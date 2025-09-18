Một công ty Trung Quốc tuyên bố tìm ra cách ‘giải quyết ngon’ vấn đề chip AI, không cần chip Nivia

Huawei Technologies vừa công bố phần cứng có thể cung cấp sức mạnh tính toán đẳng cấp thế giới mà không cần sử dụng chip tiên tiến của Nvidia. Đây có thể là bước đột phá lớn để giải phóng sự kìm kẹp về nguồn cung đang kìm hạm tham vọng của Trung Quốc về trí tuệ nhân tạo.

Gã khổng lồ có trụ sở tại Thâm Quyến cho biết đã phát triển cụm máy tính siêu nút (supernode) “mạnh nhất thế giới” bằng quy trình sản xuất chip nội địa, thúc đẩy sự tự chủ của quốc gia này trong lĩnh vực điện toán AI.

“Huawei sẽ xây dựng giải pháp điện toán ‘siêu nút + cụm’ bằng cách sử dụng các quy trình sản xuất chip có sẵn tại Trung Quốc để đáp ứng nhu cầu điện toán ngày càng tăng”, ông Zu Zhijun, Phó Chủ tịch kiêm Chủ tịch luân phiên của Huawei phát biểu tại hội nghị kết nối thường niên của công ty.

Ông Xu cũng tiết lộ kế hoạch ra mắt chip AI Ascend nâng cấp của Huawei trong 3 năm tới, bao gồm chip Ascend 950PR vào quý I/2026 với lịch trình song song với chip AI của Nvidia và AMD.

Tuyên bố của ông Xu được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang gây sức ép buộc các tập đoàn công nghệ lớn của mình ngừng mua chip Nvidia thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc, vốn được thiết kế để tuân thủ các hạn chế xuất khẩu của Mỹ.

Về lập trường mới của Bắc Kinh, CEO Nvidia Jensen Huang cho biết ông “thất vọng với những gì nhìn thấy nhưng kiên nhẫn chờ đợi”.

Supernode là một cụm máy chủ hiệu suất cao, tập hợp một nhóm các bộ tăng tốc AI sử dụng các kết nối siêu nhanh. Huawei đã giới thiệu Atlas 950 SuperPoD và Atlas 960 SuperPoD, có thể hỗ trợ lần lượt 8.190 và 15.488 bộ xử lý Ascend do Huawei tự sản xuất. Họ cho biết hệ thống này dẫn đầu toàn cầu về quy mô số bộ xử lý có thể kết nối, tổng sức mạnh tính toán, dung lượng bộ nhớ và băng thông kết nối.

“Sức mạnh tính toán là chìa khóa cho AI trong quá khứ và nó vẫn sẽ như vậy trong tương lai – đặc biệt là với sự phát triển AI của Trung Quốc”, ông Xu nói.

Huawei cũng đã công bố Atlas 950 SuperCluster và Atlas 960 SuperCluster, có khả năng hỗ trợ từ 500.000 đến 1 triệu bộ xử lý, biến chúng thành “cụm tính toán AI lớn nhất thế giới”, công ty cho biết.