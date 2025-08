Một công ty chứng khoán sắp "lăn chốt" trả cổ tức tiền mặt, dự chi gần 700 tỷ

Công ty cổ phần Chứng khoán MB (mã MBS) vừa thông báo ngày 20/8 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày thanh toán dự kiến vào 19/9/2025.

Với gần 573 triệu cổ phiếu lưu hành, Chứng khoán MB dự kiến chi trả khoảng 687 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Trong cơ cấu cổ đông, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) đang là cổ đông lớn nhất với việc sở hữu hơn 76% vốn dự kiến sẽ nhận về hơn 520 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu MBS chốt phiên 1/8 đạt 35.200 đồng/cp, tăng 23% kể từ đầu năm.

Trong năm 2025, MBS dự kiến dự kiến chào bán 68,7 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:12 (cổ đông sở hữu 100 quyền được mua 12 cổ phiếu cổ phiếu mới).

Đồng thời, CTCK này cũng dự kiến phát hành 17,18 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng). Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:3, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 03 cổ phiếu mới.

Bên cạnh đó, MBS còn dự kiến phát hành 8,59 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Đợt phát hành này sẽ được triển khai sau khi MBS hoàn tất chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu thưởng.

Nếu hoàn tất cả 3 đợt phát hành nói trên, Chứng khoán MB sẽ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành từ 572,78 triệu đơn vị lên 667,29 triệu đơn vị, tương đương vốn điều lệ 6.672,9 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh , tính riêng trong quý 2/2025, MBS ghi nhận doanh thu hoạt động giảm 10% so với cùng kỳ xuống 792 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 273 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ 2024. Lãi ròng thu về đạt 221 tỷ đồng, tăng 2% so với quý 2/2024 song giảm 18% so với số lãi ghi nhận trong quý 1 năm nay.

Luỹ kế nửa đầu năm 2025, doanh thu hoạt động của MBS đạt 1.461 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, chi phí tiết giảm tốt giúp LNTT tăng 22% lên 611 tỷ.

Năm 2025, công ty lên mục tiêu tổng doanh thu đạt 3.370 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.300 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 40% so với thực hiện năm ngoái. Như vậy sau 6 tháng, MBS đã hoàn thành 47% kế hoạch lợi nhuận cả năm.