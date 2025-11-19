Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một cổ phiếu trên sàn HoSE "tím lịm", thị giá tăng bằng lần chỉ sau nửa năm

19-11-2025 - 00:02 AM | Thị trường chứng khoán

Một cổ phiếu trên sàn HoSE "tím lịm", thị giá tăng bằng lần chỉ sau nửa năm

Động lực phía sau nhịp tăng giá này đến từ bức tranh kết quả kinh doanh đầy khởi sắc của Nam Việt.

Một trong những “sắc tím” hiếm hoi trên HoSE phiên 18/11 là cổ phiếu ANV của CTCP Nam Việt (Navico) . Kết phiên, ANV tăng trần lên 30.800 đồng/cp, với dòng tiền đổ vào đột biến và hơn 6,6 triệu đơn vị được sang tay. Tính từ vùng đáy cách đây khoảng 7 tháng, thị giá ANV đã tăng tới 2,5 lần, một mức phục hồi đầy ấn tượng.

Trước đó, hồi đầu tháng 4, ANV từng lao dốc mạnh với chuỗi 4 phiên giảm sàn liên tiếp sau “cú sốc thuế quan”. Tuy nhiên, cổ phiếu đã nhanh chóng bật lại mạnh mẽ.

Thậm chí vào giai đoạn đó, ông Doãn Tới – Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT Nam Việt – đã trực tiếp “ra tay” cứu giá khi đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu ANV từ 11/4 đến 10/5/2025 nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu. Trong tâm thư gửi cổ đông, ông Doãn Tới gọi đây là hành động “xuất trận” để hỗ trợ cổ phiếu, đồng thời khẳng định nếu thị trường vẫn giảm, ông sẽ tiếp tục mua cho đến khi ANV không thể giảm thêm.

Động lực phía sau nhịp tăng giá này đến từ bức tranh kết quả kinh doanh đầy khởi sắc của Nam Việt.

Quý 3/2025, Navico ghi nhận doanh thu thuần hơn 2.000 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận gộp của công ty đạt 487 tỷ đồng, tăng 282% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đã tăng gần gấp đôi, từ 12,87% trong quý 3/2024 lên mức 24,37% trong quý 3/2025.

Lợi nhuận trước thuế trong quý 3 đạt 343 tỷ đồng, tăng trưởng hơn gấp 9 lần, tương đương 826% so với cùng kỳ năm trước.

Một cổ phiếu trên sàn HoSE "tím lịm", thị giá tăng bằng lần chỉ sau nửa năm- Ảnh 1.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Navico đạt 4.833 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 748 tỷ đồng, gấp gần 18 lần cùng kỳ.

Giải trình về nguyên nhân lợi nhuận tăng cao, ﻿Navico cho biết, kinh tế thị trường tích cực đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Động lực tăng trưởng mới từ cá rô phi

Theo báo cáo từ Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS), mảng cá rô phi có tiềm năng lợi nhuận cao hơn cá tra nhờ chi phí nuôi thấp hơn và giá FOB xuất sang Mỹ có thể đạt tới 5 USD/kg (so với 2,5-3,4 USD/kg của cá tra).

Từ góc độ thị trường, Mỹ là quốc gia tiêu thụ thành phẩm cá rô phi lớn nhất. Việc mức thuế hiệu lực 55% tại Mỹ lên cá rô phi Trung Quốc (72% sản lượng cá rô phi nhập khẩu vào Mỹ năm 2024 đến từ Trung Quốc) đã tạo ra khoảng trống nguồn cung mà ANV có lợi thế để lấp đầy.

ANV định hướng duy trì tỷ trọng doanh thu cá tra – cá rô phi ở mức 7:3 hoặc 6:4, trong đó cá tra vẫn là mảng chủ lực, nhưng động lực tăng trưởng chính sẽ đến từ cá rô phi.

Để đáp ứng nhu cầu, ANV đang chuyển đổi vùng nuôi rộng 600ha tại Bình Phú - vùng nuôi lớn nhất của công ty - sang cá rô phi, trong đó 70% diện tích ao đã được chuyển đổi. Công ty cũng có kế hoạch nâng công suất chế biến lên 1.000 tấn/ngày.

Lợi thế cạnh tranh của ANV đến từ khả năng tự chủ nguyên liệu. Chi phí nuôi cá rô phi của ANV chỉ ở mức 23.000-24.000 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với giá nguyên liệu thị trường 28.000-29.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá bán tại Mỹ lên tới 4,02 USD/kg (tương đương khoảng 104.500 đồng/kg), giúp biên lợi nhuận được cải thiện rõ rệt.

Chứng khoán Phú Hưng cũng cho biết ANV không ngừng mở rộng thị trường. Bên cạnh việc ký kết đơn hàng với các nhà bán lẻ lớn tại Mỹ như Walmart, Costco, Kroger, Meiji. Ngày 5/7/2025, ANV đã ký kết thỏa thuận hợp tác với AV09 Comercio Exporter Ltda - một trong những doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm lớn nhất tại Brazil, trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên xuất khẩu chính ngạch cá rô phi vào Brazil.

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Doanh nghiệp trên sàn chứng khoán do Thủy Tiên nắm giữ hơn 20% cổ phần chuẩn bị họp bàn một việc quan trọng

Doanh nghiệp trên sàn chứng khoán do Thủy Tiên nắm giữ hơn 20% cổ phần chuẩn bị họp bàn một việc quan trọng Nổi bật

Các tỷ phú Thái Lan “bỏ túi” hơn 35.000 tỷ đồng cổ tức từ Vinamilk, Sabeco, Nhựa Bình Minh...

Các tỷ phú Thái Lan “bỏ túi” hơn 35.000 tỷ đồng cổ tức từ Vinamilk, Sabeco, Nhựa Bình Minh... Nổi bật

Tập đoàn Novaland khất nợ

Tập đoàn Novaland khất nợ

21:17 , 18/11/2025
Tổng Giám đốc Dragon Capital: Tiêu dùng chưa đi lên thì lấy gì để lạm phát

Tổng Giám đốc Dragon Capital: Tiêu dùng chưa đi lên thì lấy gì để lạm phát

21:02 , 18/11/2025
MBAMC thông báo mời quan tâm – Cổ phần tại CTCP Tân Cảng – Cái Mép

MBAMC thông báo mời quan tâm – Cổ phần tại CTCP Tân Cảng – Cái Mép

21:00 , 18/11/2025
Chứng khoán tăng 3 phiên liên tiếp, dòng tiền vẫn thận trọng

Chứng khoán tăng 3 phiên liên tiếp, dòng tiền vẫn thận trọng

19:41 , 18/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên