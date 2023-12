Một doanh nghiệp dệt may chuẩn bị trả cổ tức tiền mặt 30%, cổ phiếu tăng bốc hơn 120% từ đầu năm

Cổ tức tiền mặt cao, cổ phiếu neo quanh vùng đỉnh

CTCP Dệt may Huế (mã HDM) thông qua ngày 28/12 tới sẽ chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 30% (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/11 và ngày thanh toán dự kiến là 22/1/2024. Với hơn 20 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty cần chi hơn 60 tỷ đồng để thực hiện đợt chi cổ tức lần này.

Trước đó, tại ĐHCĐ thường niên 2023, HDM đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023 tỷ lệ 30% và nhiều khả năm tỷ lệ cổ tức năm nay sẽ cao hơn dự kiến. Hồi cuối tháng 6, doanh nghiệp dệt may này cũng đã thực hiện trả cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 40%.

Với tỷ lệ chi trả cổ tức cao và ổn định, HDM được mệnh danh là "con gà đẻ trứng vàng" cho cổ đông trong suốt những năm qua. Từ khi giao dịch trên UPCoM cuối năm 2010 đến nay, chưa năm nào HDM quên chia cổ tức cao cho cổ đông. Ví dụ như năm 2022, doanh nghiệp này đã trả cổ tức với tổng tỷ lệ 72%, trong đó 32% bằng cổ phiếu và 40% bằng tiền mặt. Trước đó, năm 2021, công ty cũng gây ấn tượng trên thị trường bởi tỷ lệ cổ tức khá cao là 60% gồm 15% bằng tiền và 45% bằng cổ phiếu.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HDM cũng ghi nhận đà bứt phá ngoạn mục 123% kể từ đầu năm để neo quanh vùng đỉnh cao nhất trong lịch sử. Mức hiệu suất hơn 120% từ đầu năm của HDM vượt trội hơn hẳn so với nhóm cổ phiếu dệt may như TCM (-8,21%), MSH (+21%), VGT (+27%), GIL (+43%),...

Dù vậy, thanh khoản của mã này khá mỏng chỉ vài chục nghìn cổ phiếu khớp lệnh trong phiên. Nguyên nhân phần lớn đến từ cơ cấu cổ đông cô đặc của HDM. Trong cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp, Tập đoàn Dệt may Việt Nam là công ty mẹ nắm giữ 12,2 triệu cổ phiếu, tương đương 60,86% vốn công ty. Theo sau là cổ đông tổ chức Công ty TNHH Tường Long và CTCP Đầu tư TTN Việt Nam khi nắm giữ lần lượt 8,51% và 4,84% vốn.

Kết quả kinh doanh "đi lùi"

Huegatex là thành viên của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), chuyên sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu các sản phẩm sợi, vải dệt kim, hàng may mặc,… Doanh thu hàng năm của Huegatex rơi vào khoảng 1.800 tỷ đồng trong đó xuất khẩu chiếm tỷ trọng 70%. Lợi nhuận giai đoạn 2021-2022 cũng có bước nhảy vọt vượt bậc khi đều duy trì trên 100 tỷ đồng.



Trong quý 3/2023, Dệt may Huế ghi nhận doanh thu bán hàng đạt 385,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 15,8 tỷ đồng, giảm lần lượt 23% và 70% so với cùng kỳ năm trước. Công ty diễn biến này do ảnh hưởng của tình hình kinh tế, chính trị xã hội có nhiều biến động phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Dệt may Huế đạt hơn 1.308 tỷ đồng doanh thu và gần 69,3 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm tương ứng 20% và 44% so với cùng kỳ. Năm 2023, HDM lên kế hoạch tổng doanh thu 1,932 tỷ đồng và lãi trước thuế 120 tỷ đồng, giảm lần lượt 6% và 30% so với thực hiện năm trước. Như vậy, doanh nghiệp dệt may này đã thực hiện được 68% chỉ tiêu doanh thu và 73% kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng.