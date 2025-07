Công ty Cổ phần Hóa An (mã CK: DHA) vừa công bố báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2/2025 với những tín hiệu tích cực rõ rệt so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, doanh thu đạt hơn 121 tỷ đồng, tăng 47,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Giá vốn hàng bán tăng 42%, từ hơn 53,55 tỷ đồng lên hơn 75,59 tỷ đồng. Tuy nhiên, tốc độ tăng của giá vốn vẫn thấp hơn tốc độ tăng doanh thu, giúp lợi nhuận gộp tăng vọt 58% lên mức gần 45,5 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp quý 2/2025 đạt khoảng 37,5%, cao hơn mức 34,9% của cùng kỳ năm ngoái.

Tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý đạt khoảng 8 tỷ đồng, tăng khoảng 1,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Sau khi trừ các loại chi phí và thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế quý 2/2025 của Hóa An đạt hơn 32,28 tỷ đồng, tăng gần 70% so với mức 19,08 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Công ty cho biết doanh thu và lợi nhuận quý 2 tăng là do sản lượng bán ra tăng đồng thời tăng giá bán các loại sản phẩm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 65,6 tỷ đồng, tăng 135% so với cùng kỳ năm 2024.

Công ty cổ phần Hóa An tiền thân là Xí nghiệp Đá Hóa An được thành lập vào năm 1980. Công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác mỏ và chế biến đá vật liệu xây dựng. Hóa An chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2000 và hiện đang quản lý khai thác 3 mỏ đá đều có chất lượng khá tốt ở khu vực Đông Nam bộ. Hàng năm công ty khai thác và chế biến trên 1,5 triệu m3 đá các loại từ các mỏ đá.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/7, cổ phiếu DHA có giá là 44.750 đồng/cp.