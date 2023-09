Một công ty chuyên bán vàng bạc bất ngờ muốn kinh doanh thêm xe điện, cổ phiếu tăng vọt lên đỉnh một năm

CTCP Cencon Việt Nam (mã CEN) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Ô tô điện Cencon với ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn ô tô và xe có động cơ khác. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 80 tỷ đồng trong đó Cencon dự kiến góp 38,4 tỷ đồng tương ứng 48% cổ phần.

Cencon được thành lập năm 2015, chuyên đầu tư kinh doanh các sản phẩm truyền thống như thực phẩm, hàng tiêu dùng. Từ năm 2019, công ty đã chuyển hướng mở rộng lĩnh vực hoạt động sang kinh doanh vàng bạc đá quý. Nhận thấy sự phát triển của xe điện chính là xu hướng của tương lai, Cencon đã quyết định lấn sân sang lĩnh vực mới này.

Công ty liên doanh được Cencon thành lập để kinh doanh xe điện CHERY và tiến đến là lắp ráp xe điện tại Việt Nam. Ban lãnh đạo Cencon cho biết, dự kiến quý 4/2023, công ty sẽ nhập lô ô tô điện CHERY đầu tiên về bán thương mại và đến năm 2025 sẽ lắp ráp trong nước. Theo đại diện công ty, doanh thu dự kiến ở mảng nhập khẩu và bán xe điện khoảng 600-800 tỷ đồng/năm.

Động thái bất ngờ của Cencon diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh của công ty không mấy khởi sắc. 6 tháng đầu năm, Cencon ghi nhận doanh thu thuần đạt 41,8 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân do sức tiêu thị hàng thực phẩm, vàng bạc tiêu thụ chậm. Sau khi trừ chi phí, Cencon lãi ròng vỏn vẹn hơn 50 triệu đồng, “bốc hơi” đến 96% so với cùng kỳ 2022.

Năm 2023, Cencon lên kế hoạch doanh thu đạt 140 tỷ đồng, giảm 25% so với thực hiện năm 2022 nhưng mục tiêu lợi nhuận lại tăng vọt lên mức 1,4 tỷ đồng so với con số chỉ vỏn vẹn 1,1 triệu đồng năm ngoái. Với kết quả đạt được sau nửa đầu năm, công ty mới thực hiện gần 30% kế hoạch doanh thu và 4% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.

Cơ cấu cổ đông biến động mạnh

Bất chấp kết quả kinh doanh có phần ảm đạm, cổ phiếu CEN của Cencon lại giao dịch khởi sắc trước động thái lấn sân táo bạo sang lĩnh vực mới đầy thách thức. Chỉ sau 3 phiên, cổ phiếu này đã tăng vọt 33% qua đó leo lên đỉnh một năm và hiện đang dừng ở mức 9.600 đồng/cp. So với thời điểm đầu năm, thị giá CEN đã tăng gấp gần 3 lần.

Trong bối cảnh cổ phiếu CEN bứt phá mạnh, cơ cấu cổ đông của Cencon cũng có nhiều biến động khi một loạt lãnh đạo của công ty muốn thoái vốn với mục đích giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Dự kiến, tổng lượng cổ phiếu CEN sẽ được các lãnh đạo Cencon bán ra thị trường trong đợt này vào khoảng gần 6,24 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 28,72% vốn.

Cụ thể, ông Lê Văn Bình - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty đăng ký bán hết hơn 2,1 triệu cổ phiếu CEN (tỷ lệ 9,84% vốn) từ ngày 8/9 đến 6/10/2023. Trong cùng khoảng thời gian này, bà Trần Thị Hà - thành viên Ban kiểm soát cũng đăng ký bán sạch 2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 9,21% vốn). Trước đó, ông Trần Ngọc Sơn - Kế toán trưởng công ty đã hoàn tất bán ra toàn bộ 2,1 triệu cổ phiếu CEN (tỷ lệ 9,67% vốn) trong khoảng thời gian từ 8-12/9/2023.

Chiều ngược lại, ông Nguyễn Xuân Bắc - một nhà đầu tư cá nhân đã mua vào hơn 1,1 triệu cổ phiếu CEN qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên mức 5,25% và trở thành cổ đông lớn của Cencon từ ngày 11/9/2023. Nếu ông Bình và bà Hà bán thành công toàn bộ số cổ phiếu đăng ký, Cencon sẽ chỉ còn 2 cổ đông lớn là ông Bắc và Chủ tịch HĐQT Trần Mạnh Sơn (nắm 5,07% vốn).