớn nhất tại Brazil, trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên xuất khẩu chính ngạch cá rô phi vào Brazil.