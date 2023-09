Một nhóm nhà đầu tư bất ngờ mua gom lượng lớn cổ phiếu Hải Phát Invest (HPX) trước khi bị đình chỉ giao dịch, tỷ lệ sở hữu vượt gia đình Chủ tịch HĐQT

Ông Hoàng Văn Toàn vừa báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% vốn điều lệ của CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest – mã HPX).

Cụ thể, vào phiên 14/9, ông Hoàng Văn Toàn cùng các bên liên quan đã mua vào 49,6 triệu cổ phiếu HPX, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu tại Hải Phát Invest từ 0,23% lên 16,54% vốn điều lệ. Trong đó, các bên liên quan gồm CTCP Đầu tư Toàn Tín Phát, bà Hoàng Thị Ý, ông Nguyễn Việt Dũng và bà Hoàng Thị Như, nắm giữ tổng cộng 35,12 triệu cổ phiếu HPX, tương đương 11,54% vốn điều lệ.

Sau các giao dịch trên, tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông liên quan đến ông Hoàng Văn Toàn tại Hải Phát Invest đã vượt tỷ lệ sở hữu của gia đình Chủ tịch HĐQT Đỗ Quý Hải. Trước đó, các cổ đông liên quan đến ông Đỗ Quý Hải đã bị công ty chứng khoán giải chấp lượng lớn cổ phiếu suốt từ giai đoạn lao dốc cuối năm ngoái.

Động thái của nhóm cổ đông liên quan đến ông Hoàng Văn Toàn diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu HPX giảm sàn nhiều phiên liên tiếp sau khi nhận quyết định đình chỉ giao dịch từ 18/9. Ngay trong phiên diễn ra giao dịch (14/9), cổ phiếu HPX cũng giảm kịch sàn với khối lượng khớp lệnh khủng lên đến hơn 83 triệu đơn vị, tương đương gần 1/3 tổng lượng cổ phiếu lưu hành. Tạm tính theo thị giá HPX kết phiên 14/9, nhóm nhà đầu tư này có thể đã chi hơn 270 tỷ cho thương vụ trên.

Ông Hoàng Văn Toàn hiện là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của CTCP Đầu tư Toàn Tín Phát. Doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2021 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó ông Toàn sở hữu 89%, ông Nguyễn Đức Khương và ông Vũ Hồng Sơn mỗi người sở hữu 5,5% vốn.

Theo giới thiệu trên website công ty, Toàn Tín Phát hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán; Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác như: kinh doanh chứng khoán Quản lý thị trường tài chính, môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán.

Trước khi trở thành cổ đông lớn tại Hải Phát Invest, ông Hoàng Văn Toàn từng mua vào hơn 2,7 triệu cổ phiếu DNP hồi đầu năm 2023 qua đó nâng tỷ lệ sở hữu lên 6,5% và trở thành cổ đông lớn của CTCP DNP Holding (mã DNP). Đến đầu tháng 6, cá nhân này đã bán bớt cổ phiếu DNP và không còn là cổ đông lớn từ ngày 8/6.

Về Hải Phát Invest, sau khi nhận quyết định đình chỉ, doanh nghiệp đã công bố BCTC kiểm toán bán niên 2023 với doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 896 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 57 tỷ đồng, tăng tới 88% so với thực hiện nửa đầu năm 2022. Các con số không thay đổi so với báo cáo tự lập trước đó.

Ngày 19/9 vừa qua, Hải Phát Invest cũng đã chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thời gian diễn ra dự kiến vào ngày 21/10. Nội dung cuộc họp sẽ xoay quanh các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định.