MWG đạt gần 10.000 tỷ đồng doanh thu trong tháng 8, ghi nhận tháng thứ 2 tăng liên tiếp

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã: MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2023 với doanh thu thuần đạt 76.455 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương 57% kế hoạch năm.

Như vậy, tính riêng tháng 8, doanh nghiệp này mang về 9.965 tỷ đồng doanh thu, giảm 4,3% so với tháng 8/2022 nhưng tăng 1,6% so với tháng 7 trước đó. Đây cũng là mức giảm thấp nhất so với cùng kỳ năm ngoái về doanh thu của MWG kể từ đầu năm và tạo ra một xu hướng tăng lên của doanh thu theo tháng - ngược chiều với biến động doanh thu đi xuống của cùng kỳ năm ngoái.

Công ty tiếp tục không công bố kết quả lợi nhuận.

Xét về cơ cấu theo chuỗi, tổng doanh thu 2 chuỗi cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh trong 8 tháng đầu năm đạt hơn 55.100 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 8, doanh thu đạt khoảng 6.800 tỷ, tương đương tháng 7 trước đó.

MWG cho biết tốc độ giảm doanh thu của hai chuỗi này so với cùng kỳ đang liên tục thu hẹp qua các tháng gần đây, từ mức 25% (tháng 6/2023 so với cùng kỳ) xuống còn 13% (tháng 8/2023 so với cùng kỳ).

Theo ngành hàng, máy tính xách tay và sản phẩm điện lạnh ghi nhận tăng trưởng doanh số dương trong tháng 8 so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu trên kênh online 8 tháng đầu năm đạt hơn 9.600 tỷ, giảm 22% so với cùng kỳ.



Đối với chuỗi Bách Hóa Xanh, doanh thu lũy kế 8 tháng đầu năm đạt 19.400 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu từ kênh online tăng trưởng 8%.



Riêng tháng 8, chuỗi thực phẩm này đạt 2.900 tỷ đồng doanh thu, tăng 20% so với tháng 8/2022 và tăng nhẹ so với tháng 7 trước đó. MWG cho biết, mức tăng trưởng của Bách Hóa Xanh đến chủ yếu từ số lượng hóa đơn mua hàng (tăng 4% so với tháng 7/2023) và ngành hàng thực phẩm tươi sống (tăng 10%).

Mới đây, ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO của MWG chia sẻ trên trang cá nhân rằng: “Sau hơn 8 tháng kể từ khi nổ phát súng đầu tiên mở 5 cửa hàng tại thị trường Indonesia, EraBlue liên tục gặt hái được những kết quả tăng trưởng tích cực với mức doanh thu ban đầu đạt 3,5 tỷ VND, đến hiện tại đã tăng gần 6 tỷ VND/tháng shop với mô hình 250-400m2”.



Cửa hàng Era Blue chuyên kinh doanh sản phẩm điện tử gia dụng, được MWG ra mắt lần đầu vào cuối năm 2022 tại Jakarta. Với kinh nghiệm mở chuỗi Điện Máy Xanh tại Việt Nam, cũng như nhiều điểm tương đồng về tiêu dùng giữa 2 thị trường, MWG lúc ban đầu tự tin có thể nâng tầm trải nghiệm mua sắm các sản phẩm điện tử tiêu dùng tại đất nước vạn đảo.



Cũng theo chia sẻ của ông Hiểu Em, không chỉ tăng trưởng doanh thu, EraBlue cũng đang trong quá trình hoàn thiện mô hình kinh doanh của mình, và vừa khai trương cửa hàng thứ 6 với phiên bản hoàn toàn mới, tối ưu để phù hợp hơn với thị trường địa phương. Đây sẽ là bước đi mở màn cho mục tiêu 30 cửa hàng EraBlue khai trương và bán hàng trong quý 4/2023 này.