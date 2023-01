Một doanh nghiệp dệt may báo lãi kỷ lục trong năm 2022, EPS đạt 8.513 đồng

Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ (UpCOM: HTG) đã công bố BCTC quý 4/2022 và luỹ kế cả năm 2022.

Theo đó, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 1.168 tỷ đồng – giảm nhẹ so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán lại tăng nên lãi gộp còn gần 137 tỷ đồng, giảm 21% so với quý 4/2021.

Trong kỳ, Dệt may Hoà Thọ thu về hơn 47 tỷ đồng doanh thu tài chính – cao gấp 3,6 lần cùng kỳ, tuy nhiên chi phí tài chính cũng tăng mạnh từ 9,2 tỷ đồng lên 42,6 tỷ đồng. Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí, HTG lãi ròng gần 59 tỷ đồng, giảm 40% so với quý 4 năm ngoái.

Luỹ kế cả năm 2022, HTG đạt 5.144 tỷ đồng doanh thu thuần – tăng 33% so với năm ngoái; LNTT đạt hơn 337 tỷ đồng – tăng 52% so với năm ngoái; LNST công ty mẹ đạt 263,4 tỷ đồng – tăng 40% so với 2021, tương đương EPS đạt 8.513 đồng.

Năm 2022, HTG đặt mục tiêu kinh doanh với tổng doanh thu đạt 4.200 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế 216 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 8,7% và sụt giảm 2,4% so với kết quả đạt được năm 2021.

Như vậy kết thúc năm 2022, HTG đã hoàn thành vượt 22,5% kế hoạch về doanh thu và vượt 56% kế hoạch LNTT.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) thông báo đã nhận được hồ sơ niêm yết cổ phiếu của Dệt may Hòa Thọ (UPCoM: HTG). Trước đó, ĐHĐCĐ đã thông qua tờ trình gửi của HĐQT về việc chuyển sàn giao dịch chứng khoán tại ĐHĐCĐ thường niên.

Dệt may Hòa Thọ được thành lập từ 1962, là một trong những doanh nghiệp dệt may có bề dày lịch sử và quy mô lớn với 2 lĩnh vực chính: Sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu các loại sản phẩm may mặc, các loại sợi; Nhập khẩu nguyên liệu, thiết bị thiết yếu dùng để kéo sợi và sản xuất hàng may mặc.

Hiện tổng diện tích nhà máy của đơn vị này đạt 20,5 ha với 10.000 nhân sự. Công ty đã và đang sản xuất cho các thương hiệu như Snickers, Burton, Novadry, Haggar, Perry Ellis Portfolio, và Calvin Klein. Sản phẩm dệt may của Dệt may Hòa Thọ bao gồm veston, đồ bảo hộ lao động, áo khoác, quần tây và sản phẩm sợi.

Năm 2017, cổ phiếu HTG được giao dịch trên thị trường UPCoM. Kết thúc phiên 19/1/2023, thị giá HTG tăng thêm 2,91% lên mốc 35.400 đồng/cp, HTG đã từng có mức giá đỉnh 47.000 đồng/cp hồi tháng 4/2022.