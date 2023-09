Một công ty liên quan Novaland lại xin “khất nợ” tiền lãi của lô trái phiếu 720 tỷ đồng

CTCP Fuji Nutri Food công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu FNFCH2124001. Cụ thể, ngày 18/9 là ngày thanh toán số tiền lãi hơn 20,8 tỷ đồng, song Fuji Nutri Food không thể thanh toán được với nguyên nhân chưa thu xếp kịp nguồn.

Được biết, lô trái phiếu FNFCH2124001 trị giá 720 tỷ đồng, phát hành ngày 18/3/2021, đáo hạn vào 18/3/2024. Trái phiếu phát hành nhằm huy động vốn thực hiện việc góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh với CTCP Địa ốc Ngân Hiệp liên quan việc hợp tác đầu tư xây dựng dự án Khu du lịch Ngân Hiệp 2 - Hồ Tràm. Lô trái phiếu này do 1 tổ chức tín dụng ôm trọn.

Ở diễn biến khác, Địa ốc Ngân Hiệp là công ty con do CTCP Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland, NVL) sở hữu 99,98% và đang là chủ đầu tư chính cho dự án Khu du lịch Ngân hiệp 2 - Hồ Tràm với quy mô 20,4ha.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu của bên thứ 3, theo các thửa đất tại xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Cùng với đó là toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Đây không phải lần đầu Nutri Fuji Food chậm thanh toán lãi trái phiếu. Trước đó kỳ thanh toán tháng 2 và tháng 5 công ty này cũng đã chậm thanh toán lãi với tổng số tiền hơn 49 tỷ đồng đối với lô trái phiếu khác là lô trái phiếu FNCH2223001.

Lô trái phiếu FNCH2223001 là lô trái phiếu duy nhất trong lĩnh vực bất động sản được Fuji Nutri Food huy động thành công. Lô trái phiếu này trị giá 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng, đáo hạn ngày 12/08/2023, áp dụng lãi cố định 10%/năm.

Được biết, Fuji Nutri Food hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, thành lập ngày 18/9/2019 với tên gọi ban đầu là CTCP Đầu tư Bất động sản An Nhiên, vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Sau đó, Công ty đổi tên thành Fuji Nutri Food như hiện nay.

Người đại diện theo pháp luật hiện là ông Lý Trường An. Ông An cũng là đại diện pháp luật cho rất nhiều doanh nghiệp bất động sản khác, như CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Bình An (chủ đầu tư dự án Galaxy 9 Residence), CTCP Thương mại đầu tư An Nhi, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Tân Sơn Bình, CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Đại Phát…

Về tình hình kinh doanh, Fuji Nutri Food liên tục thua lỗ. Năm 2021 lỗ hơn 8 tỷ đồng, năm 2022 lãi sau thuế chưa đến 36 triệu đồng, còn 6 tháng đầu năm 2023 lãi hơn 1,4 tỷ đồng.