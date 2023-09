Một doanh nghiệp bất động sản có nợ phải trả gấp hơn 27 lần vốn chủ sở hữu, nhiều lần xin giãn nợ trái phiếu

CTCP Galactic Group đã công bố tình hình tài chính bán niên 2023, theo đó, doanh nghiệp báo lãi sau thuế 26,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 46,3 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) trở lại mức dương 8.3%, cùng kỳ năm trước âm 17.6%.

Tính đến cuối tháng 06/2023, vốn chủ sở hữu của Galactic gần 323 tỷ đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là gần 27,4 lần, tương ứng nợ phải trả hơn 8.800 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Trong đó, dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu gần 2 lần, tương ứng dư nợ trái phiếu khoảng hơn 642 tỷ đồng, giảm gần 132 tỷ đồng so với cùng kỳ do đã mua lại 13,262 trái phiếu thuộc lô trái phiếu GLJCH2125001.

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Galactic Group có duy nhất một lô trái phiếu GLJCH2125001 đang lưu hành. Cụ thể, lô trái phiếu này có kỳ hạn 48 tháng từ 10/06/2021 đến 10/06/2025. Khối lượng phát hành 77,386 trái phiếu, mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, trị giá gần 774 tỷ đồng.

Lãi suất kỳ đầu tiên tối thiểu 12.5%/năm, lãi suất các kỳ tiếp theo bằng lãi suất cơ sở theo quy định của ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) trong từng thời kỳ cộng với biên độ tối thiểu 4.5%/năm, trả lãi 3 tháng một lần. Trái phiếu do CTCP Chứng khoán Dầu khí (mã chứng khoán: PSI) làm đại lý phát hành và đại lý đăng ký lưu ký, quản lý chuyển nhượng.

Đây là trái phiếu phát hành riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm, được tự do chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu, cầm cố.

Tài sản bảo đảm của trái phiếu bao gồm quyền tài sản phát sinh của dự án khu dân cư xã Phước Thiền có diện tích hơn 39 ha tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai của Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Phúc Tiến có giá trị hơn 1.000 tỷ đồng; toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Phúc Tiến có giá trị 1.250 tỷ đồng, chia làm hai giai đoạn với giai đoạn một thế chấp 80% vốn và giai đoạn hai thế chấp 20% vốn còn lại.

Mục đích phát hành lô trái phiếu nhằm mua vốn góp tại Công ty TNHH Thiết kế & Xây dựng Phúc Tiến để sở hữu dự án khu dân cư tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Đáng chú ý, trong nửa đầu năm 2023, Galactic chậm thanh toán lãi tại kỳ thanh toán ngày 10/03 và chậm thanh toán gốc, lãi tại kỳ thanh toán ngày 12/06 với lý do chậm thu xếp nguồn để thanh toán, sau đó công ty đã thanh toán toàn bộ vào ngày 30/06. Trước đó, trong năm 2022, Galactic cũng có lần chậm thanh toán lãi tại kỳ thanh toán ngày 10/12 với cùng lý do gặp khó khăn về dòng tiền, sau đó công ty đã thanh toán vào ngày 21/12.

Về phía doanh nghiệp, Galactic Group được thành lập tháng 11/2017, có trụ sở tại tòa Sunrise City, khu South Gates, 23 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM. Hiện Galactic Group có vốn điều lệ 290 tỷ đồng, Chủ tịch HĐQT là ông Bùi Trọng Nghĩa.