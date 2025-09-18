Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một công ty Trung Quốc tuyên bố tìm ra cách ‘giải quyết ngon’ vấn đề chip AI, không cần chip Nivia

18-09-2025 - 14:50 PM | Thị trường

Huawei, công ty bị Mỹ trừng phạt, đang đóng vai trò hàng đầu trong việc tìm các giải pháp thúc đẩy tham vọng AI của Trung Quốc mà không cần phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài.

Một công ty Trung Quốc tuyên bố tìm ra cách ‘giải quyết ngon’ vấn đề chip AI, không cần chip Nivia- Ảnh 1.

Huawei Technologies vừa công bố phần cứng có thể cung cấp sức mạnh tính toán đẳng cấp thế giới mà không cần sử dụng chip tiên tiến của Nvidia. Đây có thể là bước đột phá lớn để giải phóng sự kìm kẹp về nguồn cung đang kìm hạm tham vọng của Trung Quốc về trí tuệ nhân tạo.

Gã khổng lồ có trụ sở tại Thâm Quyến cho biết đã phát triển cụm máy tính siêu nút (supernode) “mạnh nhất thế giới” bằng quy trình sản xuất chip nội địa, thúc đẩy sự tự chủ của quốc gia này trong lĩnh vực điện toán AI.

“Huawei sẽ xây dựng giải pháp điện toán ‘siêu nút + cụm’ bằng cách sử dụng các quy trình sản xuất chip có sẵn tại Trung Quốc để đáp ứng nhu cầu điện toán ngày càng tăng”, ông Zu Zhijun, Phó Chủ tịch kiêm Chủ tịch luân phiên của Huawei phát biểu tại hội nghị kết nối thường niên của công ty.

Ông Xu cũng tiết lộ kế hoạch ra mắt chip AI Ascend nâng cấp của Huawei trong 3 năm tới, bao gồm chip Ascend 950PR vào quý I/2026 với lịch trình song song với chip AI của Nvidia và AMD.

Tuyên bố của ông Xu được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang gây sức ép buộc các tập đoàn công nghệ lớn của mình ngừng mua chip Nvidia thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc, vốn được thiết kế để tuân thủ các hạn chế xuất khẩu của Mỹ.

Về lập trường mới của Bắc Kinh, CEO Nvidia Jensen Huang cho biết ông “thất vọng với những gì nhìn thấy nhưng kiên nhẫn chờ đợi”.

Supernode là một cụm máy chủ hiệu suất cao, tập hợp một nhóm các bộ tăng tốc AI sử dụng các kết nối siêu nhanh. Huawei đã giới thiệu Atlas 950 SuperPoD và Atlas 960 SuperPoD, có thể hỗ trợ lần lượt 8.190 và 15.488 bộ xử lý Ascend do Huawei tự sản xuất. Họ cho biết hệ thống này dẫn đầu toàn cầu về quy mô số bộ xử lý có thể kết nối, tổng sức mạnh tính toán, dung lượng bộ nhớ và băng thông kết nối.

“Sức mạnh tính toán là chìa khóa cho AI trong quá khứ và nó vẫn sẽ như vậy trong tương lai – đặc biệt là với sự phát triển AI của Trung Quốc”, ông Xu nói.

Huawei cũng đã công bố Atlas 950 SuperCluster và Atlas 960 SuperCluster, có khả năng hỗ trợ từ 500.000 đến 1 triệu bộ xử lý, biến chúng thành “cụm tính toán AI lớn nhất thế giới”, công ty cho biết.

Đức Nam

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ đã chi hơn 10 tỷ USD mua một mặt hàng quan trọng của Việt Nam: Nước ta vừa vươn lên đứng thứ 2 thế giới, hàng trăm quốc gia đã đặt gạch mua hàng

Mỹ đã chi hơn 10 tỷ USD mua một mặt hàng quan trọng của Việt Nam: Nước ta vừa vươn lên đứng thứ 2 thế giới, hàng trăm quốc gia đã đặt gạch mua hàng Nổi bật

Lịch sử Vietlott có hàng trăm người trúng thưởng "khủng" nhưng vỏn vẹn vài người làm việc này

Lịch sử Vietlott có hàng trăm người trúng thưởng "khủng" nhưng vỏn vẹn vài người làm việc này Nổi bật

Gỗ Canada mở ra tiềm năng mới cho các nhà sản xuất Việt Nam

Gỗ Canada mở ra tiềm năng mới cho các nhà sản xuất Việt Nam

13:30 , 18/09/2025
Rùng mình với cơ sở làm lạp xưởng với nguyên liệu bị phân huỷ, hôi thối

Rùng mình với cơ sở làm lạp xưởng với nguyên liệu bị phân huỷ, hôi thối

11:18 , 18/09/2025
Giá tiêu hôm nay 18/9: Giảm nhẹ 1.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 18/9: Giảm nhẹ 1.000 đồng/kg

11:15 , 18/09/2025
Mỹ phẩm không rõ nguồn gốc vứt ngổn ngang tại bãi rác tự phát ở Hà Nội

Mỹ phẩm không rõ nguồn gốc vứt ngổn ngang tại bãi rác tự phát ở Hà Nội

10:32 , 18/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên