Một doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp nắm hơn nghìn tỷ tiền gửi, lợi nhuận cao gấp rưỡi doanh thu

CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (mã NTC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023 với doanh thu thuần đạt hơn 60 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp cũng co lại từ mức 76,6% cùng kỳ xuống còn 71,5%. Lợi nhuận gộp đạt 42,9 tỷ đồng, giảm gần 32% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý 2, doanh thu tài chính của NTC tăng mạnh gần 60% lên hơn 57 tỷ đồng chủ yếu nhờ cổ tức và lợi nhuận được chia (28,8 tỷ đồng). Đây là khoản cổ tức vừa được nhận trong tháng 6 từ Đầu tư Sài Gòn VRG (mã SIP) – nơi mà NTC đang là cổ đông lớn nắm trên 9% vốn.

Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế của NTC giảm không đáng kể so với cùng kỳ, đạt 89,4 tỷ đồng. Con số này thậm chí còn cao gần gấp rưỡi doanh thu trong kỳ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, NTC ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 118 tỷ đồng, giảm gần 13% và lợi nhuận sau thuế 155,3 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ. Với kết quả đạt được, NTC đã thực hiện gần 55% kế hoạch lợi nhuận cả năm đề ra.

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản của NTC đạt hơn 4.100 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, khoản tiền gửi ngân hàng ngắn hạn chiếm 1/4 tổng tài sản, với số dư cuối kỳ gần 1.100 tỷ đồng, chiếm 1/4 tổng tài sản. Đáng chú ý, NTC còn có “của để dành” là khoản doanh thu chưa thực hiện dài hạn gần 3.000 tỷ đồng sẽ được phân bổ dần trong tương lai.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2023, NTC đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2023 đạt gần 813 tỷ đồng, tăng hơn 89% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt hơn 284 tỷ đồng, tăng gần 11% so với cùng kỳ. Công ty dự kiến mức chi trả cổ tức 2023 tối thiểu 60%. Tỷ lệ này cho năm 2022 là 80% bằng tiền.

NTC cho biết dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn II đã được tỉnh Bình Dương có Quyết định giao đất, HĐQT sẽ quyết liệt và tập trung để cùng làm việc với các cơ quan có thẩm quyền tỉnh Bình Dương để dự án sớm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm cơ sở thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Về kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản, NTC dự kiến chi khoảng 432 tỷ đồng, trong đó 235 tỷ đồng vốn đầu tư để góp thêm vốn vào CTCP KCN Bắc Đồng Phú và CTCP KCN Cao su Bình Long. Còn lại hơn 196 tỷ đồng dành cho vốn XDCB, NTC thực hiện đầu tư vào các công trình chính như (NTC-1); (NTC-2); (NTC-3), sửa chữa nhà xưởng M1 module 2; sửa chữa hệ thống PCCC nhà xưởng A2,…

Về kế hoạch cho thuê đất và nhà xưởng, NTC dự kiến cho thuê lại 90ha trong năm 2023 với giá cho thuê từ 122-128 USD/m2 đối với đất công nghiệp và 150-160 USD/m2 đối với đất dịch vụ; phí quản lý là 0,6 USD/m2/năm. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng dự kiến cho thuê 7.000 m2 nhà xưởng xây sẵn với giá cho thuê dự kiến từ 3,2 USD/m2/tháng trở lên.

Đáng chú ý, NTC cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý để chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ sàn UpCOM sang niêm yết trên sàn HoSE, thời gian dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết trong năm 2023 đến năm 2024. NTC hiện đang giao dịch quanh vùng giá 170.000 đồng/cp, tăng 50% từ đầu năm.