Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một công ty vừa được TPHCM giao đất làm khu cao ốc căn hộ trong 50 năm

23-03-2026 - 14:45 PM | Bất động sản

Về phương thức, TPHCM giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất

UBND TPHCM vừa có quyết định về việc giao đất, cho phép Công ty CP Bất động sản Tân Việt Phát chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Khu cao ốc căn hộ Tân Việt Phát tại phường Đông Hòa, TPHCM.

Theo đó, UBND TPHCM giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho Công ty CP Bất động sản Tân Việt Phát (địa chỉ: số 47/1, khu phố Hiệp Thắng, phường Đông Hòa, TPHCM) đối với diện tích 22.795,4 m² kết hợp với phần diện tích 872,8 m² đất ở tại đô thị để thực hiện Dự án Khu cao ốc căn hộ Tân Việt Phát.

Tổng diện tích thực hiện dự án là 23.668,2 m². Trong đó, 19.932,7 m² đất ở tại đô thị; 3.735,5 m² đất công trình giao thông.

Thời hạn sử dụng đất là 50 năm, kể từ ngày UBND TPHCM ban hành quyết định.

giao đất - Ảnh 1.

Phối cảnh dự án Khu cao ốc căn hộ Tân Việt Phát tại phường Đông Hòa, TPHCM

Vị trí, địa điểm khu đất được xác định tại thửa đất số 1535, tờ bản số 103 thuộc phường Đông Hòa, TPHCM theo sơ đồ lồng ghép quy hoạch và bảng thuyết minh diện tích do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương xác lập ngày 16-6-2025.

Theo quyết định của UBND TPHCM, đối với đất ở tại đô thị (đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ), nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Đối với đất công trình giao thông (đất hành lang an toàn đường bộ đường Quốc lộ 1A), nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Công ty có trách nhiệm hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, bàn giao cho các cơ quan chuyên ngành quản lý theo quy định.

Về phương thức, giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

Giá đất thực hiện nghĩa vụ tài chính được xác định theo quy định pháp luật.

Công ty CP Bất động sản Tân Việt Phát thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất và các khoản thuế khác (nếu có) khi được giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan trong việc xác định và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, đầu tư, xây dựng, quy hoạch.

Quản lý, sử dụng đất theo đúng các quy định pháp luật đầu tư, pháp luật xây dựng, pháp luật đất đai và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Theo Thiện An

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên